10 phim doanh thu cao nhất năm 2024

"Inside Out 2" có doanh thu toàn cầu cao nhất năm với 1,7 tỷ USD, xếp sau là "Deadpool & Wolverine" đạt 1,3 tỷ USD, theo Box Office Mojo.

1. Inside Out 2

Doanh thu: 1,7 tỷ USD

Trailer 'Inside Out 2' Trailer "Inside Out 2". Video: Walt Disney Studios Vietnam

Tác phẩm hoạt hình của Disney kết thúc thời gian phát hành khi thu gấp đôi phần phim đầu tiên (858,3 triệu USD). Một số chuyên trang điện ảnh nhận định phim thắng lớn nhờ nhiều yếu tố, như hiệu ứng truyền miệng và nội dung gần gũi, tạo đồng cảm với mọi lứa tuổi.

Trên Variety, Michael O'Leary, chủ tịch kiêm CEO của Hiệp hội các rạp chiếu phim quốc gia (Mỹ), cho biết: "Thành công của bộ phim chứng tỏ khán giả toàn thế giới muốn thưởng thức nhiều dự án hấp dẫn, có tính giải trí cao".

2. Deadpool & Wolverine

Doanh thu: 1,3 tỷ USD

Trailer 'Deadpool & Wolverine' Trailer "Deadpool & Wolverine". Video: Marvel Studios

Tác phẩm là phim thứ hai trong năm vượt mốc một tỷ USD, sau hoạt hình Inside Out 2, đồng thời vượt Joker trở thành phim hạng R - không dành cho người dưới 17 tuổi - đạt doanh thu cao nhất lịch sử. Theo Variety, thành công của phần ba Deadpool chứng minh thể loại siêu anh hùng vẫn gây ấn tượng với khán giả, nhất là những phim có yếu tố hài hước hành động, phá vỡ quy tắc. Dự án gây chú ý vì có sự tham gia của Ryan Reynolds và Hugh Jackman, đưa các nhân vật nổi bật của hãng 20th Century Fox vào Vũ trụ Điện ảnh Marvel của Disney.

3. Despicable Me 4

Doanh thu: 969,5 triệu USD

Trailer 'Despicable Me 4' Trailer "Despicable Me 4". Video: Illumination

Phim thành công lớn so với kinh phí 100 triệu USD. Phần bốn đưa loạt dự án trở thành chuỗi phim hoạt hình doanh thu cao nhất mọi thời với hơn năm tỷ USD, xếp trên Shrek (bốn tỷ USD) và Toy Story (3,2 tỷ USD), trở thành loạt phim hoạt hình đầu tiên đạt được cột mốc này.

4. Dune: Part Two

Doanh thu: 714,4 triệu USD

Trailer 'Dune 2' Trailer "Dune: Part Two". Video: Warner Bros. Vietnam

Tác phẩm có doanh thu mở màn lớn nhất ba tháng đầu năm, giúp phòng vé Hollywood tăng trưởng sau thời gian ảm đạm. Phim thu 81,5 triệu USD ở Bắc Mỹ sau ba ngày, gấp đôi doanh thu mở màn của phần đầu, là thành tích nổi bật cho một bom tấn thể loại khoa học viễn tưởng. Thành tích này mang lại cú hích cho các rạp sau giai đoạn chật vật do ảnh hưởng từ các cuộc đình công năm ngoái, vượt ngoài kỳ vọng của giới chuyên môn.

5. Moana 2

Doanh thu: 610,8 triệu USD

Trailer 'Moana 2' Trailer "Moana 2", chiếu trong nước ngày 4/12. Video: Walt Disney Studios Vietnam

Phim ra mắt cuối tháng 11, đứng đầu bảng xếp hạng phòng vé Bắc Mỹ ba tuần liên tiếp. Thành công của Moana 2 đến từ sức ảnh hưởng của phần đầu, tạo ra lượng lớn khán giả mong chờ xem phần tiếp theo. Số đông khán giả yêu thích cách xây dựng nhân vật chính, cho điểm A- trên trang Cinema Score. Tuy nhiên, phim không đáp ứng kỳ vọng của giới phê bình, với điểm "tươi" 65% trên Rotten Tomatoes. Nhiều người cho rằng dự án có kịch bản hời hợt, không ấn tượng như phần đầu.

6. Godzilla x Kong: The New Empire

Doanh thu: 571,5 triệu USD

Trailer 'Godzilla x Kong: The New Empire' Trailer "Godzilla x Kong: The New Empire". Video: CGV

Bom tấn đạt 80 triệu USD từ 3.861 rạp chiếu ở Bắc Mỹ sau ba ngày. Theo Variety, tác phẩm bị giới phê bình chê nhưng lại được lòng khán giả nhờ tính giải trí cao. Nhiều ý kiến cho rằng nhà làm phim dùng kỹ xảo để khỏa lấp nội dung dễ đoán. Tạp chí Empire đánh giá phần cao trào giống "mớ hỗn độn", còn các nhân vật ở phe con người thì hời hợt.

7. Kung Fu Panda 4

Doanh thu: 547,7 triệu USD

Trailer 'Kung Fu Panda 4' Trailer "Kung Fu Panda 4". Video: CGV

Hồi tháng 3, dự án thu hơn 54 tỷ đồng, trở thành phim hoạt hình có doanh thu mở màn cao nhất của phòng vé Việt. Phim tiếp nối thành công của một trong những series phim hoạt hình được yêu thích toàn cầu, khiến khán giả tò mò về diễn biến tiếp theo của các nhân vật quen thuộc. Nội dung giữ phong cách hài hước, dí dỏm đặc trưng của series, cùng thông điệp về tình bạn, gia đình.

8. Venom: The Last Dance

Doanh thu: 472,9 triệu USD

Trailer 'Venom: The Last Dance' Trailer "Venom: The Last Dance". Video: Sony Pictures Vietnam

Phim dẫn đầu doanh thu phòng vé Bắc Mỹ ba tuần liên tiếp từ khi ra mắt, thu hút người xem nhờ vào sự kết hợp giữa thể loại hài hước và hành động. Phần lớn số tiền kiếm được của dự án đến từ phòng vé quốc tế, chiếm gần 70%. Tuy nhiên, phần ba Venom không đạt được thành tích như Venom (856 triệu USD), hay Venom: Let There Be Carnage (501 triệu USD) do cốt truyện thiếu cao trào hơn các phần trước.

9. Wicked

Doanh thu: 472 triệu USD

Trailer 'Wicked' Trailer "Wicked", ra mắt trong nước ngày 22/11. Video: Universal Pictures Vietnam

Tác phẩm trở thành phim chuyển thể nhạc kịch Broadway có thành tích mở màn tốt nhất mọi thời, vượt Les Miserables (Những người khốn khổ) - 103 triệu USD. Theo Variety, phiên bản điện ảnh chuyển thể hấp dẫn vở kịch Broadway The Wizard of Oz về nguồn gốc nhân vật phản diện. Dự án mang tính thời đại, đặt ra câu hỏi về vấn đề phân biệt đối xử và tầm quan trọng của việc thấu hiểu.

10. Beetlejuice Beetlejuice

Doanh thu: 451,1 triệu USD

Trailer 'Beetlejuice Beetlejuice' Trailer "Beetlejuice Beetlejuice". Video: Warner Bros. Vietnam

Phim lấy bối cảnh 36 năm sau các sự kiện trong phần đầu, đại gia đình Deetz trở về nhà ở Winter River sau cái chết bất ngờ của Charles Deetz. Cuộc sống của Lydia Deetz (Winona Ryder đóng) bị đảo lộn khi con gái tuổi teen - Astrid (Jenna Ortega) - phát hiện ra mô hình bí ẩn của thị trấn trên gác xép và cánh cổng đến Afterlife, giải thoát Betelgeuse (hay còn gọi là Beetlejuice, do Michael Keaton thủ vai). Dàn diễn viên chính còn có Catherine O'Hara và Willem Dafoe.

Chỉ trong tuần đầu phát hành, tác phẩm thu về 110 triệu USD từ 4.575 rạp chiếu ở Bắc Mỹ. Sức hút của phim đến từ việc đạo diễn Tim Burton tạo một thế giới kỳ quái, hài hước, thu hút lượng khán giả trung thành. Hollywood Reporter nhận xét tác phẩm duy trì bầu không khí kinh dị của phần đầu, có nhiều cảnh quay gợi nhớ đến bản gốc năm 1988.

Quế Chi (theo Box Office Mojo)