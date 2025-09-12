Phó chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi bị bắt

Ông Nguyễn Văn Thi, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa, bị khởi tố, tạm giam với cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các quyết định tố tụng với ông Thi theo Điều 356 Bộ luật Hình sự được VKSND tỉnh Thanh Hóa phê chuẩn ngày 12/9.

Nhà chức trách chưa công bố sai phạm cụ thể của ông này.

Ông Nguyễn Văn Thi trước khi bị khởi tố. Ảnh: Lê Hoàng

Ông Thi 53 tuổi, từng là Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Thiết bị Vật tư y tế Thanh Hóa, Trưởng ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

Tháng 6/2020, ông được HĐND bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016-2021, sau đó tái cử nhiệm kỳ tiếp theo đến nay.

Ông Thi vắng mặt bất thường tại cơ quan từ chiều 8/9. Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh sau đó gửi công văn cho Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh và UBND tỉnh giao ông Mai Xuân Liêm, Phó chủ tịch UBND tỉnh, phụ trách, điều hành ủy ban trong thời gian ông Thi và Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng vắng mặt.

Ngoài chủ tịch và phó chủ tịch UBND tỉnh, một số lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND và một số sở ngành cũng vắng mặt đột xuất khiến tỉnh phải bố trí người tạm thời phụ trách. Cụ thể, Tỉnh ủy giao ông Đỗ Hồng Quang, Phó bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, phụ trách công việc của Đảng ủy UBND tỉnh.

Đối với HĐND tỉnh, trong thời gian vắng mặt ông Lại Thế Nguyên, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Lê Tiến Lam, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, được giao điều hành.

Tại Sở Công thương, ông Trần Đức Lương, Phó giám đốc, được phân công phụ trách khi Giám đốc Trần Anh Chung không tới nhiệm sở.

Các quyết định này có hiệu lực cho đến khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy có chỉ đạo mới. Hiện lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh Thanh Hóa chưa thông tin lý do vắng mặt của các cán bộ nói trên.

Lê Hoàng