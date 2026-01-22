Man City hoàn tiền vé cho CĐV sau thảm bại ở Champions League

Sau trận thua 1-3 trên sân Bodo/Glimt tại Champions League, các cầu thủ Man City quyết định hoàn tiền vé cho 374 CĐV đã vượt quãng đường xa và điều kiện giá rét để ủng hộ đội.

Trên sân Aspmyra, Bodo (Na Uy) tối 20/1, hàng thủ Man City liên tục mắc lỗi, để Bodo/Glimt chọc thủng lưới ba lần liên tiếp trước khi Rayan Cherki ghi bàn rút ngắn tỷ số ở phút 60. Tuy nhiên, mọi hy vọng lội ngược dòng của đại diện Anh nhanh chóng bị dập tắt khi Rodri nhận thẻ đỏ không lâu sau đó.

Erling Haaland và các cầu thủ Man City vỗ tay tri ân người hâm mộ, sau trận thua Bodo/Glimt 1-3 ở lượt bảy vòng bảng Champions League ngày 20/1/2026. Ảnh: NTB

Sau trận, các cầu thủ Man City thống nhất hoàn lại toàn bộ tiền vé cho 374 CĐV tới Bodo, với tổng số tiền 9.357 bảng Anh (khoảng 12.557 USD). Quyết định được công bố trong tuyên bố chung của nhóm đội trưởng gồm Bernardo Silva, Ruben Dias, Rodri và Erling Haaland.

"Người hâm mộ có ý nghĩa vô cùng to lớn với chúng tôi", thông báo nêu rõ. "Chúng tôi hiểu những hy sinh mà các CĐV phải bỏ ra khi theo đội bóng khắp nơi và sẽ không bao giờ coi đó là điều hiển nhiên. Việc hoàn tiền vé cho những người đã tới Bodo trong giá lạnh là điều tối thiểu chúng tôi có thể làm".

Kevin Parker, đại diện hội CĐV chính thức của Man City, hoan nghênh nghĩa cử của các cầu thủ. "CĐV Man City sẵn sàng đi tới tận cùng thế giới để ủng hộ đội bóng, và chuyến đi tới Vòng Bắc Cực là minh chứng rõ ràng," ông nói. "Đây là hành động cho thấy mối liên kết đặc biệt giữa cầu thủ và người hâm mộ."

Theo công cụ đo khoảng cách hàng không Air Miles Calculator, Manchester và Bodo cách nhau khoảng 1.790 km theo đường chim bay. Trong điều kiện lý tưởng, thời gian bay thẳng chỉ khoảng 2 giờ 30-40 phút, nhưng thực tế không có chuyến bay trực tiếp giữa hai thành phố.

Phần lớn CĐV Man City phải quá cảnh tại Oslo hoặc một thành phố châu Âu khác, khiến tổng thời gian di chuyển thường kéo dài từ 5 đến hơn 6 giờ, chưa kể thời gian chờ nối chuyến và di chuyển trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở Vòng Bắc Cực.

HLV Pep Guardiola phản ứng sau trận. Ảnh: EPA

Man City chỉ thắng hai trong bảy trận gần nhất trên mọi đấu trường, gồm trận thắng CLB hạng Ba Exeter City 10-1 ở vòng ba Cup FA. Tính riêng Ngoại hạng Anh, đoàn quân dưới trướng Pep Guardiola trải qua bốn vòng liên tiếp không thắng, gần nhất là thảm bại 0-2 trên sân Man Utd cuối tuần qua.

Sau trận thua Bodo/Glimt, Erling Haaland cảm thấy xấu hổ và gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ. HLV Pep Guardiola thì cho rằng mọi thứ đang đi sai hướng với Man City.

Trong khi đó, tiền vệ Tijjani Reijnders thừa nhận đội bóng đang ở trạng thái mong manh. "Chúng tôi không hề đánh giá thấp Bodo/Glimt, nhưng rõ ràng đã chơi kém hơn rất nhiều so với yêu cầu", anh nói. "Điều quan trọng nhất lúc này là cả đội phải đoàn kết và nhanh chóng lấy lại sự ổn định".

Ngày 24/1, Man City trở về sân nhà gặp Wolves ở vòng 23 Ngoại hạng Anh. Sau đó bốn ngày, thầy trò Guardiola tiếp Galatasaray ở lượt cuối vòng bảng Champions League.

