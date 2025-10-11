Các bà cô bật nhạc tập thể dục nhịp điệu phá tan giấc ngủ của tôi

Suốt hơn 2 năm, mỗi sáng sớm, nhóm người lớn tuổi vẫn chiếm dụng khu đất trước nhà tôi để bật loa nhạc, huyên náo, cười nói, tập thể dục.

Những giấc ngủ nửa mê, nửa tỉnh, xen lẫn tiếng nhạc chát chúa, tiếng cười nói, hô đếm, vỗ tay... len lỏi qua từng khe cửa, đánh thức tôi dậy khi trời vừa hửng sáng. Đã hơn 2 năm nay, mỗi ngày, giấc ngủ của tôi đều bị đánh cắp như thế, một cách công khai và bất lực.

Trước nhà tôi (ở phường Hiệp Bình, TP HCM) là một công viên nhỏ – thực ra chỉ là khoảng đất nội khu, nơi những căn nhà xung quanh chỉ cách chưa đầy 4–5 m. Theo quy định, đây không phải là nơi để tổ chức các hoạt động tập thể dục theo nhóm gây tiếng ồn. Nhưng suốt hơn 2 năm, mỗi sáng sớm, một nhóm người vẫn chiếm dụng khu đất đó làm "sân khấu riêng": bật loa nhạc, huyên náo, cười nói, bất chấp lời nhắc nhở. Họ không phải những người trẻ bốc đồng. Ngược lại, hầu hết là các cô bác lớn tuổi.

Người ta nói "già néo đứt dây", và đã có lúc, sự chịu đựng của hàng xóm chúng tôi cũng đi đến giới hạn. Nhưng mọi góp ý đều chỉ đổi lại bằng ánh nhìn thờ ơ, thậm chí phản ứng thách thức. Cái đáng sợ không chỉ là tiếng ồn, mà là sự vô cảm được hợp thức hóa bằng danh nghĩa rèn luyện sức khỏe và tinh thần cộng đồng.

Ở một xã hội đang hướng đến văn minh và tôn trọng lẫn nhau, thật đáng buồn khi những hành vi tưởng chừng nhỏ nhặt lại gây tổn thương lớn đến nếp sống đô thị. Bởi tiếng ồn kia không chỉ cướp đi giấc ngủ, mà còn làm xói mòn lòng tin và sự gắn kết trong cộng đồng – nơi lẽ ra người ta phải quan tâm, nhường nhịn nhau.

Trung Quốc từng có những bài học đắt giá với phong trào "múa quảng trường", khi các nhóm người già bị người dân xung quanh phản ứng gay gắt đến mức xô xát, hành hung. Sau nhiều vụ việc đáng tiếc, chính quyền phải ra quy định giới hạn âm lượng, khung giờ, và khu vực được phép tập thể dục có loa.

Tôi không mong điều đó xảy ra ở Việt Nam. Nhưng để tránh những bi kịch tương tự, các cơ quan chức năng cần lắng nghe và xử lý kịp thời những vi phạm tưởng chừng "nhỏ" nhưng ảnh hưởng lớn này. Quan trọng hơn cả, mỗi cá nhân cần tự soi lại mình: sức khỏe thể chất có thật sự trọn vẹn nếu nó được nuôi dưỡng bằng sự khó chịu và tổn thương của người khác?

Một buổi sáng yên bình là quyền của mọi người. Và đôi khi, sự văn minh không nằm ở những điều lớn lao, mà ở cách ta biết hạ nhỏ âm lượng của chính mình để người khác được ngủ yên.

Theo khoản 1 Điều 2 Thông tư 124/2021/TT-BCA, khu dân cư là nơi người dân, hộ gia đình cư trú tập trung trong phạm vi một khu vực nhất định, là tên gọi chung của thôn, làng, bản, ấp, buôn, phum, sóc, khóm, tổ dân phố, khu phố và đơn vị dân cư tương đương. Theo đó, tiếng ồn cho phép trong khu dân cư năm 2024 được xác định theo mức tiếng ồn cho phép trong khu vực thông thường cụ thể là: 70 dBA trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 21 giờ; 55 dBA trong khoảng thời gian từ 21 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.

Dân