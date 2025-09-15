Cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa bị bắt

Ông Trần Văn Thức, 56 tuổi, Phó ban Tuyên giáo và Dân vận, cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo bị khởi tố, tạm giam với cáo buộc giả mạo trong công tác.

Lệnh khởi tố, bắt giam ông Thức đã được VKSND tỉnh Thanh Hóa phê chuẩn, ngày 14/9.

Ông bị bắt về tội Giả mạo trong công tác, theo điều 359 Bộ luật Hình sự. Sai phạm cụ thể của ông Thức chưa được nhà chức trách công bố.

Ông Trần Văn Thức khi còn giữ chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: Lê Hoàng

Ông Trần Văn Thức, quê tại Thanh Hóa, là phó giáo sư, tiến sĩ lịch sử, có hơn 30 năm công tác trong ngành giáo dục.

Ông từng là giảng viên Trường đại học Vinh (Nghệ An) sau đó chuyển về giữ chức Phó hiệu trưởng rồi Hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa Thể thao và du lịch Thanh Hóa. Tháng 12/2020 ông làm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa.

Từ giữa tháng 3, ông được điều động giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Lê Hoàng