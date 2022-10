Hàng chục ôtô mới chào khách Việt ngày mai

Ngày mai 26/10, hàng chục ôtô mới từ các hãng như Toyota, Honda, Subaru, Mercedes, Mitsubishi... sẽ ra mắt thị trường.

14 hãng ôtô và nhiều thương hiệu ngành công nghiệp phụ trợ đã hoàn tất các khâu chuẩn bị cuối cùng cho ngày hội ngành xe lớn nhất Việt Nam, triển lãm Vietnam Motor Show (VMS 2022) diễn ra vào ngày mai. Xe mới, đặc sản chính của mỗi kỳ triển lãm cũng mang đến nhiều chờ đợi cho khách thưởng lãm.

Dưới đây là những mẫu xe mới đáng chú ý của các hãng tại VMS 2022.

Toyota

Toyota dành phần lớn không gian sân khấu để trình diễn công nghệ điện khí hóa vốn đang là xu hướng trên thế giới. Hãng nói sẽ có một bất ngờ tại triển lãm năm nay về xe hybrid và nhiều khả năng là sự xuất hiện của chiếc hybrid bán chạy nhất thế giới, Prius.

Mẫu hybrid Prius tại thị trường Mỹ. Ảnh: Edmunds

Tại VMS năm nay, Toyota sẽ ra mắt mẫu Veloz phiên bản lắp ráp trong nước. Trước đây, Veloz nhập khẩu Indonsesia, cạnh tranh ở phân khúc MPV với những đối thủ như Mitsubishi Xpander, Suzuki Ertiga, Hyundai Stargazer...

Lexus

Mẫu CUV chạy điện LF-Z. Ảnh: Lexus

Hãng xe sang thuộc Toyota sẽ mang đến mẫu concept chạy điện LF-Z lần đầu tiên tại Việt Nam. Lexus LF-Z mang kiểu dáng coupe-crossover, lắp động cơ điện, pin 90 kWh, dẫn động 4 bánh.

Volkswagen

Touareg thế hệ mới nhất. Ảnh: Heycar

Sau nhiều lần trễ hẹn với khách Việt do nhiều nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan, nhiều khả năng mẫu SUV Touareg một lần nữa được giới thiệu tại Việt Nam. Xe sẽ mở bán ngay sau triển lãm, tiếp tục đa dạng dải sản phẩm xe gầm cao vốn đang là định hướng kinh doanh chính của Volkswagen cho thị trường trong nước.

Honda

Civic Type R của Honda lăn bánh tại Mỹ. Ảnh: J.D. Power

Hãng Nhật sẽ giới thiệu mẫu xe thể thao Civic Type R cho khách Việt và mở bán sau triển lãm. Hiện các đại lý đã nhận cọc mẫu xe này. Xe nhập khẩu Nhật, giá bán khoảng 2 tỷ đồng. Bên cạnh ôtô, Honda cũng mang đến dàn môtô phân khối lớn.

Subaru

Phiên bản wagon của WRX. Ảnh: Subaru

Các mẫu WRX sedan và WRX wagon sẽ ra mắt khách Việt tại VMS 2022. Subaru nhiều khả năng đem đến một mẫu xe mới khác là Forester phiên bản nâng cấp đã có trên các thị trường quốc tế từ tháng 6/2021.

Jeep-Ram

Mẫu SUV lớn nhất của Jeep lăn bánh tại Mỹ. Ảnh: Whichcar

Mẫu SUV cỡ lớn Grand Cherokee là điểm nhấn chính của Jeep ở kì triển lãm năm nay. Hãng ra mắt và mở bán ngay tại triển lãm.

Mercedes

EQS, phiên bản chạy điện của S-class. Ảnh: Mercedes

Mẫu sedan chạy điện hạng sang EQS sẽ ra mắt tại VMS. Mercedes đồng thời công bố giá, kế hoạch lắp trạm sạc lẫn các ưu đãi cho khách hàng khi mua mẫu xe điện này.

Mitsubishi

Mẫu concept XFC của Mitsubishi tại sự kiện ra mắt toàn cầu ở TP HCM, 19/10. Ảnh: Võ Huy

Vốn để dành cho VMS nhưng XFC concept đã có màn ra mắt toàn cầu tại TP HCM hôm 19/10. Mitsubishi sẽ mang mẫu xe này trình diễn lần nữa tại triển lãm năm nay nhằm đo lường phản ứng khách hàng trước khi bản thương mại xuất hiện vào năm sau hoặc đầu 2024.

Audi

e-tron ra mắt tại Hà Nội hồi giữa năm 2019. Ảnh: Lương Dũng

Hãng Đức sẽ mang chiếc crossover chạy điện e-tron lên sân khấu VMS. Mẫu xe này đã ra mắt hồi giữa năm 2019 và hãng sẽ công bố giá nhân sự kiện lần này. Bên cạnh đó là những mẫu xe quen thuộc khác của Audi đang bán tại Việt Nam.

Volvo

Chiếc XC 60 Recharge bản sạc ngoài. Ảnh: Thành Nhạn

Thương hiệu Thuỵ Điển không có sản phẩm nào mới lần đầu xuất hiện ở Việt Nam. Hãng sẽ giới thiệu dàn xe mild hybrid và thuần hybrid tại VMS.

MG

Mẫu Marvel R chạy điện sắp ra mắt Việt Nam. Ảnh: MG

MG sẽ mang đến hai mẫu xe chạy điện mới, gồm MG Marvel R, MG4 Electric. Đây là điểm nhấn chính của thương hiệu Anh quốc hiện thuộc sở hữu của tập đoàn ôtô Trung Quốc SAIC.

Morgan

Mẫu Plus Four lăn bánh ở Anh. Ảnh: Morgan

Hãng xe Anh sẽ trình làng hai mẫu xe roadster: Plus Four và Plus Six. Đây là cơ hội cho công chúng tận mắt nhìn ngắm và trải nghiệm những mẫu xe được sản xuất thủ công, động cơ BMW và bán bởi Morgan, thương hiệu còn mới mẻ với hầu hết khách Việt.

Brabus

Bản độ G800 từ G-class. Ảnh: Brabus

Brabus thông qua đối tác tại Việt Nam mang đến hai mẫu xe độ, gồm B50 độ từ S500 4 Matic, và G800 độ từ G-class. Đây là lần đầu tiên hãng độ Đức tham gia triển lãm ôtô tại Việt Nam, giống Morgan.

Triển lãm ôtô Việt Nam 2022 diễn ra từ 26 đến 30/10 tại trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn (SECC), quận 7, TP HCM.

