'Bầu Đoan' bị bắt khẩn cấp

Thanh HóaCông an bắt khẩn cấp ông Cao Tiến Đoan, tức "bầu Đoan", Chủ tịch CLB bóng đá Đông Á Thanh Hóa, với cáo buộc vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Đoan bị bắt trong trường hợp khẩn cấp và đã bị tạm giữ hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá cho hay, tối 29/8.

Lệnh bắt đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Cảnh sát đọc lệnh bắt ông Đoan (ngoài cùng bên trái). Ảnh: Lam Sơn

Ông Đoan bị cáo buộc Vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, theo điều 221 Bộ luật Hình sự, song cụ thể sai phạm chưa được nhà chức trách công bố. Một số người thân và cán bộ dưới quyền ông Đoan cũng bị triệu tập lấy lời khai.

Khuya ngày 28/8, hàng trăm cảnh sát thuộc nhiều lực lượng của Công an tỉnh Thanh Hóa được huy động khám xét dinh thự của ông Đoan, 65 tuổi, ở phường Sầm Sơn. Cùng thời điểm, cảnh sát cũng phong tỏa, khám xét trụ sở Công ty Đông Á, trên đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành.

Công an cho hay "nhận được tin báo của người dân tố giác hành vi vi phạm pháp luật" của ông Đoan nên xác định có dấu hiệu tội phạm.

Việc khám xét kéo dài khoảng 5 tiếng, tới gần 2h sáng nay.

Cảnh sát phong toả, khám trụ sở công ty Đông Á rạng sáng 29/8. Ảnh: Lê Hoàng

Ngoài cương vị Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á, ông Đoan còn là đại biểu, Ủy viên Ban Kinh tế Ngân sách - HĐND tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa và Chủ tịch CLB bóng đá Đông Á Thanh Hóa.

Lê Hoàng