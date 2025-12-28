Hàng xóm hát karaoke tra tấn dằn mặt tôi trên nhóm cư dân chung cư

'Có gì thì nói chuyện riêng, chứ sao phải lên đây dọa', người gây ồn dằn mặt khi tôi đăng file ghi âm vào nhóm chat cư dân chung cư.

Khi báo chí công bố thông tin Nghị định 282/2025/NĐ-CP về việc xử lý hành vi gây tiếng ồn không cần đo đạc, áp dụng mọi khung giờ, tôi rất vui mừng, chia sẻ ngay thông tin này trong các nhóm bạn bè, kể cả nhóm khu phố và nhóm cư dân chung cư. Tuy nhiên, vào cuối tuần vừa rồi, tôi vẫn phải nghe âm thanh ồn ào của nhóm người nhậu nhẹt, hát hò karaoke inh ỏi vang khắp nơi.

Hỏi bác bảo vệ tòa nhà, tôi mới biết đó là nhóm cư dân và ban quản lý đang tiệc tùng ồn ào ở phòng cộng đồng. Sau khi chịu trận hơn 1 tiếng, vài cư dân đã phản ánh tình hình này đến tổng đài 1022, cuối cùng tiếng ồn mới tạm ngưng. Chuyện này cho thấy, ngay cả ban quản lý, ban quản trị, những người có trách nhiệm điều hành chung cư, cũng rất thiếu ý thức giữ gìn không gian công cộng.

Chung cư chúng tôi còn có một căn hộ cứ định kỳ mỗi tuần 1-2 buổi lại đánh trống ầm ầm với âm thanh lớn hết mức, vang vọng cả một khu vào 4-6 giờ. Việc này kéo dài hơn một năm, tôi phải đóng hết các cửa vẫn còn nghe tiếng trống, hai tai ù căng, huyết áp giảm nhanh. Có khi phải trốn đi ra ngoài để tránh tình trạng căng thẳng, mệt mỏi và suy kiệt tinh thần do tiếng ồn gây ra. Dù có nghị định mới, căn hộ này vẫn theo thói quen cũ, tiếp tục đánh trống đùng đùng như thường lệ.

Tôi không thể chịu nổi, bèn ra ban công thu âm lại và gửi ban quản lý tòa nhà. Tuy nhiên, tôi không nhận được bất cứ phản hồi nào. Thế là tôi đành phải đăng file ghi âm trong nhóm của cư dân chung cư kèm theo luật xử phạt mới của Nghị định 282.

Vài tiếng sau, một người nào đó trong nhóm đăng một loại phản ứng gay gắt về việc tôi tung ra bằng chứng kèm theo cả điều luật với lý lẽ rằng: "Có gì thì nói chuyện riêng, chứ gì mà phải lên đây dọa xử lý này kia và lôi Nghị định vào, ban quản lý đâu phải cơ quan hành pháp". Người này có lẽ tìm cách công kích cá nhân tôi để làm cho những người khác e ngại không dám lên tiếng.

Việc lên tiếng phản ánh hành vi sai mà lại bị những người ý thức kém tấn công ngược để dập tắt với lý lẽ "đây chỉ là chuyện thường ở đô thị" quả thực rất khó chấp nhận. Giờ đã có Nghị định 282, tôi hy vọng chúng ta có đủ căn cứ pháp lý để người quản lý ở địa phương có thể vào cuộc giải quyết triệt để.

Chúng tôi phản ánh vấn nạn ô nhiễm tiếng ồn không phải để làm căng thẳng thêm các mối quan hệ, mà chỉ là mong muốn chính đáng: được sống trong một không gian yên tĩnh, đúng với những gì pháp luật đã quy định. Khi đã có khung pháp lý rõ ràng, việc dựa vào đó để trao đổi và phản ánh cũng là một cách ứng xử văn minh, tôn trọng lẫn nhau.

Khi tiếng ồn không còn là "chuyện riêng", thì việc lên tiếng dựa trên quy định pháp luật là hoàn toàn chính đáng, không phải là gây hấn hay hơn thua. Tôi tin rằng chỉ khi nhiều người dám nói đúng, nói thẳng và nói có căn cứ, thì môi trường sống chung cư mới có thể trở nên văn minh và đáng sống hơn.

Sao Mai