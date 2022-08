'Minions 2' thay cái kết khi ra rạp Trung Quốc

Trung QuốcPhiên bản "Minions: The Rise of Gru" tại Trung Quốc thay đổi cái kết liên quan nhân vật Wild Knuckles.

Theo Guardian, Minions: The Rise of Gru phải thay đổi đoạn kết khi ra rạp tại thị trường Trung Quốc. Các bài viết của khán giả trên Weibo tiết lộ có đoạn phụ lục nhân vật Wild Knuckles - một nhân vật chính - bị cảnh sát bắt thay vì giả chết và tránh được lệnh truy nã như bản quốc tế.

Trailer Minions: The Rise of Gru Trailer "Minions: The Rise of Gru". Video: Universal

Nhân vật chính Gru cũng có một cái kết mới. Tên ác nhân đoàn tụ gia đình và "thành tựu lớn nhất anh đạt được là trở thành cha của ba bé gái nhỏ". Trong bản quốc tế, Gru cùng Wild Knuckles cùng nhau bỏ trốn sau khi đánh bại hội Vicious 6.

DuSir - một kênh đánh giá phim có 14,4 triệu lượt theo dõi trên Weibo - cho biết bản Trung Quốc dài hơn bản quốc tế một phút. Trang này đặt câu hỏi về lý do phim cần một cái kết khác: "Chỉ có chúng ta mới cần sự chỉ dẫn và chăm sóc đặc biệt để tránh bị tha hóa bởi một bộ phim hoạt hình?". Công ty phát hành phim Hoa Hạ và China Film Co - các đơn vị phát hành Minions: The Rise of Gru tại Trung Quốc - từ chối trả lời các câu hỏi của truyền thông.

Gần đây, Trung Quốc ra lệnh hạn chế số phim quốc tế ra rạp. Nhiều bom tấn Hollywood phải cắt hoặc sửa lại cảnh nếu muốn xin phép phát hành. Hồi đầu năm, bộ phim Fight Club (1999) của đạo diễn David Fincher bị thay đổi đoạn kết khi được phát hành lại. Ở bản gốc, nhân vật chính của Edward Norton hoàn thành vụ đánh bom sập nhiều tòa cao ốc trong thành phố. Trong khi đó, phiên bản Trung Quốc cắt bỏ phân đoạn này và thêm dòng chú thích: "Cảnh sát nhanh chóng phát hiện kế hoạch và bắt hết tội phạm, ngăn chặn vụ đánh bom". Sau khi nhận nhiều ý kiến phản đối, Tencent - đơn vị phát hành - đã khôi phục bản kết cũ của phim.

Đạt Phan (theo Guardian)