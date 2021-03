'Godzilla vs Kong': Đại chiến quái vật khổng lồ

Godzilla nổi giận trước âm mưu dùng máy móc chống lại các Titan còn Kong thành cứu tinh bất đắc dĩ của một người bạn.

* Bài tiết lộ tình tiết phim

Godzilla vs Kong trailer "Godzilla vs Kong" ra rạp tại Việt Nam ngày 26/3. Video: CGV.

Godzilla vs Kong nối tiếp vũ trụ điện ảnh MonsterVerse của Warner Bros và Legendary Entertainment. Sau trận giao chiến giữa các Titan trong Godzilla: King of the Monsters, thế giới vắng bóng các loài quái vật trong vài năm. Một ngày, Godzilla bất ngờ tái xuất và tấn công công ty APEX tại Florida, Mỹ. Nhiều người lại hoài nghi ý tưởng con người có thể tiếp tục sống hòa thuận với các Titan. Trong khi đó, Madison Russell (Millie Bobby Brown đóng) cho rằng APEX là nguyên nhân khiến Godzilla tức giận. Cô kết nối Bernie Hayes (Brian Tyree Henry), một nhân viên của công ty này để tìm kiếm sự thật.

Nhằm đối đầu Godzilla, APEX thuê tiến sĩ Nathan Lind (Alexander Skarsgård) đi đến Vùng rỗng bên trong Trái Đất để tìm kiếm nguồn năng lượng truyền thuyết. Lind cho rằng cách duy nhất là có Kong dẫn đường. Chú khỉ đột lúc bấy giờ đang bị tổ chức Monarch giam tại đảo Đầu Lâu. Nữ tiến sĩ Ilene Andrews (Rebecca Hall), người phụ trách dự án, tin rằng Godzilla sẽ tìm đến so tài cao thấp nếu chú khỉ được tự do. Lind thuyết phục được Andrews rằng Kong là hy vọng cuối cùng của nhân loại để chống lại Godzilla. Cô đồng ý đưa chú khỉ đến Nam Cực, nơi có cánh cổng đi vào lõi Trái Đất.

Tiếp tục phát huy thế mạnh là các trận chiến giữa quái vật khổng lồ, Godzilla vs Kong tràn ngập cảnh hành động. Khỉ đột Kong được tăng sức mạnh và kích thước cơ thể để có thể chiến đấu cân tài cân sức với "Vua quái vật" Godzilla. Khâu hình ảnh ấn tượng hơn nhiều so với các phần phim trước. Chi tiết tạo hình các Titan được cải thiện đáng kể. Ánh sáng và màu sắc trong phim rực rỡ, nhất là ở những cảnh chiến đấu, trái ngược với sự tăm tối như các phần trước.

"Godzilla vs Kong" tập trung nhiều thời lượng cho các cảnh chiến đấu giữa các quái vật khổng lồ. Ảnh: CGV.

Khán giả có thể dễ dàng đoán được tình tiết tiếp theo sau mỗi phân cảnh. Ban đầu, đạo diễn tốn nhiều thời lượng để đưa từng nhóm nhân vật vào mạch chính. Nửa sau, phim chủ yếu dành chỗ cho các cảnh hành động, đẩy nhanh tiết tấu. Sự đơn giản của kịch bản giúp đạo diễn dẫn dắt mạch phim khá dễ dàng. Từng tuyến truyện được kể xen kẽ và móc nối một cách khéo léo. Các chi tiết hài hước, lắng đọng được gia giảm, tạo tiếng cười, suy tư cho khán giả bên cạnh những cảnh hành động liên tục.

Về cuối, đạo diễn đưa ra hàng loạt plot twist (nút thắt xoay chuyển kịch bản) để tăng tò mò của khán giả. Tuy nhiên, tiết tấu đoạn cuối bị đẩy quá nhanh, làm giảm sự kịch tính và không đẩy mạch truyện lên cao trào một cách trọn vẹn. Fan của Kong và Godzilla có thể tìm thấy nhiều điểm bất hợp lý trong việc phát triển sức mạnh của hai quái vật.

Một số vai thuộc phe con người ghi dấu ấn dù cách diễn hạn chế, như tiến sĩ Lind, anh chàng bị ám ảnh với các thuyết âm mưu Bernie Hayes, cô bé khiếm thính Jia (Kaylee Hottle đóng)...

Cô bé khiếm thính Kaylee Hottle đóng vai Jia, người duy nhất có thể giao tiếp với Kong. Ảnh: CGV.

Phim tiếp tục khai thác thông điệp bảo vệ môi trường. Các Titan như Kong hay Godzilla đại diện cho thiên nhiên đang bị con người thay đổi, can thiệp một cách thô bạo. Phe con người chia ra hai nhóm đối lập trong cách đối phó với quái vật. Công ty APEX khao khát đạt sức mạnh như Chúa trời, nắm quyền điều khiển tự nhiên, tạo hóa trong tay. Còn các cá nhân như Madison, Bernie tìm mọi cách để cứu nhân loại khỏi sự trừng phạt của các Titan. Bên cạnh đó, phim lồng ghép các thông điệp về sự đoàn kết, kêu gọi buông vũ khí và sống hòa thuận giữa các phe đối lập.

Không dừng lại là một bộ phim độc lập, Godzilla vs Kong tiếp tục hé mở nhiều tiềm năng về vũ trụ điện ảnh MonsterVerse. Ở trailer, đạo diễn tiết lộ về sự xuất hiện của Mechagodzilla, một quái vật robot nhân tạo để đối đầu Godzilla. Phần phim cũng giới thiệu vùng đất rỗng bên trong Trái Đất, vốn là nơi khai sinh của các Titan. Tương lai của loạt phim vẫn là dấu hỏi khi hai nhân vật "đình đám" Kong và Godzilla đã được khai thác nhiều lần.

Tác phẩm nhận nhiều đánh giá tích cực từ giới phê bình quốc tế sau ngày đầu ra mắt, đạt 92% điểm tích cực trên tổng 12 bài đánh giá của Rotten Tomatoes. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng tác phẩm Hollywood chỉ dừng ở khía cạnh giải trí, không để lại dư âm cho người xem.

Đạt Phan