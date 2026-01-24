Guardiola: 'Arsenal đang là đội hay nhất thế giới'

AnhHLV Pep Guardiola dành lời khen cho Arsenal, nhưng vẫn tin Man City có thể ngăn đối thủ lên ngôi ở Ngoại hạng Anh.

Arsenal vẫn đang chinh chiến cả 4 đấu trường. "Pháo thủ" dẫn đầu Ngoại hạng Anh với khoảng cách bảy điểm so với Man City và Aston Villa. Họ còn toàn thắng cả bảy trận ở vòng bảng Champions League, thắng Chelsea 3-2 ở lượt đi bán kết Cup Liên đoàn và gặp Wigan ở vòng bốn Cup FA ngày 15/2.

"Arsenal là đội hay nhất thế giới vào lúc này", Guardiola nói hôm 23/1 trong buổi họp báo trước trận gặp Wolves ở vòng 22 Ngoại hạng Anh. "Hãy nhìn họ ở Champions League, Ngoại hạng Anh, Cup FA và Cup Liên đoàn. Hy vọng chúng tôi có thể bám sát và chờ một cơ hội để vượt lên".

HLV Pep Guardiola trong buổi họp báo sau trận Man City thua Bodo/Glimt 1-3 tại Bodo, Na Uy ngày 20/1/2026. Ảnh: AP

Trái ngược với phong độ cao của Arsenal, Man City sa sút thời gian qua với chuỗi trải qua 4 trận liên tiếp không thắng tại Ngoại hạng Anh, mới nhất là thất bại 0-2 trước Man Utd. Hồi giữa tuần, Man City còn thua Bodo/Glimt 1-3 ở Champions League.

"Tôi biết rõ vì sao chúng tôi gặp khó khăn lúc này. Tôi hiểu 100% những gì đang xảy ra với đội bóng. Chỉ cần thêm thời gian", Guardiola khẳng định, đồng thời thừa nhận sự khác biệt về tiêu chuẩn giữa Man City và Arsenal. "Với Arsenal, 18 điểm ở Champions League là bình thường. Với chúng tôi, 13 điểm là thảm họa. Tiêu chuẩn của Man City luôn rất cao".

Guardiola cũng bảo vệ Erling Haaland - tiền đạo chỉ ghi một bàn trong 8 trận gần nhất và đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ sau trận thua Bodo/Glimt. "Haaland không cần phải xin lỗi", ông cho biết. "Nếu đội không thắng, đó là trách nhiệm của cả tập thể, không phải một cá nhân".

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhấn mạnh nhóm thủ lĩnh hiện tại của Man City là một trong những tập thể đội trưởng tốt nhất kể từ khi ông dẫn dắt CLB, với những cái tên như Bernardo Silva, Ruben Dias, Rodri và Haaland. Những người này đã thay mặt CLB thông báo hoàn tiền vé cho 374 CĐV tới Na Uy để theo dõi trực tiếp trận đấu với Bodo/Glimt.

Guardiola cho biết tân binh Marc Guehi có thể ra mắt ở ngay trận gặp Wolves hôm nay. Trung vệ người Anh vừa hoàn tất gia nhập Man City từ Crystal Palace với giá 27 triệu USD, ký hợp đồng đến năm 2031.

Hồng Duy (theo Premier League)