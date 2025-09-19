Hai tháng biến động nhân sự lãnh đạo Thanh Hóa

Hai tháng qua, Thanh Hóa biến động lớn về nhân sự khi nhiều lãnh đạo bị bắt hoặc nghỉ hưu sớm, Trung ương phải điều động và bầu nhân sự mới để đảm bảo điều hành công việc.

Sau cuộc khám xét gây bất ngờ lúc nửa đêm với hàng trăm cảnh sát được huy động vào cuối tháng 8, Công an Thanh Hóa thông báo đã khởi tố đại gia Cao Tiến Đoan (thường gọi "bầu Đoan") - Chủ tịch Tập đoàn Bất động sản Đông Á, Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Đông Á Thanh Hóa - về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản.

Nửa tháng sau, ngày 12/9, trong 8 người đầu tiên bị khởi tố khi "mở rộng điều tra" vụ án này có ông Trần Anh Chung, Giám đốc Sở Công Thương, nguyên Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa; Lê Anh Xuân, cựu Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa; Lê Mai Khanh, cựu Phó chủ tịch UBND TP Thanh Hóa; Tào Minh Hạnh, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Thanh Hóa và một thẩm phán.

Liên tiếp hai ngày sau, Công an Thanh Hóa bắt ông Nguyễn Văn Thi, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa; Trần Văn Thức, 56 tuổi, Phó ban Tuyên giáo và Dân vận, cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, cựu đại biểu Quốc hội. Sai phạm cụ thể của các ông này chưa công bố, song tội danh lần lượt là Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Giả mạo trong công tác.

Ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026, đã nghỉ hưu trước tuổi. Ảnh: Lê Hoàng

Ba ngày trước đó, ông Thi và Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đột ngột vắng mặt tại nhiệm sở, buộc Tỉnh ủy phải giao Phó chủ tịch tỉnh Mai Xuân Liêm tạm thời điều hành công việc.

Lãnh đạo UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 có Chủ tịch Tuấn và bốn phó chủ tịch: Nguyễn Văn Thi, Mai Xuân Liêm, Đầu Thanh Tùng và Lê Đức Giang. Đến giữa tháng 9, do ông Lê Đức Giang bị C03 Bộ Công an bắt từ tháng 7 và ông Thi vừa bị công an tỉnh bắt, trong khi ông Tuấn vắng mặt rồi nghỉ hưu trước tuổi, bộ máy lãnh đạo chỉ còn ông Liêm và Tùng.

Trong thời gian này, ông Lại Thế Nguyên, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, được Trung ương cho nghỉ hưu trước tuổi. Việc điều hành HĐND được tạm thời giao cho Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam.

Tại Sở Công Thương, ông Trần Đức Lương, Phó giám đốc, được cử phụ trách công việc, thay giám đốc Trần Anh Chung đang bị điều tra.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh. Ảnh: Lam Sơn

Trước tình trạng bộ máy lãnh đạo liên tục khuyết thiếu, ngày 17/9, Bộ Chính trị và Ban Bí thư điều động, chỉ định Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong, Cục trưởng An ninh nội địa Bộ Công an, giữ chức Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa. Ông Nguyễn Hoài Anh, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, được điều động giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Cũng trong ngày 17/9, tại kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh bầu ông Hoài Anh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ phiếu tuyệt đối.

Như vậy, chỉ trong hai tháng, ở cấp lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã có 4 nhân sự rời vị trí, gồm Chủ tịch UBND tỉnh, hai Phó chủ tịch UBND tỉnh và một Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Ở cấp thành phố và sở, ngành, ít nhất 4 lãnh đạo (Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Giám đốc Sở Công Thương, cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo) cùng nhiều cán bộ liên quan đã bị khởi tố, buộc phải bố trí người tạm quyền.

Lê Hoàng