'Godzilla vs. Kong' dẫn đầu phòng vé

Bom tấn "Godzilla vs Kong" đứng đầu phòng vé thế giới tuần qua, trở thành phim có doanh thu mở màn tốt nhất kể từ khi Covid-19 bùng phát.

Theo Los Angeles Times, phim đạt doanh thu 121,8 triệu USD sau ba ngày ra mắt tại 38 thị trường cuối tuần qua. Trong đó, thị trường Trung Quốc đạt 70,3 triệu USD. Tác phẩm sẽ ra rạp tại thị trường Bắc Mỹ vào giữa tuần này.

Tại Việt Nam, Godzilla vs Kong thu khoảng 51 tỷ đồng (khoảng 2,2 triệu USD). Trong đó, phim thu về 25 tỷ đồng trong ngày đầu chiếu rạp - thành tích mở màn tốt nhất phòng vé Việt tính từ đầu năm.

Godzilla vs Kong trailer Trailer "Godzilla vs Kong". Video: CGV.

Godzilla vs. Kong vượt thành tích của Wonder Woman 1984 (120 triệu USD trong tuần đầu tiên). Trước đó, Tenet của Christopher Nolan giữ thành tích phim Hollywood mở màn ăn khách nhất với 53 triệu USD, tính riêng giai đoạn phòng vé thế giới bị ảnh hưởng vì Covid-19 từ đầu năm 2019 đến nay. Các chuyên gia nhận xét thành công của Godzilla vs. Kong là dấu hiệu tích cực với giới làm phim.

Tác phẩm là phần phim mới nhất thuộc vũ trụ điện ảnh MonsterVerse về các quái vật khổng lồ. Phim có ngân sách 200 triệu USD, do Adam Wingard đạo diễn, quy tụ dàn sao Millie Bobby Brown, Alexander Skarsgård... Phim hiện đạt 79% điểm theo thống kê của Rotten Tomatoes trên tổng 34 bài đánh giá từ giới phê bình.

Đạt Phan (theo Los Angeles Times)