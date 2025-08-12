Các bà các cô tập thể dục nhịp điệu mở nhạc tra tấn nhà tôi lúc 5h30

'Sáng bảnh mắt, người ta dậy tập thể dục cả rồi, còn ngủ gì nữa', nhóm phụ nữ tập thể dục đáp trả khi tôi đề nghị giảm nhỏ tiếng.

Tôi vừa tình cờ xem được một đoạn video ghi lại cảnh một cô gái bức xúc khi bị nhóm phụ nữ trung niên tập thể dục nhịp điệu mở nhạc từ loa thùng với âm lượng lớn lúc 5h30 sáng, khiến cả gia đình mất ngủ. Dù góp ý và đề nghị nhóm người mở nhạc nhỏ lại, nhưng đáp lại, cô gái vẫn chỉ nhận được một sự ngó lơ kèm thách thức.

Thực tế, chuyện này không phải hiếm gặp. Bản thân tôi cũng từng là nạn nhân bị người tập thể dục tra tấn tiếng ồn lúc sáng sớm. Tôi vốn là người dậy sớm, nhưng "dậy sớm" trong khái niệm của tôi là khoảng 6h, mở mắt nhẹ nhàng, kéo rèm đón nắng sớm, hít hà mùi cà phê trong không gian yên bình... Chứ không phải 5h30 sáng, bị giật bắn mình vì "bùm bụp... rầm rầm..." từ một chiếc loa thùng đặt ngay sân nhà văn hóa khu dân cư, cách nhà tôi vài chục mét.

Đó là hội các cô U40, U50 của xóm tôi. Cô nào cô nấy mặc quần legging bó sát, áo thể thao màu sắc sặc sỡ, tay cầm quạt múa, chân giậm theo nhịp nhạc sôi động, chát chúa. Tôi không phản đối chuyện tập thể dục buổi sáng, ngược lại, còn ủng hộ vì nó giúp tăng cường sức khỏe và gắn kết cộng đồng. Nhưng cái gì cũng nên có giới hạn của nói, chứ không thể chấp nhận việc mở nhạc oang oang lúc tờ mò sáng.

Nhà tôi có một đứa con nhỏ mới hơn một tuổi. Mỗi sáng, khi con vừa ngủ ngon thì tiếng bass của loa như muốn rung luôn khung cửa. Bé giật mình khóc thét, cả nhà tôi lại phải vội vàng bế dỗ, mà càng dỗ thì ngoài kia nhạc càng lên cao trào. Có hôm, tôi đã phải mở cửa ra, gọi với sang để nhắn nhủ nhẹ nhàng: "Cô ơi, mở nhỏ nhạc một chút cho con cháu ngủ". Thế nhưng, thứ tôi nhận lại chỉ là một câu trả lời tỉnh bơ: "Sáng 'bảnh' mắt, người ta dậy đi tập thể dục cả rồi, còn ngủ gì giờ này nữa".

Tôi đứng đó và nhìn bất lực. Khí thế của các cô, hóa ra được "nạp" bằng sự mất ngủ của hàng xóm. Tôi biết nhiều khu dân cư khác cũng bị "tra tấn" bởi những chiếc loa công suất khủng vào sáng sớm như vậy. Không phải ai cũng dám góp ý, và không phải ai góp ý cũng được lắng nghe. Nhưng tôi vẫn mong một ngày, mọi người sẽ hiểu rằng: sức khỏe cộng đồng không chỉ là tập thể dục, mà còn là tôn trọng giấc ngủ, đặc biệt là của trẻ nhỏ và người già.

Theo khoản 1 Điều 2 Thông tư 124/2021/TT-BCA, khu dân cư là nơi người dân, hộ gia đình cư trú tập trung trong phạm vi một khu vực nhất định, là tên gọi chung của thôn, làng, bản, ấp, buôn, phum, sóc, khóm, tổ dân phố, khu phố và đơn vị dân cư tương đương. Theo đó, tiếng ồn cho phép trong khu dân cư năm 2024 được xác định theo mức tiếng ồn cho phép trong khu vực thông thường cụ thể là: 70 dBA trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 21 giờ; 55 dBA trong khoảng thời gian từ 21 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.

Lyhan