Hành trình 30 năm với ngành xương khớp của bác sĩ Tăng Hà Nam Anh

Với gần 30 năm, bác sĩ Tăng Hà Nam Anh giúp hàng nghìn bệnh nhân tìm lại cơ hội vận động thoải mái, truyền kiến thức cho nhiều thế hệ sinh viên.

Người thầy thuốc luôn mong mỏi "giải phóng bệnh nhân khỏi nỗi đau"

Những tháng ngày "dùi mài kinh sử" ở Đại học Y Dược TP HCM, chàng sinh viên khoa Chấn thương Chỉnh hình - Tăng Hà Nam Anh đã chứng kiến những khoảnh khắc bệnh nhân đau đớn, tuyệt vọng cùng cực khi không thể vận động bình thường hay phục vụ các nhu cầu cơ bản nhất của bản thân do bệnh tật, lão hóa, tai nạn lao động, tai nạn giao thông... Chính vì thế, anh không ngừng nỗ lực học tập, tích lũy kiến thức, tìm tòi từ các tài liệu trong nước và quốc tế để trả lời cho băn khoăn: "Liệu có con đường nào giúp người bệnh ít đau đớn hơn, nhưng lại phục hồi nhanh hơn so với các phương pháp mổ hở truyền thống?".

Cùng với niềm đam mê, sau khi rời giảng đường đại học, bác sĩ Tăng Hà Nam Anh theo học tại Đại học Paris 13 - một tổ chức học thuật, trung tâm giảng dạy các ngành khoa học, nhân văn, sinh học, y tế... phía Bắc thủ đô Paris (Pháp).

Tại đây, bác sĩ Tăng Hà Nam Anh có cơ hội tiếp cận với những kỹ thuật tiến bộ trong lĩnh vực cơ xương khớp, điển hình là phẫu thuật nội soi chi trên, chi dưới và tham gia nhiều hội thảo khoa học chuyên ngành. Nhờ thành tích nổi bật, bác sĩ Nam Anh được thực hành tại Bệnh viện Ambroise Pare - Boulogne Billancourt.

Bác sĩ Tăng Hà Nam Anh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.

Năm 2008, bác sĩ Tăng Hà Nam Anh trở về Việt Nam với học vị thạc sĩ Y học và làm việc tại nhiều bệnh viện trong nước. Bác sĩ đã thực hiện thành công hàng trăm ca phẫu thuật nội soi khớp cho bệnh nhân bị chấn thương các khớp như: khớp vai, khớp cổ tay, khớp khuỷu, khớp gối, khớp cổ chân... và "giải thoát" hàng nghìn bệnh nhân cơ xương khớp khỏi cơn đau nhức giày vò, giúp họ tìm thấy niềm lạc quan và những khoảnh khắc cuộc sống thật sự ý nghĩa.

Đơn cử như trường hợp của cụ Lâm Thanh Thủy 75 tuổi (Bình Dương). Vào những ngày cuối tháng 1/2020, Tiến sĩ, bác sĩ Nam Anh đón cụ Thủy trong tình trạng bị té ngã, đau đớn nhiều và không đi lại được. Bác sĩ Nam Anh nhận định rằng, nếu áp dụng kỹ thuật mổ trước đây thì thời gian nằm viện sẽ kéo dài, bị đau nhiều và thậm chí là có thể gặp các biến chứng như đi khập khiễng, dễ trật khớp sau mổ, do tuổi tác của cụ đã cao. Chính vì thế, bác sĩ Tăng Hà Nam Anh đã trực tiếp mổ thay khớp háng bằng kỹ thuật superpath.

Superpath là một trong những bước tiến nhảy vọt trong điều trị các bệnh lý về cơ xương khớp với đường mổ chỉ mở và lách qua bao khớp phía trên, không cắt cơ và bao khớp để bộc lộ phẫu trường. Phần mềm quanh khớp và hệ thống gân phía sau khớp háng được bảo tồn hoàn toàn. Nhờ vậy, bệnh nhân tránh được nguy cơ đau đớn, có thể đứng vững trở lại sau vài ngày hoặc vài giờ thay vì vài tuần, vài tháng. Đặc biệt, bệnh nhân có thể sớm thực hiện các động tác phức tạp như ngồi xổm, vắt chân chữ ngũ... Chỉ 4 ngày sau mổ, bệnh nhân đã tự tin bước đi với sự hỗ trợ của khung tập và được xuất viện cùng ngày.

Tiến sĩ, bác sĩ Tăng Hà Nam Anh cho biết, phẫu thuật nội soi khớp là bước tiến nổi bật trong ngành cơ xương khớp - chấn thương chỉnh hình. Ưu điểm của phương pháp này là không cần cắt hết các dây chằng. Với ống soi phóng đại, phẫu thuật viên có thể nhìn thấy mọi ngóc ngách của khớp, mà ngay cả khi mổ mở cũng không thể thấy được, giúp kiểm soát toàn bộ tổn thương bên trong khớp và xử lý dễ dàng. Nhờ đó, bệnh nhân ít đau hơn vì đường mổ rất nhỏ, thời gian hồi phục nhanh hơn so với mổ mở.

Sau nhiều đóng góp cho ngành Chấn thương Chỉnh hình trong chăm sóc sức khỏe bệnh nhân và truyền dạy các kiến thức cho sinh viên tại các đại học, Tiến sĩ, bác sĩ Tăng Hà Nam Anh được bổ nhiệm vào nhiều vị trí như Phó giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Thực nghiệm Đại học Y Dược TP HCM, kiêm Trưởng Khoa Chấn thương Chỉnh hình Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

Tiến sĩ, bác sĩ Tăng Hà Nam Anh giúp nhiều bệnh nhân hồi phục nhanh hơn sau chấn thương. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.

Những đóng góp cho ngành nội soi khớp Việt Nam

Trong nhiều năm, Tiến sĩ, bác sĩ Tăng Hà Nam Anh đã thực hiện thành công hầu hết kỹ thuật nội soi của thế giới, trong đó có các phương pháp đòi hỏi tay nghề cao như kỹ thuật tái tạo dây chằng chéo trước, khoan kích thích tủy, đặc biệt là thay khớp và ghép xương nhân tạo, chấn thương chỉnh hình...

Ông đã dành thời gian nghiên cứu và chia sẻ những kiến thức mà mình tích lũy, cải tiến được với đồng nghiệp, dìu dắt các thế hệ sinh viên chuyên ngành chấn thương chỉnh hình. Đến nay, Tiến sĩ Nam Anh đã có trong tay 17 công trình nghiên cứu khoa học được đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành uy tín của Việt Nam và thế giới. Năm 2010, với nhiều đề tài báo cáo có ý đóng góp thiết thực cho công tác chuyên môn, Tiến sĩ, bác sĩ Tăng Hà Nam Anh đạt được giải thưởng uy tín "The Best of Upper Extremity Award" tại Hội thảo Nội soi khớp châu Á.

Từng là sinh viên ngành Y và có cơ hội tiếp xúc với nền Y học tiên tiến, Tiến sĩ Nam Anh hiểu được những thiệt thòi và cả thách thức về việc cập nhật những kiến thức, thành tựu mới của thế giới. Do đó, Tiến sĩ, bác sĩ Tăng Hà Nam Anh không chỉ tận tụy với công tác khám chữa bệnh, mà còn tích cực tham dự các buổi hội thảo chuyên đề trong và ngoài nước.

"Khi có dịp tham dự những buổi hội nghị, hội thảo ở nước ngoài, điều tôi thích nhất là được lĩnh hội nhiều kiến thức mới. Nhiều khi mình đọc sách, nghiên cứu cả năm không bằng mình đi dự một buổi hội thảo. Ở đó mình có thể thấy được quan điểm của nhiều người, mỗi người có một cái hay riêng và từ các kiến thức học được sẽ về áp dụng tại Việt Nam", bác sĩ Nam Anh nói.

Tiến sĩ, bác sĩ Tăng Hà Nam Anh đón tiếp ngài Vincent Floreani - Tổng Lãnh sự Pháp đến viếng thăm Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM.

Hiện nay Tiến sĩ, bác sĩ Tăng Hà Nam Anh là thành viên ưu tú, giữ các chức vụ quan trọng ở các hiệp hội Y khoa trong nước và quốc tế như: Phó chủ tịch Hội Y học Thể thao và Nội soi khớp Đông Nam Á; Ủy viên ban chấp hành Hội Chấn thương chỉnh hình Việt Nam; Ủy viên ban chấp hành Hội Thấp khớp học Việt Nam; Hội viên Hội Y học Thể dục Thể thao TP HCM; Hội viên Hội Chấn thương chỉnh hình TP HCM; Thư ký Hội Nội soi Khớp TP HCM...

Ông còn là cầu nối để nhiều thế hệ bác sĩ Việt Nam tiếp cận các kỹ thuật nội soi tiên tiến ở các khu vực Tây Âu, Bắc Mỹ, điển hình là Mỹ, Canada, Australia. Đây chính là cách giúp ông hóa giải những trăn trở của mình và góp phần đưa ngành Nội soi khớp Việt Nam hội nhập với thế giới.

Với gần 30 năm cống hiến cho việc chăm sóc sức khỏe của người bệnh, truyền thụ những kiến thức quý báu, dấn thân cho các nghiên cứu khoa học, Tiến sĩ, bác sĩ Tăng Hà Nam Anh được bạn bè, đồng nghiệp và học trò kính trọng, gọi bằng danh hiệu là "cánh chim không mỏi" của ngành Phẫu thuật Nội soi khớp Việt Nam.

Thảo Trang (Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh)