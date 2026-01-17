Man Utd thắng Man City trong trận đầu dưới thời Carrick

AnhBốn ngày sau khi được bổ nhiệm tạm quyền, HLV Michael Carrick giúp Man Utd hạ Man City 3-0, ở vòng 22 Ngoại hạng Anh.

Đây mới là chiến thắng thứ hai của Man Utd trong tám trận gần nhất trên mọi đấu trường. Nhưng với cá nhân Carrick, đánh bại Man City ở derby Manchester là cách hoàn hảo để bắt đầu "triều đại" mới tại Old Trafford.

Sơ đồ 4-2-3-1 ưa thích từng giúp Carrick thành công tại Middlesbrough và các cầu thủ Man Utd thích nghi rất nhanh với chiến thuật mới. Chỉ cầm bóng 32% thời lượng, nhưng chủ nhà áp đảo Man City ở những chỉ số tấn công quan trọng, như bàn thắng kỳ vọng (2,03 so với 0,45) hay số pha dứt điểm trúng hướng cầu môn (7 so với 1).

Tiền đạo Mbeumo mừng bàn mở tỷ số trong trận gặp Man City, trên sân Old Trafford, Manchester, Anh hôm 16/1. Ảnh: Reuters

