Haaland xấu hổ vì thất bại của Man City

Na UyTiền đạo Erling Haaland không có lời bào chữa nào cho trận thua Bodo/Glimt ở lượt bảy vòng bảng Champions League, còn HLV Pep Guardiola cho rằng Man City đang rơi vào giai đoạn khó khăn.

"Tôi không có câu trả lời. Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm vì không ghi bàn", Haaland nói với TNT Sports sau trận đấu trên sân Aspmyra tối 20/1. "Tôi chỉ biết xin lỗi tất cả người hâm mộ Man City, đặc biệt là những CĐV đã theo đội tới đây, bởi màn trình diễn này thật đáng xấu hổ".

Trận này, Man City nhập cuộc tệ, để Bodo/Glimt chọc thủng lưới ba lần liên tiếp. Phút 60, đoàn quân dưới trướng Guardiola rút ngắn tỷ số nhờ cú đá từ ngoài vòng cấm của Rayan Cherki. Nhưng chỉ hai phút sau, họ phải thi đấu thiếu người khi tiền vệ Rodri nhận liền hai thẻ vàng.

Haaland (phải) dứt điểm chệch cột trong trận Man City thua Bodo/Glimt 1-3 ở lượt bảy vòng bảng Champions League ngày 20/1/2026. Ảnh: EFE

Trong thế 10 chống 11, Man City đã có thể thua thêm nếu Jens Hauge không sút trúng xà hoặc Kasper Hogh không bị bắt lỗi việt vị.

Haaland thừa nhận Bodo/Glimt xứng đáng giành ba điểm, và không muốn đưa ra bất cứ bào chữa nào cho Man City . "Họ chơi thứ bóng đá tuyệt vời và hoàn toàn xứng đáng. Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời xin lỗi", trung phong Na Uy bày tỏ.

Trong khi đó, HLV Pep Guardiola cho rằng Man City đang bị cuốn vào chuỗi kết quả tiêu cực kéo dài từ đầu năm 2025. "Chúng tôi phải đứng dậy. Kết quả từ đầu năm đến nay là không tốt, cả ở Ngoại hạng Anh lẫn Champions League", ông nói. "Nhưng đội bóng phải tiếp tục tiến lên. Trước mắt là Wolves rồi Galatasaray".

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha thừa nhận Man City đang chịu áp lực lớn về tâm lý. Ông cũng nhắc lại trận thua Man Utd 0-2 tại Ngoại hạng Anh cuối tuần qua, và cho rằng Bodo/Glimt đã tận dụng tốt những cơ hội phản công. "Chúng tôi có cảm giác mọi chi tiết đều chống lại mình, nhưng phải tìm cách thay đổi điều đó. Ở Champions League, không có gì là hiển nhiên", Guardiola nói. "Man Utd chơi hay hơn chúng tôi. Hôm nay Bodø/Glimt có đà hưng phấn và trừng phạt chúng tôi. Man City vẫn tạo ra cơ hội, nhưng đối thủ rất nguy hiểm trong các tình huống chuyển trạng thái".

Trước trận này, Bodo/Glimt chưa từng đánh bại một đại diện Anh ở đấu trường châu Âu, song Guardiola khẳng định ông không hề xem nhẹ đối thủ. "Tôi biết họ là đội bóng tốt thế nào, tôi không đánh giá thấp họ. Họ từng vào bán kết Europa League mùa trước. Chúng tôi lại mất nhiều cầu thủ quan trọng vì chấn thương", HLV 55 tuổi bày tỏ.

HLV Pep Guardiola vỗ tay tri ân người hâm mộ sau trận. Ảnh: Man City

Thierry Henry thì cho rằng những vấn đề của Man City không chỉ đến từ phong độ hay chấn thương, mà còn xuất phát từ sự thiếu hụt nhân sự mang tính hệ thống, đặc biệt là ở hàng thủ. Theo huyền thoại bóng đá Pháp, Man City đang phải trả giá vì không còn mẫu hậu vệ có tốc độ và khả năng bọc lót tốt như Kyle Walker.

Walker, 35 tuổi, chơi trận cuối cho Man City vào tháng 1/2025 trước khi sang AC Milan theo dạng cho mượn và hiện khoác áo Burnley. Ở thời đỉnh cao, tốc độ bứt phá của Walker cho phép Man City dâng cao đội hình, chấp nhận rủi ro vì luôn có người bọc lót phía sau.

"Khi đội bóng muốn kiểm soát, nhưng không pressing tốt, không chặn được các pha phản công và lại không còn Kyle Walker, người có thể băng về bọc lót cho các đồng đội đã dâng cao, thì bạn luôn rơi vào thế bất lợi", Henry bình luận trên CBS Sports.

Hồng Duy tổng hợp