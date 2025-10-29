Vietnam Airlines thu phí hành lý xách tay quá tiêu chuẩn

Từ ngày 3/11, hành khách bay Vietnam Airlines sẽ phải trả phí nếu mang hành lý xách tay vượt quá tiêu chuẩn về trọng lượng hoặc kích thước, từ 600.000 đồng cho chặng nội địa.

Theo quy định, hãng sẽ tính phí nếu hành lý xách tay của khách vi phạm một trong các điều kiện sau:

Vượt trọng lượng tối đa 10 kg (với hạng Phổ thông/Phổ thông đặc biệt) hoặc 18 kg (với hạng Thương gia).

Mang nhiều hơn số kiện quy định (một kiện và một phụ kiện với hạng Phổ thông; hai kiện và một phụ kiện với hạng Thương gia).

Vượt kích thước tiêu chuẩn: 56 x 36 x 23 cm (với kiện hành lý) và 40 x 30 x 15 cm (với phụ kiện).

Hành lý xách tay hơn 10 kg phải ký gửi hoặc trả phí. Ảnh: Vietnam Airlines

Trường hợp hành lý vượt quá các tiêu chuẩn nhưng vẫn được chấp nhận vận chuyển, mức phí sẽ được áp dụng tương đương một kiện hành lý ký gửi, thậm chí là một kiện cồng kềnh (nếu vượt cả trọng lượng lẫn kích thước). Hành khách có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng ngay tại cửa ra máy bay.

Trên website của Vietnam Airlines, mức giá hành lý tính cước tại sân bay mua thêm tiêu chuẩn trên hành trình nội địa Việt Nam dao động từ 600.000 đồng. Còn chặng quốc tế theo hành trình bay và khu vực tính theo giá USD.

Hiện, Vietnam Airlines vẫn giữ tiêu chuẩn hành lý xách tay miễn cước gồm:

Hạng Thương gia: hai kiện (tổng trọng lượng không quá 18 kg) và một phụ kiện.

Hạng Phổ thông/Phổ thông đặc biệt: một kiện (tối đa 10 kg) và một phụ kiện. Tổng trọng lượng không quá 10 kg.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết quy định mới nhằm đảm bảo an toàn khai thác, cân bằng tải trọng và nâng cao trải nghiệm cho hành khách. Hãng lưu ý, ngay cả khi hành lý đáp ứng tiêu chuẩn, hãng vẫn có thể yêu cầu khách ký gửi (miễn phí) nếu khoang chứa hành lý bị hạn chế, đặc biệt trên các máy bay thân nhỏ ATR72 (tiêu chuẩn 7 kg).

Quy định của Vietnam Airlines với hành lý xách tay và phụ kiện.

Trên các diễn đàn hàng không, nhiều hành khách cho biết quy định này không ảnh hưởng do vé VNA thường đã bao gồm hành lý ký gửi. Tuy nhiên, một số người thừa nhận thường mang quá chuẩn "vì đi chuyến ngắn, ngại chờ đợi" và trước đây thường được nhân viên "linh hoạt cho qua".

Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc phòng tiếp thị và truyền thông Công ty Lữ hành Vietluxtour cho biết đã gửi thông báo tới hành khách cũng như các đối tác. Bà nói quy định này "hợp lý", và nhiều hãng hàng không đã áp dụng từ lâu.

Tâm Anh