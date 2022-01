Con gái mừng Phil Collins 71 tuổi

Nữ diễn viên Lily Collins tôn vinh cha Phil Collins trong sinh nhật tuổi 71 của nam ca sĩ.

Ngày 30/1, Lily Collins viết trên Instagram nhân sinh nhật Phil: "Con có lẽ không còn vừa trong vòng tay hay có thể được cha cõng trên vai. Tuy nhiên, cha luôn ôm chặt mỗi khi con cần điều đó nhất. Chúng ta không thường xuyên bên nhau nhưng cha luôn nhìn thấu con mỗi khi gặp. Cha hãy tin rằng dù lớn khôn thế nào con luôn cần người".

Lily Collins đăng ảnh thời thơ ấu bên cha Phil Collins. Ảnh: Lilly Collins Instagram

Nữ diễn viên đăng kèm bức ảnh lúc nhỏ được cha cõng trên vai. "Dù là khoảnh khắc trên sân khấu, vui vẻ ở nhà hay chơi trò chơi, con luôn biết ơn và trân trọng những kỷ niệm, khoảnh khắc ta chia sẻ cùng nhau. Cảm ơn cha đã truyền cảm hứng và giúp con trở thành người như hôm nay. Con yêu cha rất nhiều", Lily viết thêm. Charlie McDowell - chồng Lily Collins - cũng gửi lời chúc tới bố vợ dưới phần bình luận của bài viết.

Hồi đầu tháng, Lily Collins kể lại nhiều kỷ niệm thời thơ ấu với cha trên sóng chương trình The Late Late Show with James Corden. Cô tiết lộ những chuyến đi cùng gia đình đến thăm Hoàng gia Anh. Nữ chính Emily in Paris cho biết từng được giao nhiệm vụ tặng hoa cho công nương Diana trong một sự kiện từ thiện khi mới hai tuổi. Tuy nhiên, cô tìm cách giật lại bó hoa từ tay bà ngay sau đó. Diễn viên cũng từng ném một chiếc điện thoại đồ chơi trúng đầu thái tử Charles. Lily Collins nói rất may mắn vì không bị cha mẹ phạt.

Gia đình Phil Collins (trái) đến gặp công nương Diana khi Emily mới hai tuổi. Ảnh: Mirrorpix

Phil Collins sinh năm 1951, nổi tiếng tại Anh khi là ca sĩ và chơi trống cho ban nhạc rock Genesis. Năm 1981, ông bắt đầu hoạt động riêng và gặt hái nhiều thành công. Các ca khúc nổi tiếng gắn với tên tuổi Phil Collins là Another Day in Paradise, Against All Odds, True Colors, Everyday...

Năm 2020, ca sĩ vướng ồn ào khi bị vợ cũ Orianne Cevey kiện ra tòa. Hai người tái hợp năm 2016 và sống chung tại Florida (Mỹ). Giọng ca của nhóm Genesis đuổi Cevey khỏi nhà sau khi phát hiện bà có người đàn ông khác. Orianne Cevey là vợ thứ ba của Phil Collins. Bà vốn là phiên dịch viên, quen Collins khi ông đến Thụy Sĩ biểu diễn. Họ kết hôn năm 1999 và có hai con trai, hoàn tất thủ tục ly dị năm 2008. Ca sĩ phải trả vợ hơn 46 triệu USD sau khi ly hôn.

'Another Day In Paradise' - Phil Collins MV "Another Day In Paradise". Video: Phil Collins Youtube

Phương Mai (theo People)