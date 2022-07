'Thor: Love and Thunder' thu gần 70 triệu USD ngày đầu

Bắc MỹBom tấn siêu anh hùng "Thor: Love and Thunder" hứa hẹn doanh thu tốt với 69,5 triệu USD ngày đầu ra mắt.

Theo Deadline, phòng vé Bắc Mỹ tuần qua tiếp tục thu hút đông đảo khán giả với Thor: Love and Thunder. Các chuyên gia dự đoán bom tấn của Marvel sẽ kiếm khoảng 135-145 triệu USD sau tuần công chiếu tại thị trường nội địa. Phim nhiều khả năng chạm mốc doanh thu mở màn 244 triệu USD toàn cầu.

'Thor: Love and Thunder' trailer tháng 5/2022 Trailer "Thor: Love and Thunder". Video: Disney

Giống nhiều dự án của Marvel, Thor: Love and Thunder có ngân sách lớn với 250 triệu USD phí sản xuất, chưa tính các khoản cho khâu quảng cáo. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng tác phẩm sẽ không mất nhiều thời gian để hoàn vốn nhờ lượng fan đông đảo.

Giới phê bình không có nhiều thiện cảm với tác phẩm này như những bom tấn trước đây của Marvel. Theo Variety, phim chỉ đạt tỷ lệ đánh giá tích cực khoảng 51% từ những cây viết hàng đầu theo thống kê của trang Rotten Tomatoes. Một số chuyên gia theo dõi phòng vé cho rằng hiệu ứng truyền miệng tiêu cực có thể ảnh hưởng xấu tới doanh thu của tác phẩm. Tuy nhiên, phần bốn của Thor nhiều khả năng vẫn vào nhóm những phim ăn khách nhất năm nay.

Thor: Love and Thunder được kỳ vọng là viên gạch quan trọng trong giai đoạn bốn của vũ trụ điện ảnh Marvel. Bộ phim cũng có sự tham gia của nhiều nhân vật trong thương hiệu như đội Guardians of the Galaxy, Valkyrie (Tessa Thompson).

Chris Hemsworth (phải) cùng Natalie Portman trong "Thor: Love and Thunder". Ảnh: Marvel

Nhân vật Thor cũng là siêu anh hùng đầu tiên của Marvel được làm bốn phần phim riêng. Sau hai phần đầu không được đánh giá cao, sự xuất hiện của đạo diễn Taika Waititi đã thổi một làn gió mới và biến phần ba Thor: Ragnarok (2017) trở thành một trong những tác phẩm yêu thích của fan Marvel. Nhà làm phim người New Zealand cũng trở lại ghế đạo diễn trong Thor: Love and Thunder.

Đạt Phan (theo Deadline, Variety)