Hàng nghìn runner xếp hàng nhận bib VnExpress Marathon Libera Nha Trang

VnExpress Marathon Libera Nha Trang phát bib từ 13h, ngày 22/8. Trong ngày đầu, có khoảng 3.000 runner nhận Bib. 10.000 còn lại đổ dồn sang ngày thứ hai.
Khu Expo đặt bên trong đô thị biển 44 ha Libera Nha Trang, phường Bắc Nha Trang. Từ sáng, hàng dài runner đã xếp hàng chờ vào nhận bib, race-kit.
VnExpress Marathon Libera Nha Trang phát bib từ 13h, ngày 22/8. Trong ngày đầu, có khoảng 3.000 runner nhận Bib. 10.000 còn lại đổ dồn sang ngày thứ hai.
Khu Expo đặt bên trong đô thị biển 44 ha Libera Nha Trang, phường Bắc Nha Trang. Từ sáng, hàng dài runner đã xếp hàng chờ vào nhận bib, race-kit.
Trời nắng khá oi bức, khoảng 32 độ C. Dẫu vậy, runner vẫn xếp hàng trật tự, háo hức chờ vào bên trong.
Trời nắng khá oi bức, khoảng 32 độ C. Dẫu vậy, runner vẫn xếp hàng trật tự, háo hức chờ vào bên trong.
Lực lượng bảo vệ, an ninh kiểm tra mã QR Code ngay từ cổng ra vào. Chỉ runner dự giải mới được vào bên trong và phải di chuyển theo hướng được chỉ dẫn để đảm bảo an ninh.
Lực lượng bảo vệ, an ninh kiểm tra mã QR Code ngay từ cổng ra vào. Chỉ runner dự giải mới được vào bên trong và phải di chuyển theo hướng được chỉ dẫn để đảm bảo an ninh.
VM Libera Nha Trang năm nay bố trí expo khác các giải đấu trước. Khu phát bib được chia làm 2 lối đi riêng biệt dành cho 21-42km và 5-10km. Cách bố trí này nhằm giảm tình trạng tắc nghẽn, giúp runner nhận bib nhanh chóng hơn. Ban tổ chức huy động hơn 100 tình nguyện viên để hỗ trợ runner.
VM Libera Nha Trang năm nay bố trí expo khác các giải đấu trước. Khu phát bib được chia làm 2 lối đi riêng biệt dành cho 21-42km và 5-10km. Cách bố trí này nhằm giảm tình trạng tắc nghẽn, giúp runner nhận bib nhanh chóng hơn. Ban tổ chức huy động hơn 100 tình nguyện viên để hỗ trợ runner.
Ứng viên vô địch Nguyễn Văn Khang cười tươi khi nhận bib 5km. Khang là thành viên tuyển điền kinh TP HCM, thời gian qua thường xuyên dự các giải chạy để tích lũy kinh nghiệm. Anh cho biết VnExpress Marathon quy tụ những tên tuổi mạnh. Ở các cự ly như 5, 10km, nhiều đội tuyển cử VĐV trẻ để cọ xát. Thi đấu với những đối thủ này giúp anh tiến bộ nhanh.
Ứng viên vô địch Nguyễn Văn Khang cười tươi khi nhận bib 5km. Khang là thành viên tuyển điền kinh TP HCM, thời gian qua thường xuyên dự các giải chạy để tích lũy kinh nghiệm. Anh cho biết VnExpress Marathon quy tụ những tên tuổi mạnh. Ở các cự ly như 5, 10km, nhiều đội tuyển cử VĐV trẻ để cọ xát. Thi đấu với những đối thủ này giúp anh tiến bộ nhanh.
Jan Vicha, một trong những runner nhận bib đầu tiên cho biết lần đầu tiên chạy 21km ở Nha Trang. Cung đường này gần như chỉ chạy ven biển nên giúp runner ngoại quốc dễ dàng nhìn ngắm vẻ đẹp thành phố.
Jan Vicha, một trong những runner nhận bib đầu tiên cho biết lần đầu tiên chạy 21km ở Nha Trang. Cung đường này gần như chỉ chạy ven biển nên giúp runner ngoại quốc dễ dàng nhìn ngắm vẻ đẹp thành phố.
Runner Phan Hồng Tâm cùng bạn cũng chọn chạy 21km. Theo nữ runner, đây là cự ly đẹp nhất của giải khi chỉ bám biển. Do đó, đây là cự ly lý tưởng để vừa đạt PR, vừa có trải nghiệm ngắm cảnh ấn tượng.
Runner Phan Hồng Tâm cùng bạn cũng chọn chạy 21km. Theo nữ runner, đây là cự ly đẹp nhất của giải khi chỉ bám biển. Do đó, đây là cự ly lý tưởng để vừa đạt PR, vừa có trải nghiệm ngắm cảnh ấn tượng.
Ban tổ chức bố trí một backdrop in hình cờ Tổ quốc cỡ lớn để runner check-in mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
Ban tổ chức bố trí một backdrop in hình cờ Tổ quốc cỡ lớn để runner check-in mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
Hơn 10 nhân viên khách sạn Tui Blue Nha Trang tham gia giải. Đại diện đơn vị cho biết hoạt động giúp gắn kết tập thể, giúp nhân viên có thêm năng lượng. Đa số runner tham gia cự ly 5 và 10km với đường đua chủ yếu qua đường Trần Phú.
Hơn 10 nhân viên khách sạn Tui Blue Nha Trang tham gia giải. Đại diện đơn vị cho biết hoạt động giúp gắn kết tập thể, giúp nhân viên có thêm năng lượng. Đa số runner tham gia cự ly 5 và 10km với đường đua chủ yếu qua đường Trần Phú.
Giải đấu còn kết nối các gia đình, nhóm bạn. Nhiều gia đình ở Nha Trang chọn cách cùng nhau thi đấu cự ly 5km để thêm gắn kết, xây dựng tinh yêu thể thao.
Giải đấu còn kết nối các gia đình, nhóm bạn. Nhiều gia đình ở Nha Trang chọn cách cùng nhau thi đấu cự ly 5km để thêm gắn kết, xây dựng tinh yêu thể thao.
Ngoài nhận Bib, runner còn tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm gian hàng, tìm hiểu các loại sản phẩm thể thao, chơi minigame có thưởng từ nhà tài trợ.
Ngoài nhận Bib, runner còn tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm gian hàng, tìm hiểu các loại sản phẩm thể thao, chơi minigame có thưởng từ nhà tài trợ.
Runner ngoại quốc tham gia các trò chơi vận động tại khu vực gian hàng. Năm nay, khu vực gian hàng có hơn 10 nhà tài trợ, đa dạng ngành hàng như thực phẩm chức năng, trang phục, phụ kiện thể thao, công nghệ, chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm...
Runner ngoại quốc tham gia các trò chơi vận động tại khu vực gian hàng. Năm nay, khu vực gian hàng có hơn 10 nhà tài trợ, đa dạng ngành hàng như thực phẩm chức năng, trang phục, phụ kiện thể thao, công nghệ, chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm...
Giải có quy mô 13.000 runner - kỷ lục trong chuỗi 30 giải đấu VnExpress Marathon. Cuộc đua sẽ khởi tranh từ 2h30 ngày 24/8.
Giải có quy mô 13.000 runner - kỷ lục trong chuỗi 30 giải đấu VnExpress Marathon. Cuộc đua sẽ khởi tranh từ 2h30 ngày 24/8.
Hoài Phương