Tôi như con nợ của hãng hàng không dù bị delay hai tiếng

Là người bỏ tiền mua vé, dù giá rẻ, tôi vẫn mong nhận được sự tôn trọng, chứ không phải bị đối xử như 'con nợ' của hãng hàng không.

Đọc bài viết "Ôm cục tức vì bay hãng giá rẻ nhưng vé đắt rồi bị hủy chuyến", tôi chợt nhớ đến trải nghiệm không mấy dễ chịu của chính mình với một hãng hàng không giá rẻ trong nước.

Hôm đó, vì công việc kết thúc muộn, tôi đặt chuyến bay lúc 22h với mong muốn về thẳng nhà nghỉ ngơi sau một ngày dài. Tuy nhiên, khi tới sân bay làm thủ tục, tôi mới biết chuyến bay bị hoãn hai tiếng. Hãng thông báo mời hành khách sang khu vực gần đó để dùng đồ uống trong thời gian chờ.

Điều khiến tôi buồn nhất không phải việc bị delay, mà là thái độ phục vụ của nhân viên. Người đầu tiên tôi hỏi đường đến quán nước tỏ ra thờ ơ, mắt không rời chiếc điện thoại, trả lời qua loa kiểu "chỉ cho có". Tôi nghĩ có thể bạn ấy bận, nên cũng bỏ qua.

Nhưng đến người thứ hai thì thật sự thất vọng: khi tôi đang ngồi chờ, nhận được cuộc gọi từ hãng thông báo "mọi người lên tàu rồi, anh mau về cổng để bay", tôi lập tức thu dọn đồ. Vui mừng chưa kịp bao lâu thì người ở đầu dây còn nói thêm một câu: "Nghĩa vụ của chúng tôi là không phải gọi báo cho anh đâu nhé".

Câu nói ấy khiến tôi thực sự chạnh lòng. Đã gọi rồi thì đâu cần phải kèm thêm lời như vậy? Là hành khách - những người bỏ tiền mua vé, dù vé rẻ hay đắt, chúng tôi vẫn mong nhận được sự tôn trọng và thái độ chuyên nghiệp. Chẳng ai muốn mình trở thành "con nợ" của hãng hàng không chỉ vì cần một chuyến bay về nhà đúng giờ.

Tôi hiểu ngành hàng không giá rẻ có nhiều áp lực về chi phí, nhân sự và lịch bay. Nhưng dù hoàn cảnh khó khăn đến đâu, sự tôn trọng khách hàng vẫn là yếu tố không thể thiếu. Chỉ cần một nụ cười thân thiện, một lời nói nhẹ nhàng, hành khách đã cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, kể cả khi chuyến bay bị hoãn.

Rất mong các hãng hàng không, đặc biệt là những hãng giá rẻ, chú trọng hơn tới chất lượng dịch vụ và thái độ của nhân viên. Bởi vì, hơn ai hết, hành khách bay không nên bị "hành" thêm nữa.

Pham Vu Long