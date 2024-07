'Deadpool & Wolverine' - màn hợp tác bất đắc dĩ

Từ hai người xa lạ, Deadpool (Ryan Reynolds đóng) phải nhờ Người Sói (Hugh Jackman) để cứu vũ trụ khỏi diệt vong, trong bom tấn "Deadpool & Wolverine".

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Trailer 'Deadpool & Wolverine' Trailer "Deadpool & Wolverine", ra mắt trong nước ngày 27/7. Tại Việt Nam, phim không dành cho khán giả dưới 18 tuổi. Video: Marvel Studios

Phim do Shawn Levy đạo diễn, lấy bối cảnh sáu năm sau các sự kiện trong Deadpool 2 khi nhân vật chính Wade Wilson (Deadpool) từ bỏ nghề đánh thuê, làm nhân viên bán ôtô. Một ngày, khi anh đang tổ chức tiệc sinh nhật, nhóm đặc vụ thuộc Cơ quan Phương sai Thời gian (TVA) bất ngờ xuất hiện và bắt cóc Deadpool về trụ sở.

Nhân viên TVA Paradox (Matthew Macfadyen) cho biết sẽ hủy diệt thế giới của Deadpool do Wolverine - nhân vật trung tâm của dòng thời gian - qua đời sau những sự kiện ở Logan (2017). Quyết định này sẽ khiến những người anh yêu thương phải chết, như bạn gái cũ Vanessa (Morena Baccarin), bạn cùng phòng Blind Al (Leslie Uggams) và tài xế taxi Dopinder (Karan Soni).

Phim chứng tỏ sức hút qua tình tiết hài hước và các pha hành động. Nhân vật từng nung nấu ý định giúp ích cho xã hội, nộp đơn xin gia nhập nhóm siêu anh hùng Avengers đến khi bị Hogan (Jon Favreau) từ chối. Khi được TVA gọi đến, ban đầu Deadpool nghĩ sẽ trở thành đấng cứu thế của Marvel, nhưng thực chất anh bị lợi dụng để phá hủy thế giới.

Anh tin nếu đến một thực tại khác và tìm phiên bản thay thế của Wolverine sẽ thay đổi tương lai. Cuối cùng, anh bắt gặp Người Sói nghiện rượu, nhiều năm ân hận với quyết định không gia nhập đội X-Men, khiến cho nhóm dị nhân bị tiêu diệt.

Tuy nhiên, mọi thứ trở nên tồi tệ khi hai người bị TVA trục xuất đến The Void, điểm kết thúc của dòng thời gian. Tại đây, họ có hai lựa chọn: Một là bị thực thể Alioth (từng xuất hiện trong series Loki) nuốt chửng, hoặc sẽ do Cassandra Nova (Emma Corrin) - em sinh đôi của giáo sư X trong X-Men - giám sát. Ban đầu, Deadpool và Wolverine bất đồng vì tính cách đối lập. Sau những trận đấu tay đôi, họ miễn cưỡng cùng nhau sửa chữa sai lầm.

Màn hợp tác giữa Deadpool (trái) và Người Sói mang nhiều tiếng cười. Ảnh: Marvel Studios

Khác với những nhân vật nỗ lực khiến thế giới tốt đẹp, Deadpool là kẻ phá phách, luôn nói câu đùa tục và có hành động thiếu suy nghĩ. Anh phá vỡ "bức tường thứ tư" (thuật ngữ dùng để chỉ bức tường giả tưởng ngăn cách phim với đời thực), trò chuyện với khán giả và chế giễu những tình tiết sáo rỗng của thể loại siêu anh hùng.

Qua nhiều tình huống, Deadpool nhận ra cơ hội duy nhất để chứng minh mình không phải là "tên lính đánh thuê lắm mồm" (merc with a mouth) mà còn là anh hùng thực sự, sẵn sàng hy sinh vì người thân và trở thành biểu tượng mới của MCU. Deadpool không ngần ngại chế giễu Marvel lẫn chủ tịch của hãng, Kevin Feige. Thậm chí, nhân vật tự gọi mình là "Marvel Jesus", ám chỉ thể loại siêu anh hùng ngày càng tệ đến mức không ai có thể cứu vãn, trừ Deadpool.

Khi cùng Wolverine từ dòng thời gian của X-Men đến MCU, Deadpool đùa: "Chào mừng ông đến với MCU ở giai đoạn mà nó yếu nhất", ám chỉ thực tế ở thế giới thực khi phim siêu anh hùng không còn thu hút đông đảo khán giả. Ở phân đoạn khác, anh cảnh báo Wolverine: "Disney sẽ vắt sữa anh đến khi 90 tuổi". Tác phẩm còn đề cập đến quyết định thâu tóm hãng 20th Century Fox, qua bối cảnh hai người đấu tay đôi ở đầu phim.

Khác với Deadpool hay pha trò, mang đến nhiều tình huống hài hước, Người Sói toát lên bản lĩnh qua hành động. Theo Empire, việc Marvel đưa Wolverine trở lại MCU dự báo nhân vật đóng vai trò chủ chốt trong giai đoạn thứ sáu Secret Wars. Anh mang tổn thương và mặc cảm bởi sự ra đi của những dị nhân khác, trong khi mình không thể chết. "Trong một bộ phim có hàng triệu trò đùa thô tục, nhân vật cố gắng mang đến câu truyện cảm động, đánh dấu sự tái xuất đáng nhớ", trang này viết.

Tên tuổi Hugh Jackman gắn liền Wolverine trong suốt hơn hai thập niên. Với vẻ ngoài rắn rỏi, đôi mắt sắc lạnh, Jackman cho thấy nhân vật là người mạnh mẽ nhưng cũng tổn thương và cô độc. Với Deadpool, anh đấu tranh chỉ vì muốn trở nên quan trọng với mọi người, trong phim lẫn ngoài đời thật. Dù có khả năng bất tử, nhân vật vẫn sợ một ngày nào đó mình sẽ bị lãng quên.

Nhiều biến thể Deadpool xuất hiện trong phim, điển hình là chú chó Dogpool. Ảnh: Marvel Studios

Giữ vị trí biên kịch kiêm diễn viên, Ryan Reynolds tạo nên nhân vật có chiều sâu cảm xúc. Qua hành động lẫn biểu cảm gương mặt, nghệ sĩ thể hiện khát khao của nhân vật chính là được ghi nhớ như siêu anh hùng thực thụ, chứ không chỉ là kẻ phá bĩnh qua nhiều tình tiết. Hơn 15 năm kể từ lần đầu xuất hiện trong X-Men Origins: Wolverine (2009), Deadpool dần để lại dấu ấn, chứng minh sự cần thiết của mình trong vũ trụ X-Men lẫn MCU.

Phim đánh dấu các nhân vật ở loạt phim X-Men của hãng 20th Century Fox gia nhập MCU sau các sự kiện ở The Marvels (2023). Tuy nhiên, phản diện Cassandra Nova được xây dựng kém, thiếu thuyết phục. Cô chưa toát lên sự nguy hiểm, mà mờ nhạt so với hai vai chính. Loạt dị nhân khác xuất hiện trong phim còn có X-23 (Dafne Keen), Lady Deathstrike/Yuriko Oyama (Kelly Hu), Azazel (Jason Flemyng) và Pyro/John Allerdyce (Aaron Stanford).

Phản diện Cassandra Nova và nhóm dị nhân của cô ở The Void. Ảnh: Marvel Studios

Phần âm nhạc giúp cân bằng những tình huống căng thẳng. Các bản nhạc mang giai điệu sôi động như Like a Prayer của Madonna, Bye Bye Bye (*NSYNC), Iris (The Goo Goo Dolls), Glamorous (Fergie), I'm With You (Avril Lavigne) và The Greatest Show trong phim nhạc kịch The Greatest Showman (2017) có sự tham gia của Hugh Jackman.

Tác phẩm nhận "mưa" lời khen, được gọi là "bước ngoặt của Vũ trụ Điện ảnh Marvel". Trang Rotten Tomatoes chấm phim đạt điểm "tươi" 79%, viết: "Ryan Reynolds dí dỏm, trong khi Hugh Jackman đóng vai trò trụ cột của Deadpool & Wolverine. Một bộ phim hài hước, bất ngờ, liên tưởng đến kỷ nguyên đã qua của phim siêu anh hùng".

Variety viết: "Vũ trụ Điện ảnh Marvel do Disney hậu thuẫn đang cạn kiệt, toàn bộ thể loại siêu anh hùng cần sự thay đổi, Deadpool chính là người làm điều đó". Trang Fandango ca ngợi sự xuất hiện của dàn diễn viên khách mời vì mang đến sự hoài niệm, khiến khán giả nhớ đến những tác phẩm trước đó của hãng 20th Century Fox, trước khi sáp nhập vào Disney. Còn ScreenRant cho rằng phim giống chuyến phiêu lưu hấp dẫn giữa nhiều vũ trụ Marvel.

Mặt khác, phim có một số điểm trừ. Giới phê bình cho rằng đạo diễn Shawn Levy giỏi về các mảng miếng hài hơn hành động, không dàn dựng tốt như phần Deadpool 2 của nhà làm phim David Leitch. Các hiệu ứng hình ảnh được xử lý thiếu tự nhiên, làm giảm sức hấp dẫn của bộ phim.

Theo Time, khán giả nên xem hai phần phim trước về nhân vật chính (2016, 2018), dự án solo của Wolverine - Logan (2017) và series Loki (2021-2023) để có cái nhìn tổng quan về nội dung.

Thương hiệu Deadpool ra mắt lần đầu năm 2016, có kinh phí 58 triệu USD, theo chân Wade Wilson tìm cách trả thù Ajax (Ed Skrein), kẻ biến Wade thành dị nhân. Phim có nhiều pha bạo lực, vẽ chân dung nhân vật vừa gây cười vừa lấy nước mắt người xem, thu hơn 782 triệu USD toàn cầu, trở thành phim xếp hạng R ăn khách nhất thời điểm đó. Phần thứ hai tập trung vào việc Deadpool tập hợp tổ chức X-Force để chống lại âm mưu của Cable (Josh Brolin đóng), đạt 734 triệu USD.

Quế Chi