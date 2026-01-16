Man City mua được tuyển thủ Anh với giá hời

Man City đạt thỏa thuận tuyển mộ Marc Guehi với giá 27 triệu USD, 6 tháng trước khi trung vệ tuyển Anh hết hạn hợp đồng với Crystal Palace.

Bản hợp đồng được xem là "hời" nếu dựa vào kinh nghiệm của Guehi tại Ngoại hạng Anh cũng như đội tuyển quốc gia. Trung vệ 25 tuổi đang giữ vị trí chính thức trên tuyển Anh, và góp công lớn giúp Crystal Palace đoạt Cup FA và Siêu Cup Anh năm ngoái.

Trung vệ Marc Guehi sau trận Crystal Palace gặp Sunderland trên sân Sulhurst Park, thành phố London, Vương quốc Anh ngày 13/9/2025. Ảnh: Reuters

Guehi sẽ góp phần giúp Man City đối phó với khủng hoảng nhân sự nơi hàng thủ. Hậu vệ Josko Gvardiol vừa phải phẫu thuật do gãy xương ống đồng và dự kiến nghỉ dài hạn. Ruben Dias cũng dính chấn thương và cần vài tuần để hồi phục. John Stones liên tục gặp vấn đề thể lực trong mùa giải cuối cùng trong hợp đồng. Còn Nathan Ake không thể thi đấu với mật độ cao.

HLV Pep Guardiola đã phải gọi cầu thủ trẻ Max Alleyne từ Watford trở lại, và sử dụng Abdukodir Khusanov thường xuyên hơn. Dù cả hai gây ấn tượng nhất định, Man City vẫn cần một trung vệ giàu kinh nghiệm, có thể lập tức gánh vác trách nhiệm ở các đấu trường lớn. Guehi đáp ứng đầy đủ những yêu cầu này.

Guehi 26 lần khoác áo "Tam Sư", trong đó có trận chung kết Euro 2024. Hợp đồng của anh với Crystal Palace sẽ hết hạn cuối tháng 6/2026. Nếu không bán Guehi trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa, CLB thành London đứng trước nguy cơ mất trắng đội trưởng. Palace từng hy vọng thu về nhiều hơn, đặc biệt là sau khi Liverpool đồng ý mức giá 35 triệu bảng (47 triệu USD) hè năm ngoái, nhưng thương vụ đó đổ bể vào phút chót.

Palace buộc phải chấp nhận phương án tối ưu về tài chính, thu về khoảng 27 triệu USD, tương đương hơn 10% doanh thu thường niên của CLB, thay vì mất trắng chỉ sau 4 tháng nữa.

Theo Athletic, Guehi đọc tình huống tốt, tốc độ ổn, mạnh trong tranh chấp tay đôi và đặc biệt là kỹ năng triển khai bóng từ tuyến dưới. Đây là yếu tố then chốt trong hệ thống của Guardiola. Anh dự kiến ký hợp đồng với Man City đến năm 2031. Trước khi chiêu mộ Guehi, Man City cũng đã chi tiền phá hợp đồng để tuyển mộ Antoine Semenyo từ Bournemouth cũng trong tháng 1/2026.

Ngay sau khi Guehi đạt thỏa thuận với Man City, HLV Oliver Glasner xác nhận sẽ chia tay Crystal Palace cuối mùa này. HLV người Áo từng giúp Palace giành Cup FA, cho biết ông đã thông báo với ban lãnh đạo quyết định này tháng 10/2025. Ông chỉ giữ bí mật trong vài tháng, trước khi tiết lộ sẽ không gia hạn hôm 16/1.

Glasner đang dẫn đầu cuộc đua vào ghế HLV Man Utd, sau khi "Quỷ Đỏ" sa thải Ruben Amorim. Michael Carrick đang tạm dẫn đội tới cuối mùa 2025-2026, cho tới khi họ tìm được HLV mới.

Hoàng An (theo Telegraph, Athletic)