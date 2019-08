Taylor Swift ra MV cảm hứng gia đình

MV "Lover" của Taylor Swift ra mắt sáng 23/8, kể chuyện đôi tình nhân chung sống trong quả cầu tuyết.

Lover mở đầu với cảnh một bé gái nhận được món quà Giáng sinh là quả cầu tuyết. Taylor và Christian đóng vai người tình, cùng sống bên trong quả cầu. Hai người trải qua những phút giây hạnh phúc và cãi vã, đổ vỡ rồi làm lành. Kết thúc, Taylor và Christian bước ra khỏi quả cầu và trở thành gia đình mới của bé gái.

Taylor Swift - Lover MV "Lover". Video: Sony.

Sản phẩm do Taylor và Drew Kirsch đồng đạo diễn với sự xuất hiện của vũ công Christian Owens - từng đồng hành nữ ca sĩ trong tour diễn Reputation. Hình ảnh trong MV lấy cảm hứng từ câu hát "Hai người nhảy vòng quanh trong quả cầu tuyết" của ca khúc You Are in Love, thuộc album 1989 (phát hành năm 2014) của nữ ca sĩ.

Đĩa đơn Lover lần đầu phát hành vào ngày 16/8, mang phong cách Country Ballad. Ca khúc có tiết tấu chậm cùng ca từ lãng mạn về khát vọng được gắn bó trọn đời với người mình yêu. Người hâm mộ đoán Taylor viết ca khúc tặng bạn trai - diễn viên người Anh Joe Alwyn - qua câu hát "Em đã yêu anh qua ba mùa hè. Nhưng em muốn nó kéo dài mãi mãi". Hai người bắt đầu hẹn hò từ năm 2016 và chuẩn bị kỷ niệm ba năm yêu.

Taylor Swift hẹn hò nam diễn viên Joe Alwyn từ năm 2016. Ảnh: Splash News.

Lover cũng là tên album thứ bảy của Taylor Swift ra mắt vào ngày 23/8 (theo giờ Mỹ) với 18 ca khúc, đánh dấu sự trở lại của ca sĩ sau Reputaion năm 2017.

Đạt Phan (theo People)