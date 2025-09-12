Cựu Bí thư Thành ủy Thanh Hóa bị bắt trong vụ án 'bầu' Đoan

Ông Lê Anh Xuân, cựu Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa, hiện là Bí thư Đảng ủy phường Hạc Thành và 7 người bị khởi tố với cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các động thái tố tụng hôm nay với 8 người trên nằm trong quá trình mở rộng điều tra vụ án liên quan ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn bất động sản Đông Á, đồng thời là Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Đông Á Thanh Hóa – thường được gọi là "bầu" Đoan.

Ngoài ông Xuân, nhà chức trách tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, tạm giam ông Trần Anh Chung, Giám đốc Sở Công Thương, nguyên Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa; Lê Mai Khanh, Chủ tịch UBND phường Đông Sơn, nguyên Phó chủ tịch UBND TP Thanh Hóa; Tào Minh Hạnh, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Thanh Hóa và Vũ Hoàng Tân, cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Thanh Hóa.

4 người này bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo điều 356 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn khởi tố bị can Trần Tất Hùng, Giám đốc Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn và Lê Thị Phương, Thẩm phán TAND khu vực 1, về tội Nhận hối lộ, theo điều 354 Bộ luật Hình sự.

Cùng vụ án, ông Hà Văn Hiếu, nhân viên Công ty Đông Á, bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản, theo Điều 218 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 28/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khám xét, khởi tố "bầu" Đoan về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, theo Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Đến ngày 8/9, cơ quan điều tra khởi tố bổ sung ông Đoan về tội Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản, theo Điều 218 Bộ luật Hình sự.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

