Nha Trang mát mẻ, có mưa nhẹ dịp VnExpress Marathon

Khánh HòaThời tiết Nha Trang ngày 24/8 được dự báo mát mẻ, độ ẩm không quá cao, tạo điều kiện runner chinh phục đường đua VnExpress Marathon Libera Nha Trang 2025.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 24/8 Nha Trang có mây, mưa rào và dông ngắt quãng, nhiệt độ dao động 26-32 độ C, gió biển thổi nhẹ. Về đêm và buổi sáng sớm, không khí mát mẻ, dễ chịu, độ ẩm không quá cao. Đây cũng là thời điểm cự ly 42km VnExpress Marathon Libera Nha Trang xuất phát.

Nữ runner check-in trong ngày nhận Bib. Ảnh: VnExpress Marathon

Runner full marathon sẽ có khoảng 4 tiếng thi đấu trong điều kiện thời tiết dễ chịu. Khoảng 6h30 trở đi, mặt trời lên cao, trời có nắng. Các chuyên gia nhận định nền nhiệt này vẫn nằm trong ngưỡng phù hợp cho vận động đường dài, song VĐV cần chú ý bổ sung nước và chất điện giải đều đặn để tránh mất sức khi độ ẩm và bức xạ tăng.

VĐV nên mang theo khăn lạnh mini hoặc gel mát đặt ở vùng cổ, gáy hoặc cổ tay để làm mát nhanh. Sau khi hoàn thành cuộc đua, runner không nên tắm hay xuống biển bơi ngay mà cần nghỉ trong bóng râm ít nhất 10-15 phút để cơ thể kịp hồi phục, tránh sốc nhiệt.

Trong suốt đường chạy, ban tổ chức bố trí trạm tiếp nước với đầy đủ nước lọc, điện giải, trái cây. VĐV không nên bỏ qua bất kỳ trạm nào để bảo toàn thể lực.

Cự ly 21 và 10km cùng xuất phát lúc 4h. 5km xuất phát lúc 6h30. Thời điểm này trời vẫn dịu mát, thậm chí có cảm giác se lạnh. So với năm ngoái, thời tiết Nha Trang năm nay dễ chịu hơn vào dịp tổ chức VnExpress Marathon, hứa hẹn nhiều kỷ lục cá nhân được phá.

Dự báo mưa rào vẫn có thể xuất hiện rải rác trong ngày nhưng không kéo dài, góp phần làm không khí ven biển mát mẻ hơn. Tuy nhiên, runner được khuyến cáo quan sát mặt đường, thận trọng khi qua các đoạn có khả năng trơn trượt. Người thân đi cổ vũ runner nên mang theo ô, áo mưa đề phòng lúc thời tiết thay đổi.

VnExpress Marathon Libera Nha Trang 2025 quy tụ 13.000 VĐV, diễn ra sáng 24/8. Giải là hoạt động chính thức trong chuỗi sự kiện của tỉnh Khánh Hòa chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Lan Anh