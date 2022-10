Bốn phim điện ảnh ăn khách chiếu trên Galaxy Play

"Thor: Tình yêu và sấm sét", "Điện thoại đen", "Minions: Rise of Gru"... đang phát sóng trên nền tảng Galaxy Play, sau khi rút khỏi rạp Việt.

Theo đại diện Galaxy Play, năm 2022 đánh dấu sự trở lại của nhiều thương hiệu phim ăn khách quốc tế, thu hút người xem nhờ kịch bản, cách quay dựng, kỹ xảo lẫn độ nổi tiếng dàn sao. Sau khi rời khỏi rạp Việt, các bom tấn vẫn được tìm kiếm trên đa nền tảng, nhất là những người chưa có có cơ hội đến rạp xem trực tiếp.

"Nhằm giúp khán giả có cơ hội thưởng thức loạt bom tấn đặc sắc năm nay, chúng tôi đã mua bản quyền, phát trên Galaxy Play. Người dùng có thể xem bất cứ nơi đâu, màn hình hay thiết bị nào có kết nối internet", đại diện nền tảng nói.

Thor: Love and Thunder (Thor: Tình yêu và sấm sét)

Dự án là phần phim riêng thứ tư về nhân vật Thần Sấm do Chris Hemsworth thủ vai trong vũ trụ điện ảnh Marvel. Tiếp nối câu chuyện sau Avengers: Endgame (2019), Thor đồng hành đội Guardians of the Galaxy trong nhiệm vụ bảo vệ các hành tinh khỏi những kẻ xâm lăng xấu xa. Tuy nhiên, anh không có nhiều động lực sau những mất mát trước đó. Vị thần xứ Asgard lấy lại vóc dáng "sáu múi" nhưng nội tâm trống rỗng. Anh tự nhủ bản thân chỉ cần ngừng yêu sẽ không còn phải chịu cảm giác đau khổ.

Một ngày, Thor nhận lời cầu cứu từ Lady Sif (Jaimie Alexander). Anh cùng bạn - Korg (Taika Waititi) từ biệt đội Guardians of the Galaxy và đến cứu bạn cũ. Sif cảnh báo với Thor về Gorr (Christian Bale), ác nhân bí ẩn sở hữu thanh kiếm Necrosword - có khả năng giết các vị thần. Thor quyết định tìm đến những vị thần từ các hành tinh khác, kêu gọi họ đoàn kết để chống lại kẻ thù nguy hiểm.

Phim còn khai thác màn tái hợp của Thor và tình cũ Jane Foster (Natalie Portman). Sau nhiều năm xa cách các sự kiện liên quan đến siêu anh hùng, nữ tiến sĩ bất ngờ nhận sức mạnh từ chiếc búa thần thánh Mjolnir và trở thành siêu anh hùng Mighty Thor bản nữ. Cô đồng hành bạn trai cũ trong nhiệm vụ lần này nhưng cũng giấu ẩn ức khó nói với anh.

Chris Hemsworth và Natalie Portman tái hợp trong phần phim mới, thu hút người xem. Ảnh: Marvel

Thor: Love and Thunder tiếp tục là dự án mang đậm phong cách làm phim của hãng Marvel những năm gần đây. Tác phẩm giàu tính giải trí, đan xen giữa yếu tố hài và hành động, đi kèm phần hình ảnh - âm thanh hoành tráng. Kịch bản đem đến một câu chuyện trọn vẹn, đồng thời là bước đệm cho những sự kiện, nhân vật tiếp theo của Marvel xuất hiện.

Sau 10 ngày công chiếu, tác phẩm thu về 232 triệu USD tại phòng vé Bắc Mỹ và 497,9 triệu USD toàn cầu.

The Black Phone (Điện thoại đen)

Trên Rotten Tomatoes, dự án nhận 85% điểm tươi từ các nhà phê bình và được 90% khán giả đón nhận tích cực. Các trang The Hollywood Reporter, Variety, TheWrap, CBR... cũng đánh giá cao tác phẩm của đạo diễn Scott Derrickson.

Phim lấy bối cảnh năm 1978 tại một vùng ngoại ô yên bình phía bắc Denver, bang Colorado, Mỹ. Cậu bé Finney (Mason Thames) sống cùng em gái Gwen (Madeleine McGraw) và cha (Jeremy Davies). Gia đình ba người đối mặt nhiều vấn đề: Finney bị bạn bè ở trường đánh đập, Gwen có những giấc mơ kỳ lạ, người cha nghiện rượu ám ảnh với cái chết của vợ quá cố. Ông thường quát mắng, thậm chí dùng roi da đánh Gwen mỗi khi cô nhắc đến khả năng tâm linh được thừa hưởng từ mẹ. Ông cho rằng chính giấc mơ đã xui khiến bà tự vẫn.

Biến cố xảy ra khi bạn bè của Finney liên lục mất tích, còn Gwen bắt đầu có giấc mơ kỳ lạ về những quả bong bóng màu đen xuất hiện tại hiện trường vụ án. Kẻ bắt cóc có biệt danh The Grabber (Ethan Hawke thủ vai), chuyên giam giữ, sát hại các bé trai trong căn hầm tối, bẩn thỉu. Khi Finney bị nhốt, cậu phát hiện mình có thể sử dụng chiếc điện thoại đen trong căn hầm để "nói chuyện" với năm nạn nhân trước đó. Những cậu bé xấu số này đã "mách nước" để Finney có thể tìm cách trốn thoát và tránh sự tra tấn của The Grabber.

Không lạm dụng cảnh máu me hay yếu tố hù dọa, đạo diễn Scott Derrickson sử dụng màu sắc và âm thanh để khai thác yếu tố kinh dị. Ảnh: Universal

Tờ L.A Times viết: "Thames có một màn trình diễn chân thật trong vai Finney. Khi cậu ở dưới căn hầm đó với những bóng ma, The Black Phone đạt đỉnh cao nhất: hồi hộp, đầy cảm xúc và cũng có những cú hù dọa hú hồn". Phim truyền tải thành công thông điệp qua màn đối đầu trực diện của Finney với kẻ bắt cóc: "Hãy dám đứng lên đấu tranh bảo vệ chính mình".

Minions: Rise of Gru (Minion: Sự trỗi dậy của Gru)

Tác phẩm là phần tiếp theo của ngoại truyện Minions (2015), thuộc thương hiệu Despicable Me của xưởng hoạt hình Illumination, khai thác những sinh vật Minions màu vàng đáng yêu và ác nhân Gru. Nội dung kể tuổi thơ, bước đầu trở thành ác nhân của Gru khi mới 11 tuổi, khởi đầu mối quan hệ giữa cậu và những chú Minions.

Giữa bối cảnh thập niên 1970 với những bản disco, nghệ thuật retro và trang phục sắc màu, cậu bé Gru ấp ủ tham vọng trở thành kẻ ác nhân vĩ đại nhất. Thần tượng của cậu là Vicious 6 - nhóm siêu ác nổi tiếng bấy giờ. Tuy nhiên, giấc mơ ấy không dễ dàng như Gru nghĩ. Do lấy trộm "viên đá hoàng đạo" từ Vicious 6, Gru trở thành mục tiêu truy đuổi của chúng. Cậu và và bốn Minions gồm Bob, Kevin, Otto, Stuart cùng nhau bảo vệ vật quý và chống trả quyết liệt.

Nội dung phim đơn giản, chủ yếu tập trung vào các Minions nhằm gây tiếng cười. Ảnh: Illumination

Sau 20 ngày ra rạp, tác phẩm lọt top 5 phim nước ngoài có doanh thu cao nhất mọi thời tại Việt Nam, với hơn 160 tỷ đồng. Từ ngày 30/9, khi thuê Minions: Rise of Gru, khán giả được tặng gói "Galaxy Play cao cấp" trong một tháng, trị giá 70.000 đồng.

Jurassic World Domination (Thế giới khủng long lãnh địa)

Phim là phần ba của thương hiệu Jurassic World, theo chân nhà nghiên cứu hành vi khủng long Owen Grady (Chris Pratt đóng). Tiếp nối câu chuyện của phần trước, các loài khủng long hiện không còn bị giam giữ và sống bên cạnh con người. Grady và Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) nhận nuôi Maisie Lockwood sau khi cô bé biết về xuất thân của mình - là người được nhân bản vô tính.

Đạo diễn đưa nhiều loài khủng long quen thuộc của loạt phim trở lại. Ảnh: El Legado

Hai người cố gắng ở ẩn nơi hoang dã nhằm tránh sự truy lùng của lũ thợ săn tiền thưởng, muốn bắt Maisie để nghiên cứu. Tuy nhiên, quyết định này khiến cô bé tuổi teen bực tức vì không được tiếp xúc với cộng đồng. Một ngày, sau khi cãi vã với bố mẹ nuôi, Maisie bỏ trốn và bị bắt cóc. Owen và Claire lên đường giải cứu con gái.

Cùng lúc đó, nhà cổ thực vật học Ellie Sattler (Laura Dern) nghiên cứu về nạn châu chấu khổng lồ phá hoại mùa màng. Bà nghi ngờ tập đoàn công nghệ sinh học Biosyn đứng sau khi loài côn trùng không tấn công các cánh đồng sử dụng hạt giống của công ty này. Ellie tìm đến những đồng đội cũ là tiến sĩ Alan Grant và tiến sĩ Ian Malcolm giúp đỡ, dẫn đến sự tái hợp của bộ ba thương hiệu Jurassic Park.

Bốn phim điện ảnh phát hành năm 2022 đang chiếu lại trên Galaxy Play.

Hiếu Châu