Hàng nghìn runner xếp hàng nhận bib VnExpress Marathon Libera Nha Trang

VnExpress Marathon Libera Nha Trang phát bib từ 13h, ngày 22/8. Trong ngày đầu, có khoảng 3.000 runner nhận Bib. 10.000 còn lại đổ dồn sang ngày thứ hai.

Khu Expo đặt bên trong đô thị biển 44 ha Libera Nha Trang, phường Bắc Nha Trang. Từ sáng, hàng dài runner đã xếp hàng chờ vào nhận bib, race-kit.