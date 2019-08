Những màn trình diễn khuấy động VMAs 2019

Taylor Swift mở màn với hai bản hit mới nhất cùng thông điệp bình đẳng cho cộng đồng LGBT tại lễ trao giải VMAs, tối 26/8 ở Mỹ.

Taylor Swift - You Need to Calm Down, Lover

Taylor Swift trình diễn ở VMAs 2019

Là ca sĩ diễn mở màn lễ trao giải, Taylor Swift mang đến liên khúc hit You Need To Calm Down, Lover. Mở đầu, cô xuất hiện cùng dàn vũ công mặc quần áo màu mè, nhảy sôi động. Sân khấu chương trình xuất hiện hình ảnh cầu vồng sáu sắc - biểu tượng của cộng đồng LGBT (những người song tính, đồng tính, chuyển giới), cũng là thông điệp trong ca khúc You Need To Calm Down. Sau đó, cô đứng một mình trên sân khấu, cầm đàn guitar hát bài Lover. Nhạc phẩm mang âm hưởng country, gợi nhớ hình ảnh "công chúa nhạc đồng quê" của Taylor Swift thời kỳ cuối thập niên 2000.

Taylor Swift trên sân khấu VMAs 2019. Ảnh: Shutterstock.

Lizzo - Truth Hurts, Good As Hell

Lizzo biểu diễn ở VMAs 2019

Trang Vox nhận xét sau phần trình diễn của Taylor Swift, nửa đầu lễ trao giải VMAs diễn ra khá lặng lẽ cho tới khi Lizzo xuất hiện. Rapper mặc bộ jumpsuit màu vàng neon, khuấy động khán phòng. Các vũ công da màu ngẫu hứng nhảy múa phía sau cô. Khi Lizzo đọc rap, khán giả liên tục nhún nhảy, cổ vũ nữ ca sĩ. Năm nay, Lizzo có bốn đề cử nhưng không chiến thắng ở hạng mục nào.

Missy Ellitot - Liên khúc hit

Missy Elliott biểu diễn ở VMAs 2019

Missy Elliot hát loạt ca khúc Throw it Back, The Rain, Hot Boyz, Get Ur Freak On, Work It, Pass That Dutch, Lose Control. Tiết mục được dàn dựng công phu với vài chục vũ công hỗ trợ. Missy biểu diễn sau khi nhận giải Video Vanguard - tên cũ là Michael Jackson Video Vanguard, trao cho những nghệ sĩ có nhiều cống hiến trong năm. Tuy nhiên, ban tổ chức đã bỏ tên "vua nhạc Pop" Michael Jackson vì nghi vấn ông xâm hại tình dục trẻ em bị khơi lại đầu năm nay.

Normani - Motivation

Normani biểu diễn ở VMAs 2019

Cựu thành viên nhóm Fifth Harmony được nhiều tạp chí đánh giá cao khi thể hiện ca khúc Motivation. Cô mặc trang phục gợi cảm, nhảy múa cùng dàn vũ công. Gần cuối tiết mục, Normani còn nhảy solo một đoạn, khiến khán giả phấn khích. Vox đánh giá giọng hát khoẻ, phong cách trình diễn giàu năng lượng của cô gợi liên tưởng đến ca sĩ Beyonce. Sau Camila Cabello, cô là thành viên tiếp theo của nhóm Fifth Harmony có sự nghiệp solo thành công.

Hà Thu (Theo Vox)

Video: MTV