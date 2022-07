Taika Waititi - đạo diễn chơi đùa với Thần Sấm

Với cách kể chuyện hài hước, Taika Waititi phá vỡ hình mẫu "chuẩn anh hùng" và mang đến màu sắc mới cho loạt phim Thor.

Dự án mới nhất của đạo diễn Taika Waititi - Thor: Love and Thunder - nhận nhiều ý kiến trái ngược từ các nhà phê bình và khán giả. Tuy nhiên, tác phẩm thành công phòng vé khi thu về hơn 600 triệu USD (ngày 26/7) sau ba tuần công chiếu. Tờ Collider dự đoán phim có tổng doanh thu toàn cầu từ 710-720 triệu USD - thành tích gần như sánh ngang Thor: Ragnarok, trong khi vắng mặt ở phòng vé Nga và Trung Quốc.

Đạo diễn Taika Waititi nhảy nhót trên phim trường "Thor: Ragnarok". Ảnh: Marvel Studio

Taika Waititi đảm nhận vai trò viết kịch bản, đạo diễn và đóng vai người đá Korg - bạn của Thor - ở dự án mới. Trước đó, anh "hồi sinh" loạt phim về Thần Sấm với tác phẩm Thor: Ragnarok (2017). Nhà làm phim, diễn viên Sacha Baron Cohen gọi anh là "thiên tài" và bình luận trên tờ Time: "Bạn có thể nhận biết tác phẩm của Taika Waititi như cách bạn nhận ra một bức tranh của Picasso. Anh ấy có cách thể hiện rất độc đáo".

Taika Waititi trong vai người đá - Korg. Ảnh: Marvel Studio, WireImage

Sự hài hước là công cụ để Taika Waititi truyền tải thông điệp đến khán giả. Trong buổi gặp mặt với tờ Time năm nay, anh nói khán giả sẽ thư giãn hơn nếu câu chuyện được kể một cách vui vẻ. Với hướng tiếp cận này, Thor: Ragnarok dưới sự đạo diễn của anh thu về 854 triệu USD - doanh thu cao nhất so với hai phần phim trước đó. Tác phẩm được chấm 93% điểm tươi từ 439 nhà phê bình trên trang Rotten Tomatoes. Tạp chí Wire khen ngợi: "Taika Waititi đã khéo léo phá vỡ khuôn mẫu anh hùng điển hình, biến Thor từ một chiến thần tiêu chuẩn, cứng nhắc thành một người đàn ông vui tính, ngọt ngào, vụng về và cũng hay hờn dỗi". Waititi nói với phóng viên tờ Wire: "Tôi làm theo những gì mà tôi thấy thú vị và không đi theo hướng khán giả dự đoán hoặc kỳ vọng".

Lấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết Caging Skies, Waititi đã viết kịch bản cho Jojo Rabbit (2019) và đạo diễn, sản xuất phim. Tác phẩm nhận được nhiều giải thưởng lớn, điển hình là giải Oscar "Kịch bản chuyển thể xuất sắc" năm 2020. Anh cũng có mặt trong phim với vai diễn Adolf Hitler.

Taika Waititi (trái) đóng vai Adolf Hitler trong bộ phim mà anh viết kịch bản, sản xuất và đạo diễn. Ảnh: FOX Searchlight Pictures

Jojo Rabbit thành công trong việc sử dụng những tình tiết gây cười để châm biếm, phê phán niềm tin của Đức Quốc xã. Waititi bày tỏ quan điểm tại TIME100 Summit năm nay: "Những câu chuyện về Holocaust (cuộc diệt chủng người Do Thái do Đức Quốc xã tiến hành) cần được kể lại, nhưng bằng những hướng tiếp cận khác. Nếu chúng ta không đổi mới, các câu chuyện sẽ dần trở nên lỗi thời".

Từ những ngày đầu làm phim đến hiện tại, Taika Waititi trung thành với lối đi riêng. Tác phẩm đầu tiên anh chấp bút và đạo diễn là bộ phim hài lãng mạn Eagle vs Shark (2007) kể về mối tình giữa một cô gái nhút nhát làm việc ở quán đồ ăn nhanh và một anh chàng lập dị trong cửa hàng đồ chơi điện tử. Các dự án sau đó như Boy (2010), Hunt for the Wilderpeople (2016), What We Do in the Shadows (2014)... đều được anh khai thác dưới góc nhìn hài hước, mang lại tiếng cười sảng khoái cho khán giả.

Waititi có phong cách làm việc ngẫu hứng, thiên về ứng biến. Trên trang Slash Film, anh cho biết 80% lời thoại trong Thor: Ragnarok là tự biên tự diễn. Để tránh sự cứng nhắc, anh cho phép các diễn viên ứng khẩu, miễn là họ nhắc đến các điểm then chốt trong kịch bản. Theo tờ Variety, Natalie Portman - "nàng thơ" của Thor - cho biết Waititi thường không đụng đến kịch bản có sẵn mà tự đưa ra các ý tưởng khác nhau cho lời thoại.

Chiến lược của Waititi không chỉ mang đến sự bất ngờ cho khán giả mà còn tạo cảm giác mới mẻ cho diễn viên. Tài tử Chris Hemsworth nói với trang Screen Rant anh từng cảm thấy nhàm chán khi đóng vai Thor. Đạo diễn Waititi đã truyền cảm hứng để anh mang đến điều khác biệt trong chính bản thân và vai diễn.

Đạo diễn Taika Waititi (trái) và tài tử Chris Hemsworth (phải) trong sự kiện Comic-Con International năm 2017. Ảnh: Shutterstock

Phóng viên tờ Wire bình luận về chiến lược này của Taika Waititi trong bài báo tháng 5: "Mỗi một sự thay đổi trong lời thoại có thể dẫn đến hiệu ứng trong các cảnh sau hoặc làm đổi hướng cảm xúc của nhân vật. Trong ngành công nghiệp chú trọng đến tiến độ quay và đáp ứng kinh phí, sự điều chỉnh của nam đạo diễn có thể mang đến nhiều hậu quả: không kiểm soát được tiến trình của bộ phim hoặc tệ nhất là bị sa thải". Waititi hiểu rõ những rủi ro. Trong cảnh hậu trường của Thor: Love and Thunder, khi được hỏi về tiến độ của dự án, anh cười và nói: "Cho đến giờ mọi thứ vẫn chưa ra đâu với đâu cả, nhưng đó là cách tôi làm ra những bộ phim".

Hậu trường Thor: Love and Thunder Taika Waititi trong hậu trường phim "Thor: Love and Thunder". Video: Marvel Studio

Ngoài ra, trên tạp chí Wire, Taika Waititi thừa nhận không tham gia các lớp đào tạo quay phim bài bản mà tự học hầu hết kỹ năng. Thay vì tập trung vào chi tiết kỹ thuật như khung hình hay chuyển cảnh, anh chọn làm việc theo trực giác. Waititi thường xem lại các cảnh quay và đánh dấu những phần anh thấy chưa ổn. Tạp chí Wire khen ngợi: "Taika Waititi có khả năng tinh chỉnh chính xác mạch cảm xúc của một bộ phim và tìm được điểm cân bằng giữa sự nghiêm túc và hài hước".

Trên trường quay, anh thích tạo ra bầu không khí sôi động và thoải mái. Anh bật nhạc, nhảy nhót, đùa giỡn với diễn viên hay đôi khi bất chợt "bốc hơi" và xuất hiện với một bộ đồ khác. Ở hậu trường Thor: Love and Thunder, tài tử Chris Hemsworth gọi nam đạo diễn là một "đứa trẻ" vì anh luôn hoạt bát, đùa nghịch. Waititi giải thích trên tờ Wire: "Tôi có cảm hứng sáng tạo khi môi trường xung quanh sôi động hơn".

Theo lời kể của Chris Hemsworth, trò đùa ưa thích của Waititi là cố tình "quên" tắt micro. Giữa lúc quay, nam đạo diễn giả vờ phàn nàn: "À, đáng ra chúng ta nên mời diễn viên tên Chris khác, ví dụ Chris Pine hay Chris Pratt, miễn là không phải Chris Hemsworth".

Taika Waititi sinh ra và lớn lên ở New Zealand. Cha mẹ ly hôn khi anh 5 tuổi và từ đó mẹ một mình nuôi nấng Waititi. Đạo diễn kể rằng mẹ anh - một giáo viên gốc Do Thái - thường đọc, nhận xét các bài văn anh viết và yêu cầu sửa lại những phần chưa ổn.

Waititi dành nhiều năm thử nghiệm các công việc nghệ thuật khác nhau. Anh diễn tại các chương trình hài kịch, chơi guitar trong một ban nhạc và biểu diễn trên phố. Anh dành 10 năm để vẽ tranh, thử nghiệm các ý tưởng sáng tạo khác nhau cho đến khi có bộ phim ngắn đầu tay Two cars, One night (2003) năm 28 tuổi.

Từ đó, anh tiếp tục với vai trò biên kịch kiêm đạo diễn hoặc nhà sản xuất cho các bộ phim độc lập như Hunt for the Wilderpeople (2016), Jojo Rabbit (2019) và các dự án truyền hình như Reservation Dogs và Our Flag Means Death. Các tác phẩm của anh thường có yếu tố hài hước đan xen các thể loại khác nhau như kinh dị, hành động hoặc phiêu lưu.

Anh Phương