Giao thông Bắc Nam qua Huế tê liệt vì mưa lũ

Chiều 27/10, quốc lộ 1, cao tốc Bắc Nam qua Huế bị ngập và sạt lở; đường sắt qua ga Văn Xá ngập trên đỉnh ray nên phải đóng đường, dừng tàu.

Quốc lộ 1 đoạn qua xã Phú Lộc đã bị ngập hơn 0,5 m khi nước lũ từ núi Bạch Mã tràn về, phương tiện phải xếp hàng nằm chờ. Một số đoạn ngập nhẹ, đơn vị quản lý vẫn cho xe tải, xe khách lớn lưu thông, hạn chế xe dưới 7 chỗ.

Quốc lộ 1 đoạn qua Phong Điền, TP Huế ngập 20-30 cm, hạn chế xe 4-7 chỗ lưu thông. Ảnh: Sở Xây dựng Huế

Cao tốc La Sơn - Hòa Liên đoạn qua xã Khe Tre nước lũ chảy xiết, các phương tiện không thể qua lại. Tại xã Khe Tre, lũ quét đã cuốn trôi mố cầu LeNo dẫn vào thôn 1, hàng trăm hộ dân tại ba thôn bị chia cắt.

Đường Hồ Chí Minh nhánh tây qua các xã A Lưới 2, A Lưới 3, cũng bị ngập sâu. 9 đoạn khác bị sạt lở taluy dương với khối lượng khoảng 8.600 m3, đất đá tràn mặt đường gây ách tắc từ 12h hôm nay. Các đơn vị quản lý đường đang huy động nhân lực hót dọn đất đá trên mặt đường.

Quốc lộ 49 từ trung tâm TP Huế lên A Lưới bị sạt lở không thể đi lại. Hệ thống tỉnh lộ và đường đô thị tại 32 xã phường bị ngập sâu.

Theo lãnh đạo Công ty CP Vận tải hành khách, lúc 16h, đoạn đường sắt Bắc Nam qua Huế bị ngập trên đỉnh ray khoảng 15-20 cm, nước tiếp tục dâng cao do mưa lớn nên ngành đã phong tỏa cung đường này. Một số tàu khách đang lưu thông phải tạm dừng chờ nước rút.

Đường sắt Bắc Nam qua Huế bị ngập nước. Ảnh: VNR

Ảnh hưởng của mưa lũ, doanh nghiệp đã phải hủy các đôi tàu SE1/2, SE3/4 và SE19/20 xuất phát Hà Nội, TP HCM trong ngày 27/10.

Cùng với đó, các đôi tàu di sản chạy giữa Huế - Đà Nẵng là HĐ1/2, HĐ2/3 cũng phải hủy trong hai ngày 28-29/10. Tổng số hành khách của các chuyến tàu trên khoảng 2.700. Khách được trả vé miễn phí tại nhà ga trong 30 ngày.

Do không khí lạnh tăng cường kết hợp dải hội tụ nhiệt đới, gió đông và địa hình chắn gió, từ đêm 25/10, các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi mưa lớn. Riêng lượng mưa từ 10h hôm qua đến 10h hôm nay tại đập thủy điện La Tó (Quảng Trị) 368 mm, Nam Đông (TP Huế) 995 mm, Phước Ninh (TP Đà Nẵng) 535 mm, Trà Thanh (Quảng Ngãi) 479 mm. Lũ các sông Hương, sông Bồ vượt báo động ba. 32/40 xã phường của TP Huế bị ngập.

Đoàn Loan - Võ Thạnh