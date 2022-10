Album mới của Taylor Swift lập kỷ lục

Sản phẩm mới nhất của Taylor Swift - “Midnights” - là album được phát trực tuyến nhiều nhất trong một ngày trên nền tảng Spotify.

MV 'Anti-Hero' - Taylor Swift MV "Anti-Hero", bài hát thuộc album "Midnights" của Taylor Swift. Video: Youtube Taylor Swift

Midnights là album thứ 10 của nữ ca sĩ, phát hành vào 0h (giờ Bắc Mỹ), ngày 21/10. Chưa đầy 24 giờ sau, Spotify thông báo trên Twitter, xác nhận album có nhiều lượt nghe nhất trong một ngày của nền tảng này: "Trước khi đồng hồ điểm lúc nửa đêm ngày 22/10, Taylor Swift đã phá kỷ lục trong lịch sử Spotify".

Phản ứng trước thông báo, Swift viết: "Làm thế nào mà tôi có được may mắn này, người hâm mộ đang làm một điều gì đó khiến tôi bất ngờ. Chuyện gì vừa xảy ra vậy".

Trước đó ở lễ trao giải MTV VMAs 2022 hồi tháng 8, trong phần phát biểu nhận giải Video ca nhạc của năm (ca khúc All Too Well), nữ ca sĩ thông báo phát hành album phòng thu mới, sau gần hai năm kể từ album thứ chín Evermore.

Taylor mô tả 13 bài hát là câu chuyện về "13 đêm không ngủ" và "hành trình vượt qua ác mộng lẫn những giấc mơ ngọt ngào". Tờ Guardian nhận định: "Album mới của Swift cho thấy cô không còn theo đuổi những sáng tác indie gần gũi như trong hai đĩa nhạc Folklore và Evermore, mà chuyển sang thể loại electronica, synth-pop và thêm chút hơi hướng hip hop".

Bìa album "Midnights" của Taylor Swift. Ảnh: Republic Records

Swift dành lời khen Jack Antonoff - ca sĩ chính của ban nhạc rock Bleachers - người đã sáng tác phần lớn album với cô. Trong một bài đăng trên Instagram cá nhân để đánh dấu việc phát hành album, Taylor chia sẻ bức ảnh chụp cùng các cộng sự và gọi Antonoff là "cơ phó trên chuyến bay của tôi".

"Antonoff là người bạn tri kỷ của tôi và chúng tôi đã làm nhạc cùng nhau trong gần một thập niên. Tuy nhiên, đây là album đầu tiên cả hai thực hiện với tư cách cộng sự chính", Swift viết.

Swift và Antonoff đã trao đổi ý tưởng, viết về những điều họ yêu thích cho album mới. Cô nói Midnights là sản phẩm "mang nhiều ý nghĩa kết hợp và vượt khỏi sự kiểm soát", bắt nguồn từ việc Joe Alwyn - bạn trai Taylor - đến Panama ghi hình bộ phim Stars at Noon (2022) của đạo diễn Claire Denis (bạn của Anotnoff).

"Jack và tôi tìm lại mình ở New York, trong trạng thái cô đơn, thức khuya để thu âm hàng đêm, lật giở kỷ niệm cũ cùng những đêm đã qua", Taylor viết trên Instagram.

Taylor chụp ảnh cùng Jack Antonoff (bên phải) và ca sĩ Lana Del Rey (dưới). Trong album, cô hát chung với Lana Del Rey bài "Snow on the Beach". Ảnh: Instagram taylorswift

Sau ba giờ phát hành, Taylor Swift bổ sung bảy bài hát mới, cô gọi đây là "những bản nhạc lúc ba giờ sáng", nâng số lượng bản nhạc của album lên 20.

"Album là một tác phẩm xé dán trộn lẫn giữa cường độ cao và thấp, nhanh và chậm. Cuộc sống có thể tăm tối, đầy hy vọng, u ám, khủng khiếp, hoảng sợ, nóng, lạnh, lãng mạn hoặc cô đơn. Cũng giống như Midnights", cô viết.

Ca khúc "Snow on the Beach" - Taylor Swift Ca khúc "Snow on the Beach" của Taylor Swift, hát cùng Lana Del Rey. Video: Youtube Taylor Swift

Giới chuyên môn dành sự quan tâm cho lần trở lại này của nữ ca sĩ. Tờ Rolling Stone nhận định: "Album phòng thu thứ 10 của Taylor Swift là tổng hợp giai điệu tươi sáng từ các album 1989 và Reputation, với ca từ đan xen giữa câu chuyện tình yêu và âm mưu trả thù".

Taylor Swift sinh năm 1989, bắt đầu ca hát chuyên nghiệp từ năm 15 tuổi. Cô được đánh giá là một trong những nghệ sĩ thành công nhất hơn chục năm qua, bán 50 triệu album cùng 150 triệu đĩa đơn toàn cầu. Trong sự nghiệp, Taylor đoạt 10 giải Grammy, 29 giải AMA (phá kỷ lục của Michael Jackson). Năm 2019, ban tổ chức AMA vinh danh cô là "Nghệ sĩ của thập niên 2010". Ca sĩ được trao giải "Biểu tượng toàn cầu" tại Brit Awards 2021.

Quế Chi