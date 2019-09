Thành, bại của loạt phim hè Hollywood

"The Lion King", "Spider-Man: Far from Home" thắng lớn phòng vé hè, còn "Dark Phoenix", "Men in Black International" gây thất vọng.

Mùa phim hè (từ tháng 5 đến tháng 8) khép lại cuối tuần qua với tổng doanh thu ở Mỹ giảm 6% so với hè năm ngoái. Trang ScreenRant, Business Insider, Entertainment Weekly điểm lại một số tác phẩm thành công và gây thất vọng phòng vé.

Thành công

The Lion King (thu 1,56 tỷ USD toàn cầu, kinh phí 260 triệu USD)

The Lion King (Vua sư tử)

Dù bị giới phê bình đánh giá kém hoạt hình gốc năm 1994, bom tấn về vua sư tử vẫn hút người xem. Tác phẩm hiện thu 1,56 tỷ USD, ăn khách thứ bảy mọi thời và thứ hai từ đầu năm (sau Avengers: Endgame). Phim được khen khi tái hiện hình ảnh thú vật sống động bằng kỹ xảo nhưng bị chê ít cảm xúc do thú vật thiếu biểu cảm, đồng thời câu chuyện quá an toàn (hệt bản gốc).

Spider-Man: Far From Home (thu 1,12 tỷ USD, kinh phí 160 triệu USD)

Spider-Man thương tiếc Iron Man trong Far From Home

Tác phẩm thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel kể tiếp câu chuyện trong Avengers: Endgame, khi Spider-Man (Tom Holland đóng) đau buồn sau cái chết của Iron Man (Robert Downey Jr.). 90% giới phê bình khen tác phẩm trên Rotten Tomatoes. Far from Home thành phim điện ảnh đầu tiên về Người Nhện cán mốc tỷ USD. Do hãng Disney, Sony không còn hợp tác, tác phẩm cũng kết thúc việc Người Nhện "sống" trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Toy Story 4 (thu 1,12 tỷ USD, kinh phí 200 triệu USD)

Toy Story 4 kể chuyện chiếc nĩa hòa nhập thế giới đồ chơi

Phần bốn trong loạt hoạt hình về các đồ chơi nhân cách hóa tiếp tục được quan tâm. Lần này, cao bồi Woody (Tom Hanks lồng tiếng) và phi hành gia Buzz (Tim Allen) phải giúp một chiếc nĩa Forky (Tony Hale) hòa nhập thế giới đồ chơi. Ngoài doanh thu, phim được khen về chất lượng, được Hollywood Reporter nhận định là ứng viên sớm cho giải Oscar hoạt hình sắp tới.

Aladdin (thu 1,04 tỷ USD, kinh phí 183 triệu USD)

Trailer Aladdin

Các chuyên trang phòng vé gọi năm nay là thời vàng son của Disney với năm phim cán mốc tỷ USD (tính đến tháng 8), bao gồm Avengers: Endgame, The Lion King, Captain Marvel, Toy Story 4 và Aladdin. Phim Aladdin dựa trên câu chuyện cổ trong bộ Nghìn lẻ một đêm, xoay quanh chàng trai nghèo (Mena Massoud) được thần đèn (Will Smith) ban ba điều ước. Hình ảnh và lối diễn hài của Will Smith là điểm nhấn tác phẩm.

John Wick: Chapter 3 (thu 321 triệu USD, kinh phí 75 triệu USD)

John Wick bị thế giới ngầm truy sát trong "John Wick 3"

Giữa lúc bom tấn kỹ xảo lên ngôi, nhiều cây bút Âu Mỹ tán thưởng thành công của John Wick 3. Tác phẩm theo đuổi phong cách hành động thực chiến, dựa vào khả năng của diễn viên và cascadeur thay vì đồ họa máy tính. 90% giới phê bình khen tác phẩm trên Rotten Tomatoes. Phim cũng hâm nóng tên tuổi nam chính Keanu Reeves và khiến hãng Warner Bros. tự tin khởi động phần bốn Matrix có anh đóng chính.

Once Upon a Time in Hollywood (thu 283 triệu USD, kinh phí 90 triệu USD)

Trailer Once Upon a Time in Hollywood

Tác phẩm của đạo diễn Quentin Tarantino là phim nguyên bản (không phải phần tiếp theo, remake hay chuyển thể) duy nhất thu trên 100 triệu USD ở Mỹ trong hè này. Quy tụ dàn sao Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, phim kể câu chuyện nửa thực, nửa hư cấu về Hollywood thập niên 1960. Trang Goldderby nhận định phim cũng là ứng viên nổi trội ở Oscar 2020.

Annabelle Comes Home (thu 222 triệu USD, kinh phí 27 - 32 triệu USD)

Annabelle Comes Home (Annabelle: Ác quỷ trở về)

Những tác phẩm thuộc Vũ trụ Điện ảnh Conjuring vẫn là nguồn lợi lớn cho hãng Warner Bros. Dù chỉ được chấm mức khá về chất lượng (điểm 65% trên Rotten Tomatoes), Annabelle Comes Home vẫn kiếm gần tám lần kinh phí. Trong phim, búp bê ma Annabelle khiến nhiều sinh vật tà ác trỗi dậy, đe dọa con gái vợ chồng nhà trừ tà Warren.

* Những tác phẩm gây thất vọng

Ân Nguyễn