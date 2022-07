Gru nuôi tham vọng trở thành ác nhân vĩ đại từ nhỏ nhưng bị nhiều bạn bè chế nhạo ở phim "Minions: Rise of Gru".

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

'Minions: Rise of Gru' - Tình bạn từ thời thơ ấu Trailer "Minions: Rise of Gru". Video: CGV

Năm Gru (Steve Carell lồng tiếng) 11 tuổi, Vicious sáu nổi tiếng là nhóm tội phạm có tiếng tăm. Lúc bấy giờ, Gru muốn trở thành kẻ xấu xa nhất thế giới. Cậu hâm mộ Vicious 6 và được chọn phỏng vấn vào nhóm sau khi thủ lĩnh cũ Wild Knuckles (Alan Arkin) bị loại trừ. Tuy nhiên, Gru bị loại vì Vicious 6 cho rằng cậu còn nhỏ và bất tài. Với sự hỗ trợ từ các Minions, Gru đánh cắp viên đá Hoàng Đạo chứa sức mạnh bí ẩn của trưởng nhóm Belle Bottom (Taraji P. Henson) nhằm chứng tỏ khả năng. Trong lúc giúp Gru trốn thoát, các Minions tạo ra nhiều tình huống dở khóc dở cười.

Nội dung phim đơn giản, chủ yếu tập trung vào các Minions nhằm gây tiếng cười. Phim đóng vai trò tiền truyện của loạt phim Despicable Me. Gru nuôi tham vọng trở thành ác nhân vĩ đại từ nhỏ nhưng bị bạn bè chê cười, chế nhạo. Cộng với việc không nhận được sự quan tâm từ mẹ Marlena Gru (Julie Andrews), cậu bất mãn với mọi người. Từ đó, Gru ấn tượng với Vicious 6 vì nhóm này thực hiện thành công nhiều phi vụ, liên tục thoát khỏi sự truy đuổi của Liên minh chống kẻ xấu AVL (Anti-Villain League).

Minions vừa là cộng sự, vừa là bạn của Gru. Chúng giúp Gru xây dựng căn cứ bí mật từ lúc còn là tầng hầm trong nhà cậu bé. Trước đêm phỏng vấn gia nhập hội Vicious 6, Gru muốn ở một mình để chuẩn bị. Nhưng khi biết hai Minions Kevin và Stuart gặp ác mộng, cậu sẵn sàng cho chúng ngủ cùng. Đáp lại tình cảm của chủ nhân, các Minions luôn bảo vệ Gru và cố gắng tìm cách chuộc lỗi khi chúng làm mất viên đá Hoàng Đạo. Vượt ngoài mối quan hệ chủ - tớ giữa Gru và các Minions, tác phẩm khắc họa một tình bạn đẹp đẽ thông qua những chi tiết nhỏ, không xuất sắc nhưng đầy cảm động.

Ngoài bộ ba Minions Kevin - Stuart - Bob quen thuộc với người hâm mộ loạt phim, Minions: Rise of Gru còn có sự xuất hiện của Otto, một Minion hai mắt với thân hình to tròn. Điểm khiến cậu khác biệt so với các bạn khác đó là Otto đeo niềng răng và nói rất nhiều. Sai lầm tai hại của cậu đã khiến mạch phim thay đổi, từ đó mang lại tiếng cười cho người xem.

Otto - Minion đeo niềng răng mang lại rắc rối cho Gru và đồng bọn trong "Minions: Rise of Gru". Ảnh: Illumination

Bên cạnh sự xuất hiện mới mẻ của Otto, phim còn có "đả nữ" Dương Tử Quỳnh đảm nhận lồng tiếng cho võ sư kungfu về hưu Master Chow, nay là bà chủ hiệu châm cứu trong khu phố Tàu (Chinatown). Ngoài ra, nhiều "easter egg" (chi tiết nhỏ) của các tác phẩm thuộc thương hiệu Despicable Me xuất hiện xuyên suốt phim. Không chỉ kể về bối cảnh gia đình Gru, phim hé lộ chi tiết về kẻ thù không đội trời chung Vector lúc nhỏ. Ngân hàng ác quỷ, chú chó hung dữ của Gru ở những phần trước cũng góp mặt trong phim. Cuộc gặp gỡ với tiến sĩ Nefario - nhà khoa học điên rồ đã trở thành cộng sự của Gru - cũng được khéo léo sắp đặt.

Việc khai thác các xu hướng thập niên 1970 ở Mỹ và văn hóa châu Á, đặc biệt là Trung Hoa là điểm cộng cho tác phẩm. Từ những trang phục thịnh hành thời đó, bối cảnh cửa hàng băng đĩa, màn trình diễn múa lân trong khu phố Tàu đến cơn sốt bộ phim kinh dị Jaws của đạo diễn Steven Spielberg... Nhiều bản nhạc bất hủ được lồng vào phim, tạo sự hoài niệm, như You're No Good của Linda Ronstadt, You Can't Always Get What You Want do ban nhạc The Rolling Stones thể hiện, Funkytown của ban nhạc Lipps Inc...

Từ trái qua: Bộ ba Minions Bob - Kevin - Stuart quen thuộc với người hâm mộ loạt phim trở lại trong phần mới nhất. Ảnh: Illumination

Tác phẩm thu 202,2 triệu USD toàn cầu trong tuần đầu ra mắt. Minions: Rise of Gru nhận về những lời khen lẫn chê từ giới phê bình. Phần truyện về viên đá Hoàng Đạo và cuộc chiến với nhóm phản diện Vicious 6 xây dựng khá đơn giản. Cây viết Alan Ng của trang Film Threat gợi ý tác phẩm là một lựa chọn sáng giá cho gia đình có con nhỏ vì có sự góp mặt của hội "chuối vàng" mang lại nhiều tiếng cười.

Quế Chi