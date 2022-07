'Minions: The Rise of Gru' lập kỷ lục phòng vé Việt

Bom tấn "Minions: The Rise of Gru" trở thành hoạt hình đầu tiên vượt mốc 100 tỷ đồng tại phòng vé Việt Nam.

Sau 10 ngày công chiếu, Minions: The Rise of Gru vẫn giữ ngôi đầu phòng vé trong nước. Bom tấn cán mốc 100 tỷ doanh thu và trở thành bộ phim hoạt hình có doanh thu cao nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.

Khởi chiếu tại cụm rạp trong nước từ ngày 1/7, phim bán được hơn 434.000 vé trong tuần đầu ra mắt, chỉ xếp sau Doctor Strange 2 và Chuyện ma gần nhà nếu tính từ đầu năm. Dịp cuối tuần qua, hầu hết suất chiếu Minions trên toàn quốc được phủ kín phần lớn ghế ngồi, ở nhiều khung giờ khác nhau.

Tại thị trường Bắc Mỹ, phim phá vỡ kỷ lục phòng vé dịp Quốc khánh khi thu 125 triệu USD. Trước đó, Transformers: Dark of the Moon giữ kỷ lục này từ năm 2011 với thành tích 115,9 triệu USD. Tính trên toàn cầu, Minions: The Rise of Gru hiện thu hơn 400 triệu USD.

Trước khi Minions: The Rise of Gru ra mắt, nhiều chuyên gia đặt dấu hỏi về sức hấp dẫn của thể loại hoạt hình ở phòng vé. Tháng 6, bom tấn Lightyear của Pixar đạt con số kém kỳ vọng, chỉ đạt 187 triệu USD toàn cầu sau một tháng công chiếu. Dự án nhiều khả năng lỗ nặng khi có ngân sách lên tới 200 triệu USD, chưa tính phí quảng cáo, tiếp thị.

Minions: The Rise of Gru là phần tiếp theo của bộ phim ngoại truyện Minions (2015) thuộc thương hiệu Despicable Me của xưởng hoạt hình Illumination. Không còn kể về nguồn gốc của Minions, phần hai sẽ xoáy sâu vào tình bạn giữa Gru và hội "chuối vàng". Minions: The Rise of Gru do bộ đôi đạo diễn Kyle Balda và Brad Ableson thực hiện. Steve Carell cũng tiếp tục lồng tiếng cho nhân vật Gru.

Đạo diễn Balda nói về bộ phim: "Với Minions: The Rise of Gru, chúng tôi tiến thêm một bước để kể cho khán giả về lần đầu các Minion gặp gỡ Gru, cũng như hé lộ quãng đời khi ác nhân bá đạo này mới chỉ là một cậu nhóc 12 tuổi ấp ủ tham vọng trở thành bá chủ thế giới. Chúng ta sẽ được thấy các Minion ủng hộ Gru cùng mơ ước của gã như thế nào".

Đạt Phan