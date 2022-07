Loạt phim ra rạp tháng 7

Ba phim Việt cùng nhiều bom tấn quốc tế như "Thor: Love & Thunder", "Conan 25", "Minions 2"... ra rạp phục vụ khán giả trong tháng 7.

The Witch: Part 2. The Other One (Sát thủ nhân tạo 2)

Khởi chiếu: 1/7

Thể loại: Hành động - Giật gân - Bí ẩn

Sát thủ nhân tạo 2 trailer Trailer phim. Video: Lotte

Phim ra mắt tại Hàn Quốc giữa tháng 6 và gây sốt tại phòng vé, thu hút hơn 2,4 triệu khán giả cùng doanh thu 19,1 triệu USD sau hai tuần. Kịch bản tiếp tục lấy bối cảnh phòng thí nghiệm đào tạo những sát thủ nhân tạo, kể về một bé gái 17 tuổi mang bí danh ARK-ADP1 do Shin Si Ah thủ vai. Sau khi thoát ra ngoài, cô quen chị em Kyung Hee - Dae Gil và dần học về cuộc sống của người bình thường. Tuy nhiên, họ bị nhiều nhóm truy đuổi vì những lý do khác nhau.

Kẻ đào mồ

Khởi chiếu: 1/7

Thể loại: Kinh dị

Trailer phim 'Kẻ đào mồ' Trailer phim. Video: Galaxy

Trương Thị May tái xuất màn ảnh rộng sau 13 năm trong Kẻ đào mồ - tác phẩm thuộc thể loại kinh dị, điều tra. Phim lấy bối cảnh ở một miền quê cuối thế kỷ 19, nữ diễn viên đóng vai chính - Bạch Liên, người trông coi một nghĩa trang. Nhiều vụ đào mộ người giàu liên tiếp xuất hiện khiến lực lượng điều tra vào cuộc, Bạch Liên trở thành nghi can số một do cô luôn xuất hiện tại hiện trường vào những đêm vừa có người hạ huyệt.

Minions: The Rise of Gru (Minions: Sự trỗi dậy của Gru)

Khởi chiếu: 1/7

Thể loại: Hoạt hình

MINIONS SỰ TRỖI DẬY CỦA GRU Trailer Trailer phim. Video: CGV

Tác phẩm là phần tiếp theo của bộ phim ngoại truyện Minions (2015) thuộc thương hiệu Despicable Me rất thành công của xưởng hoạt hình Illumination. Không còn kể về nguồn gốc của Minions, phần hai sẽ xoáy sâu vào tình bạn giữa Gru và hội "chuối vàng". Minions: The Rise of Gru do bộ đôi đạo diễn Kyle Balda và Brad Ableson thực hiện. Steve Carell cũng tiếp tục lồng tiếng cho nhân vật Gru.

Thor: Love & Thunder (Thor: Tình yêu và sấm sét)

Khởi chiếu: 8/7

Thể loại: Siêu anh hùng

'Thor: Love and Thunder' trailer tháng 5/2022 Trailer phim. Video: Disney

Phim là hậu truyện của Thor: Ragnarok(2017), xoay quanh việc nhân vật Jane Foster (Natalie Portman đóng) nhận năng lực đặc biệt từ chiếc búa Mjölnir và trở thành siêu anh hùng Mighty Lady Thor. Trong khi đó, sau khi trải qua nhiều mất mát, Thần Sấm Thor (Chris Hemsworth) không còn muốn theo đuổi sự nghiệp siêu anh hùng. Anh lên đường đi tìm ý nghĩa của cuộc sống và nhìn nhận lại bản thân. Thor chu du qua các vùng đất cùng thanh Stormbreaker, đến quê hương của các vị thần trong thần thoại Hy Lạp để tìm tình yêu mới. Tuy nhiên, số phận không buông tha anh khi các thế lực đen tối một lần nữa kéo đến.

Virus: 32 (Xác sống 32s)

Khởi chiếu: 8/7

Thể loại: Kinh dị

Poster phim. Ảnh: IMDb

Thành phố Montevideo đối mặt nạn zombie khi một chủng virus bí ẩn bất ngờ bùng phát. Những người nhiễm bệnh trở nên khát máu, tấn công các đối tượng xung quanh. Iris đưa con gái tới câu lạc bộ thể thao nơi cô làm bảo vệ và bị mắc kẹt tại đó. Khi màn đêm buông xuống, một cuộc truy sát đẫm máu diễn ra. Lúc này, họ phát hiện lũ xác sống sẽ bất động trong 32 giây giữa mỗi cuộc tấn công.

Decision To Leave (Quyết tâm chia tay)

Khởi chiếu: 15/7

Thể loại: Chính kịch - Tâm lý - Tội phạm

Decision to Leave QUYẾT TÂM CHIA TAY trailer Trailer phim. Video: CGV

Phim mở đầu bằng cái chết của một người đàn ông rơi xuống từ vách núi. Khi thanh tra Hae Joon (Park Hae Il) lần đầu đến gặp gỡ vợ của nạn nhân - Seo Rae (Thang Duy), cô ta không hề tỏ ra bất ngờ hay đau khổ trước cái chết của chồng. Cảnh sát bắt đầu nghi ngờ có uẩn khúc đằng sau vụ tai nạn thảm khốc. Tuy nhiên, hai người dần nảy sinh tình cảm bị coi là cấm kỵ. Phim nhận phần lớn đánh giá tích cực từ giới chuyên môn, khán giả sau khi công chiếu ở Liên hoan phim Cannes (Pháp) hồi tháng 5.

