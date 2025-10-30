'Nhiều người phải bỏ tính khôn lỏi khi thu phí hành lý xách tay quá tiêu chuẩn'

Tôi thấy không ít hành khách mang theo vali nặng đến mức nhân viên phải giúp nhấc lên khoang, cố gắng nhồi thêm đồ mua ở sân bay.

Sáng nay, khi đọc tin Vietnam Airlines sẽ thu phí hành lý xách tay quá cân, quá cỡ từ ngày 3/11, tôi thấy tràn ngập những phản ứng tiêu cực: nào là "làm khó hành khách", "tận thu người dùng", "thu thêm tiền vô lý"... Nhưng thật lòng, tôi lại thấy lạ. Vì theo tôi, đây là điều hoàn toàn đúng đắn và cần thiết.

Tôi thường xuyên đi công tác bằng đường hàng không, trung bình mỗi tháng vài chuyến. Có những lần, khi xếp hàng lên máy bay, tôi thấy không ít hành khách khôn lỏi, mang theo vali, ba lô nặng đến mức nhân viên phải giúp nhấc lên khoang. Nhiều người thậm chí còn cố gắng nhồi thêm đồ mua ở sân bay vào túi, hy vọng "lách" quy định cân nặng hành lý. Kết quả là khoang hành lý xách tay lúc nào cũng chật cứng, nhân viên phải vất vả sắp xếp, còn hành khách sau lên muộn chẳng còn chỗ để đồ.

Tôi từng chứng kiến một chuyến bay bị chậm 20 phút chỉ vì hành khách tranh cãi với tiếp viên về chuyện phải ký gửi túi xách thừa cân. Mọi người trên máy bay đều khó chịu, nhưng nếu nhìn lại, lỗi đâu phải của hãng, mà là do chính hành khách không tuân thủ quy định.

Việc siết chặt quy định hành lý xách tay không chỉ để "thu thêm tiền" như nhiều người nghĩ. Nó liên quan trực tiếp đến an toàn bay. Trên máy bay, mọi tính toán đều được cân đối kỹ lưỡng: từ tải trọng nhiên liệu, lượng hành khách, cho đến khối lượng hành lý. Đó là lý do vì sao các hãng luôn phải kiểm tra nghiêm ngặt.

Thực tế, các hãng hàng không quốc tế đã áp dụng quy định này từ lâu. Tôi từng bay với Singapore Airlines và Japan Airlines, họ cân hành lý xách tay ngay tại cửa lên máy bay, nếu vượt quá chỉ vài gram cũng buộc ký gửi ngay. Ở đó, không ai phàn nàn, vì mọi người hiểu rằng quy định là quy định không phải để gây khó, mà để đảm bảo an toàn và công bằng cho tất cả hành khách.

Ngược lại, ở Việt Nam, nhiều năm qua, các hãng thường "linh hoạt", cho qua vài ký, khiến một bộ phận khách hình thành thói quen "cứ mang nhiều chút cũng không sao". Bây giờ khi hãng bắt đầu siết lại, không ít người phản ứng tiêu cực, dù thực ra họ đang được nhắc quay về chuẩn mực vốn có.

Tôi nghĩ, đã đến lúc chúng ta cần thay đổi cách nghĩ khi đi máy bay. Vé máy bay không chỉ là tấm vé để bay, mà còn là cam kết tuân thủ những quy định chung vì an toàn của chính mình và mọi người. Nếu hành lý vượt chuẩn, việc trả thêm phí là hợp lý, đơn giản như khi bạn mua thêm chỗ ngồi, hay gọi thêm một ly cà phê vậy.

Lần tới khi chuẩn bị hành lý, tôi sẽ tự nhắc mình: mang gọn nhẹ, đúng quy định, để không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn thể hiện sự tôn trọng với hãng và những người cùng chuyến bay. Và nếu tất cả hành khách đều ý thức như vậy, tôi tin mỗi chuyến bay sẽ nhẹ nhàng, an toàn và văn minh hơn rất nhiều.

King Lee