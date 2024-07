'Deadpool & Wolverine' nhận mưa lời khen

Giới chuyên môn gọi phần ba "Deadpool" là bước ngoặt cho Vũ trụ Điện ảnh Marvel, khen màn diễn xuất của tài tử Ryan Reynolds và Hugh Jackman.

Theo Variety, phim được giới phê bình nhận xét tích cực sau suất chiếu sớm hôm 23/7. Các đánh giá đến vào thời điểm khủng hoảng của Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU), sau khi Ant-Man and the Wasp: Quantumania và The Marvels (2023) thất bại tại phòng vé.

Trailer 'Deadpool 3' Trailer "Deadpool & Wolverine", sẽ ra mắt trong nước ngày 27/7. Video: Marvel Studios

Chuyên trang điện ảnh Rotten Tomatoes chấm phim đạt điểm "tươi" 79%, viết: "Ryan Reynolds thể hiện sự dí dỏm, trong khi Hugh Jackman đóng vai trò trụ cột của Deadpool & Wolverine. Một bộ phim hài hước, bất ngờ, liên tưởng đến kỷ nguyên đã qua của phim siêu anh hùng".

Trên mạng xã hội X, Sean Tajipour của trang Nerdtropolis cho biết: "Dự án là phim MCU hoành tráng, táo bạo nhất kể từ Avengers: Infinity War và Avengers: Endgame. Ryan và Hugh là cặp diễn viên hoàn hảo mà chúng ta chờ đợi".

David Thompson từ trang Direct nói tác phẩm "máu me và hài hước nhất từ trước đến nay của MCU". "Hai diễn viên chính cùng nhau trở thành biểu tượng. Phim không hoàn hảo từ đầu đến cuối nhưng lôi cuốn, là bước đi đúng hướng cho Marvel", Thompson cho biết.

Trang Fandango ca ngợi sự xuất hiện của dàn diễn viên khách mời vì mang đến sự hoài niệm, khiến khán giả nhớ đến những tác phẩm trước đó của hãng 20th Century Fox, trước khi sáp nhập vào Disney. Trong khi đó, ScreenRant cho rằng phim giống chuyến phiêu lưu hấp dẫn giữa nhiều vũ trụ Marvel.

Với nhiều đánh giá khả quan, giới quan sát ước tính bom tấn sẽ thu khoảng 165 triệu USD trong cuối tuần 26-28/7, có thể lập kỷ lục là phim xếp loại R (không dành cho khán giả dưới 17 tuổi) có doanh thu mở màn cao nhất mọi thời.

Ryan Reynolds (phải) trong vai Deadpool và Hugh Jackman (đóng Wolverine). Ảnh: Marvel Studios

Phần ba Deadpool do Shawn Levy đạo diễn, kể về Deadpool/Wade Wilson (Ryan Reynolds) đang tổ chức bữa tiệc sinh nhật cùng người thân thì nhóm đặc vụ thuộc Cơ quan Phương sai Thời gian (TVA) xuất hiện, bắt cóc anh đến MCU. Không thể một mình chiến đấu với thế lực tà ác, Deadpool tìm đến biến thể của Wolverine (Hugh Jackman) để tìm sự giúp đỡ. Ban đầu, cả hai bất đồng vì tính cách đối lập. Sau những trận đấu tay đôi, họ miễn cưỡng bắt tay nhau bảo vệ hòa bình thế giới.

Nhân vật Người Sói đã chết ở Logan (2017) do bảo vệ Laura Kinney/X-23, tuy nhiên đa vũ trụ trong MCU mở ra khả năng cho sự trở lại của các nhân vật tưởng chừng đã chết, gồm cả Wolverine. Điều này được chứng minh trong bộ phim Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022), khi phiên bản biến thể của Professor X từ Vũ trụ X-Men xuất hiện.

Phim đánh dấu các nhân vật ở loạt phim X-Men của hãng 20th Century Fox gia nhập MCU sau các sự kiện ở The Marvels (2023). Phản diện chính của phim là Cassandra Nova (Emma Corrin), em sinh đôi của giáo sư X, có sức mạnh ngoại cảm. Cô lập căn cứ ở The Void - không gian từng xuất hiện trong Loki (2021), do He Who Remains (Jonathan Majors) cai trị.

TVA là tổ chức có nhiệm vụ bảo vệ Dòng thời gian Thiêng liêng (Sacred Timeline) và tuân theo sắp đặt của He Who Remains (Jonathan Majors đóng). Tuy nhiên, Loki (Tom Hiddleston) trở thành chủ nhân mới của dòng thời gian này sau các sự việc diễn ra trong hai mùa phim Loki (2021-2023).

Thương hiệu Deadpool ra mắt lần đầu năm 2016, có kinh phí 58 triệu USD, theo chân Wade Wilson tìm cách trả thù Ajax (Ed Skrein), kẻ biến Wade thành dị nhân. Phim có nhiều pha bạo lực, vẽ chân dung nhân vật vừa gây cười vừa lấy nước mắt người xem, thu hơn 782 triệu USD toàn cầu, trở thành phim xếp hạng R ăn khách nhất thời điểm đó. Phần thứ hai tập trung vào việc Deadpool tập hợp tổ chức X-Force để chống lại âm mưu của Cable (Josh Brolin đóng), đạt 734 triệu USD.

Quế Chi (theo Variety)