'Angel has Fallen' tiếp tục dẫn đầu phòng vé Mỹ

"Angel has Fallen" thu 11,5 triệu USD, đứng đầu cuối tuần qua ở Mỹ, xếp trên phim hài "Good Boys" và bom tấn về vua sư tử.

Phim hành động có Gerard Butler đóng chính giảm 45% doanh thu so với cuối tuần trước đó, nhưng tiếp tục là quán quân phòng vé do không có phim lớn nào ra mắt. Sau hai tuần, tác phẩm hiện thu 40 triệu USD ở Mỹ. Đây là phần ba của series Olympus has Fallen, xoay quanh một đặc vụ nhiều lần bảo vệ Tổng thống Mỹ. Chỉ 39% giới phê bình đánh giá phim tích cực trên Rotten Tomatoes.

​Gerard Butler tái xuất trong phim hành động Angel Has Fallen Trailer phim.

Đứng thứ hai và ba là Good Boys (9,1 triệu USD) và The Lion King (6,7 triệu USD) - cũng đều ra mắt từ lâu. Phim hài Good Boys kể về các nam sinh gặp cảnh trớ trêu khi cố dự buổi tiệc người lớn, hiện chiếu đến tuần ba. Còn bom tấn The Lion King của Disney vẫn trụ trong top 3 dù đã ở tuần bảy. Trên toàn cầu, phim hiện thu 1,56 tỷ USD, ăn khách thứ bảy mọi thời.

Ngoài nước Mỹ, Fast & Furious: Hobbs & Shaw ăn khách nhất cuối tuần qua với 39 triệu USD, trong đó có 27,9 triệu USD ở Trung Quốc. Quốc gia này vẫn là thị trường lý tưởng của loạt phim tốc độ, hiện mang về cho Hobbs & Shaw 166 triệu USD, cao hơn cả ở Mỹ (158 triệu USD). Trên toàn cầu, doanh thu bom tấn có The Rock, Jason Statham đóng chính hiện là 684 triệu USD.

Tuần này, It Chapter Two sẽ ra mắt ở Mỹ và một số quốc gia, được các trang về phòng vé đoán thắng lớn. Đây là phần hai của phim kinh dị It từng gây sốt năm 2017 với 700 triệu USD toàn cầu, trong khi kinh phí chỉ có 35 triệu USD.

Ân Nguyễn