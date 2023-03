'Flowers' - thư gửi người yêu cũ của Miley Cyrus

Miley Cyrus hát "Em có thể yêu em hơn cả anh" trong bài "Flowers" - được xem là lời nhắn của cô tới chồng cũ Liam Hemsworth.

'Flowers' - thư gửi tình cũ của Miley Cyrus MV "Flowers". Video: YouTube Miley Cyrus

Miley Cyrus ra mắt album phòng thu thứ tám - Endless Summer - vào ngày 10/3, đánh dấu sự trở lại của cô sau ba năm từ Plastic Hearts. Trước đó, single đầu tiên - Flowers - sáu tuần đứng đầu bảng xếp hạng Billboard.

Gabrielle Sanchez của Yahoo! nhận xét bài hát là khúc nhạc chứa đầy sự tự hào về bản ngã của mỗi người, khi nhân vật không còn phụ thuộc vào người khác để trở nên hoàn hảo. Anna Gaca của Pitchfork gọi Flowers là sự trả thù ngọt ngào dành cho tình cũ. Theo Esquire, nhạc phẩm đánh dấu sự trưởng thành của Miley Cyrus trong cả cuộc sống và âm nhạc, khi cô rũ bỏ hình ảnh nổi loạn, hướng đến hình tượng người phụ nữ độc lập.

Flowers mang âm hưởng dance pop, pha trộn chất funk và disco. The New York Times nhận xét phần hòa âm của ca khúc hài hòa với cách hát thoải mái, có sự từng trải của Miley. Phần lời do ca sĩ đồng sáng tác, nói về niềm vui của một cô gái khi trở về cuộc sống độc thân. Ở phần mở đầu, ca sĩ trải lòng về chuyện đã qua:

"We were good, we were gold

Kinda dream that can't be sold

We were right 'til we weren't

Built a home and watched it burn"

(Mình từng hạnh phúc, từng là một cặp trời sinh

Như một giấc mơ mà chẳng phải ai cũng có được

Mình từng hợp nhau đến như vậy nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể chung đôi

Mình từng cùng nhau xây dựng tổ ấm và nhìn thấy nó lụi tàn)

Miley Cyrus trong MV "Flowers". Ảnh: Billboard

Theo trang Gsgmedia, bài hát là lời nhắn gửi rõ ràng đến người yêu cũ của Miley - tài tử Liam Hemsworth. Flowers ra mắt trước sinh nhật anh một ngày, đồng thời đề cập đến việc một cô gái trở nên mạnh mẽ hơn sau chia tay. Ca khúc có câu "Built a home and watched it burn" (Mình từng cùng nhau xây dựng tổ ấm và nhìn thấy nó lụi tàn). Trước đây, cặp sao xây tổ ấm triệu USD ở thành phố biển Malibu, California nhưng ngôi nhà bị thiêu hủy trong vụ cháy rừng năm 2018.

Đoạn điệp khúc được xem là lời đáp trả bài When I Was Your Man của Bruno Mars - ca khúc nhiều người cho rằng Liam Hemsworth từng tặng Miley Cyrus. Bruno Mar viết trong bài hát:

"I should have bought you flowers

And held your hand

Should have gave you all my hours

When I had the chance

Take you to every party 'cause all you wanted to do was dance

Now my baby's dancing

But she's dancing with another man"

(Anh nên tặng em hoa

Và nắm chặt tay em

Dành hết cho em từng phút giây

Mỗi khi có cơ hội

Mang em đến mọi bữa tiệc cùng anh bởi tất cả những gì em muốn là được đắm mình khiêu vũ

Giờ đây người anh yêu đang nhảy

Nhưng với người khác mà chẳng phải anh)

Miley Cyrus lại viết về những điều một cô gái có thể tự làm để tìm kiếm niềm vui:

"I can buy myself flowers

Write my name in the sand

Talk to myself for hours

Say things you don't understand

I can take myself dancing

And I can hold my own hand

Yeah, I can love me better than you can"

(Em có thể tự mua hoa tặng mình

Viết tên em lên cát

Tâm sự với bản thân hàng giờ liền

Về những điều mà anh chẳng thể hiểu

Em có thể tự khiêu vũ một mình

Và tự nắm lấy bàn tay em

Ừ, em có thể yêu bản thân em hơn cả anh)

Ban nhạc Inhaler hát 'Flowers' Ban nhạc Inhaler cover bài "Flowers". Video: BBC

Trước khi chia tay Liam Hemsworth năm 2019, cả hai trải qua nhiều lần tan hợp suốt 10 năm. Thời gian ở bên nhau, Liam nhiều lần tỏ ra ngán ngẩm cách Miley Cyrus ăn mặc, biểu diễn gợi cảm, thể hiện xu hướng lưỡng tính. Còn Miley từng nói "Tôi đang kết hôn với một người khác giới nhưng vẫn bị hấp dẫn tình dục với các cô gái". Sau ly hôn, Miley Cyrus hẹn hò đồng giới hai tháng với blogger Kaitlynn Carter và trải qua cuộc tình 10 tháng với nam ca sĩ Cody Simpson.

Trong khi nhiều người tin bài hát là lời Miley nhắn gửi chồng cũ, ca sĩ gọi Flowers là "bức thư tình gửi Los Angeles". Trong video do Jacob Bixenman đạo diễn, Miley Cyrus mặc váy màu vàng đồng, nhảy trên những ngọn đồi ở "thành phố thiên thần". Khi trở về biệt thự, cô tập thể dục, thay đồ với tâm trạng vui vẻ. Video hiện đạt 283 triệu lượt xem trên YouTube, trong khi ca khúc đạt 83 triệu lượt nghe trên Spotify.

Thanh Thanh