Keanu Reeves tái xuất với phần bốn 'Ma trận'

Keanu Reeves và Carrie-Anne Moss quay lại với vai Neo và Trinity trong phần bốn "Matrix", theo báo Âu Mỹ, ngày 20/8.

Theo Variety, hãng Warner Bros. Pictures và Village Roadshow Pictures sản xuất và phát hành phim, còn Lana Wachowski đạo diễn. "Chúng tôi hào hứng khi 'bước vào lại ma trận' (một cụm từ dùng trong phim) cùng Lana. Cô ấy là nhà làm phim có tầm nhìn và mang đến những sáng tạo độc đáo", Toby Emmerich (chủ tịch Warner Bros.) chia sẻ.

Variety cho biết hãng Warner Bros. cố phát triển phần bốn nhiều năm qua nhưng chưa thể thực hiện. Hè năm nay, họ thấy thời điểm đã thuận lợi khi Keanu Reeves gây tiếng vang với John Wick 3, đồng thời kịch bản của Wachowski cho thấy tiềm năng. "Nhiều ý tưởng từ 20 năm trước của The Matrix càng gần gũi hơn vào lúc này", Wachowski nói.

Keanu Reeves và Carrie-Anne Moss thời đóng "The Matrix". Ảnh: Warner Bros.

The Matrix ra mắt năm 1999, do Lana và Lilly Wachowski đạo diễn và biên kịch, được xem là tượng đài trong dòng phim khoa học viễn tưởng. Tác phẩm lấy bối cảnh một thế giới nơi con người bị máy móc khống chế, sinh hoạt trong thực tế ảo mà không biết hoàn cảnh thật của mình. Sau khi ra mắt, The Matrix gây nhiều bàn luận về công nghệ, tôn giáo, bản chất sự tồn tại của con người.

Phim giành bốn giải Oscar năm 2000 cho hạng mục kỹ xảo, dựng phim, âm thanh và chỉnh âm. Phần hai và ba - The Matrix Reloaded và The Matrix Revolutions - đều ra mắt năm 2003. Ba phần phim thu trên 1,6 tỷ USD toàn cầu, đồng thời biến Keanu Reeves thành ngôi sao Hollywood. Nhân vật của tài tử là Neo - chàng trai có sứ mệnh quan trọng với loài người. Còn Carrie-Anne Moss hóa thân Trinity - nữ chiến binh, bạn gái Neo.

Neo được giải thích về thế giới thật trong "The Matrix" Neo được giải thích về thế giới thật trong "The Matrix".

