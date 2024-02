Grammy 2024 - cuộc cạnh tranh của những giọng ca nữ

Ca sĩ SZA, Taylor Swift và Billie Eilish được dự đoán chiến thắng những giải quan trọng tại Grammy 2024, sẽ diễn ra vào sáng 5/2 (giờ Hà Nội).

Theo Billboard, nhiều giọng ca nữ xuất hiện trong các đề cử quan trọng ở giải Grammy năm nay. Trong đó, ca sĩ SZA dẫn đầu với chín đề cử cho album SOS (2022), Phoebe Bridges và Victoria Monét xếp sau với bảy hạng mục. Taylor Swift, Miley Cyrus, Billie Eilish, Olivia Rodrigo, boygenius nhận sáu đề cử. Chỉ có Jack Antonoff và John Baptise là nam nghệ sĩ góp mặt trong nhóm những nghệ sĩ được nhiều đề cử nhất.

Từ trái qua: Taylor Swift, Billie Eilish và SZA được dự đoán thắng giải Grammy 2024. Ảnh: Grammy Awards

Ở hạng mục Album của năm, trang Billboard dự đoán tỷ lệ chiến thắng chia đều cho SZA, Taylor Swift và nhóm boygenius. Ngay sau khi ra mắt cuối năm 2022, SOS của SZA dẫn đầu bảng xếp hạng Billboard 200 trong 10 tuần, lâu hơn những cái tên được đề cử cùng hạng mục. Nếu thắng, SZA sẽ trở thành nữ nghệ sĩ da màu đầu tiên giành giải sau 25 năm, kể từ lúc Launryn Hill đoạt cúp với The Miseducation Of Launryn Hill (1998).

Album của SZA nhận nhiều lời khen từ giới chuyên môn. Trang Pitchfork chấm tác phẩm 8.7/10 điểm, cho rằng dự án mang nhiều tham vọng, giúp củng cố vị trí của SZA trong làng nhạc. "Những bài hát trong đĩa nhạc thể hiện cảm xúc sâu lắng nhất của nghệ sĩ trong cuộc sống và tình yêu", trang này viết.

Về phía Taylor Swift, nghệ sĩ có năm hoạt động sôi nổi khi ra mắt album Midnights, đồng thời thực hiện chuyến lưu diễn quanh thế giới Eras Tour. Nhiều người hâm mộ tin Taylor sẽ mang về chiếc kèn vàng thứ tư cho giải Album của năm.

Ca sĩ hiện có ba đĩa nhạc đạt thành tích này, gồm Fearless, 1989 và Folklore - bằng số lượng của huyền thoại Frank Sinatra, Stevie Wonder và Paul Simon. Nếu thắng, giọng ca Anti-Hero sẽ là nghệ sĩ đoạt giải thưởng này nhiều nhất trong lịch sử Grammy. Billboard đánh giá ảnh hưởng của Taylor Swift giai đoạn 2023-2024 ngang tầm The Beatles, Bee Gees và Michael Jackson.

Cũng theo Billboard, album The Record của nhóm nhạc indie boygenius có thể làm nên kỳ tích tại Grammy 2024. Nếu The Record nhận kèn vàng, bộ ba Phoebe Bridges, Julien Bake và Lucy Dacus sẽ trở thành nhóm nhạc nữ tiếp theo chiến thắng Album của năm, sau Taking The Long Way của The Chick vào năm 2007.

Trong đề cử Ghi âm của năm, nhiều tờ báo nhận định Flowers của Miley Cyrus sẽ giành chiến thắng. Bản thu cạnh tranh với những cái tên tiềm năng như Anti-Hero (Taylor Swift), Kill Bill (SZA) và What Was I Made For của Billie Eilish.

'Flowers' - thư gửi tình cũ của Miley Cyrus MV "Flowers" của Miley Cyrus. Nghệ sĩ sẽ trình diễn ca khúc này trong lễ trao giải năm nay. Video: YouTube Miley Cyrus

Miley sáng tác ca khúc sau cuộc ly hôn với Liam Hemsworth. Nhạc phẩm mang âm hưởng dance pop, pha trộn chất funk và disco. Theo Esquire, bài hát đánh dấu sự trưởng thành của Miley trong cuộc sống lẫn sự nghiệp, khi rũ bỏ hình ảnh nổi loạn, hướng đến hình tượng người phụ nữ độc lập.

Sau khi ra mắt vào tháng 1/2023, bài hát đạt hơn 86 triệu lượt nghe trong tuần đầu tiên trên nền tảng Spotify, đứng đầu bảng xếp hạng Billboard trong tám tháng. Billboard đánh giá Flowers đánh dấu bước phát triển lớn của Miley, xóa bỏ hình tượng dễ thương trong quá khứ, đồng thời chứng minh nghệ sĩ là ngôi sao nhạc pop hàng đầu.

What Was I Made For của Billie Eilish là ứng viên nặng ký cho hạng mục Bài hát của năm. Theo Variety, lời bài hát nhẹ nhàng, giàu cảm xúc, đậm chất trữ tình là điểm cộng lớn nhất giúp ca khúc tác động mạnh mẽ đến người nghe. Tác phẩm cũng góp mặt ở đề cử Ca khúc nhạc phim gốc xuất sắc Oscar 2024. Billie Eilish hiện là ca sĩ trẻ nhất trong lịch sử các giải thưởng nghệ thuật lớn nhất nước Mỹ, gồm Oscar, Grammy và Quả Cầu Vàng.

Bên cạnh đó, Anti-Hero được dự đoán có khả năng mang về cho Taylor Swift chiếc kèn vàng đầu tiên ở hạng mục Bài hát của năm. Nếu đoạt giải, Jack Antonoff - đồng tác giả của ca khúc - sẽ thắng đề cử này lần hai.

MV 'Anti-Hero' - Taylor Swift MV "Anti-Hero" của Taylor Swift. Nhạc phẩm được đề cử Bản thu âm của năm. Video: YouTube Taylor Swift

Ở đề cử Nghệ sĩ mới của năm, báo quốc tế có dự đoán khác nhau. Billboard cho rằng Noah Kahan - chủ nhân album Stick Season - là người chiến thắng, đồng thời gọi ca sĩ là "gương mặt điển hình cho nhóm nghệ sĩ tài năng".

Tờ Rolling Stone đánh giá cao Gracie Abrams do có một năm hoạt động sôi nổi với album đầu tay Good Riddance, bên cạnh việc làm khách mời cho các show diễn của Olivia Rodgrio và Taylor Swift. Trong khi đó, Variety và Pitchfork tin Victoria Monét sẽ chiến thắng, do có tên trong bảy đề cử ở mùa giải năm nay.

Grammy diễn ra lần đầu tiên vào năm 1959. Đây là giải thưởng âm nhạc do Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật quốc gia Mỹ tổ chức, nhằm tôn vinh những nghệ sĩ có đóng góp xuất sắc cho ngành công nghiệp âm nhạc.

Lễ trao giải lần thứ 66 được tổ chức tại sân vận động Crypto.com ở thành phố Los Angeles (Mỹ), diễn viên hài Trevor Noah dẫn chương trình. Ban tổ chức có sự thay đổi để phù hợp tinh thần âm nhạc đa dạng. Năm nay, ba giải thưởng mới được bổ sung gồm Trình diễn pop dance xuất sắc, Trình diễn nhạc châu Phi xuất sắc và Album Alternative Jazz hay nhất.

Phương Thảo (theo Billboard, Variety, Rolling Stone)