'Minions: The Rise of Gru' vượt mốc 185 tỷ đồng trong nước

Phần hai thương hiệu hoạt hình Minions tiếp tục thu hút khán giả trong nước, đạt mốc 185 tỷ đồng sau gần một tháng công chiếu. Thành tích này giúp tác phẩm vào top ba phim nước ngoài có doanh thu cao nhất, cùng Kong: Đảo Đầu Lâu và Avengers: Cuộc chiến vô cực. Minions: The Rise of Gru cũng đứng đầu doanh thu phim hè tại Việt Nam (ra mắt trong các tháng 6-7-8).

Khởi chiếu tại cụm rạp trong nước từ ngày 1/7, phim bán được hơn 434.000 vé trong tuần đầu, chỉ xếp sau Doctor Strange 2 và Chuyện ma gần nhà tính từ đầu năm. Sau gần một tháng công chiếu, tác phẩm vẫn nằm trong top phim ăn khách nhất tại rạp.

Minions: The Rise of Gru thành công tại Việt Nam so với nhiều thị trường lớn khác trong khu vực. Ở Đông Nam Á, doanh thu phim đứng thứ hai, chỉ sau Indonesia và cao gấp đôi Singapore.

Tại thị trường Bắc Mỹ, phim phá vỡ kỷ lục phòng vé dịp Quốc khánh khi thu 125 triệu USD. Trước đó, Transformers: Dark of the Moon giữ kỷ lục này từ năm 2011 với thành tích 115,9 triệu USD. Tính trên toàn cầu, Minions: The Rise of Gru hiện thu hơn 643 triệu USD.