Loạt chi tiết ẩn trong 'Deadpool & Wolverine'

"Deadpool & Wolverine" có chi tiết châm biếm về hôn nhân Ben Affleck - Jennifer Garner và cú tát của Will Smith tại Oscar 2022.

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Sau ba tuần công chiếu, phim vượt mốc doanh thu một tỷ USD toàn cầu hôm 11/8. Giống nhiều bộ phim siêu anh hùng thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU), phần ba Deadpool cài cắm nhiều easter egg (thuật ngữ chỉ những thông điệp giấu trong các phần mềm, trò chơi điện tử, phim ảnh, âm nhạc). Trang ScreenRant thống kê khoảng 100 easter egg được đưa vào phim, trong đó có một số chi tiết quan trọng.

20th Century Fox

Phía sau Deadpool là logo của hãng phim 20th Century Fox. Ảnh: Marvel Studios

Logo của hãng phim được Disney mua lại năm 2019 xuất hiện trong The Void, điểm kết thúc của dòng thời gian từng xuất hiện ở series Loki (2021). Biểu tượng này là lời nhắc về nguồn gốc của các nhân vật X-Men, gồm Deadpool và Wolverine, vốn do hãng 20th Century Fox phát triển. Trong phim, Deadpool dùng chi tiết logo để châm biếm sự thay đổi lớn trong điện ảnh: Trước khi các nhân vật X-Men gia nhập Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) và lúc họ trở thành một phần của vũ trụ này.

Các biến thể của Wolverine/Logan

Trailer 'Deadpool & Wolverine' Trailer "Deadpool & Wolverine", công chiếu trong nước ngày 27/7. Video: Marvel Studios Vietnam

Nhân vật đồng hành Deadpool trong quá trình cứu dòng thời gian là biến thể của Người Sói. Nhưng trước khi tìm được người này, Deadpool gặp nhiều biến thể khác, trong đó có bộ xương adamantium của Logan sau cái chết ở phim cùng tên năm 2017.

Khi Deadpool du hành đa vũ trụ để tìm phiên bản Wolverine phù hợp, anh vô tình gặp Wolverine có chiều cao khiêm tốn, khẳng định biến thể đúng nguyên tác truyện tranh. Chi tiết này gợi nhớ đến việc Hugh Jackman từng bị chỉ trích khi mới đảm nhận vai Người Sói, do nhân vật chỉ cao khoảng 1,6 m, còn tài tử hơn 1,8 m.

Ở một cảnh khác, Deadpool gặp Patch - bí danh được Logan sử dụng thường xuyên trong truyện tranh - ở một sòng bạc. Anh mặc bộ suit trắng, đeo miếng bịt mắt. Khán giả dự đoán nhân vật đang ở Madripoor, hòn đảo giả tưởng tại Đông Nam Á, được coi như sân sau của các tập đoàn tội phạm trong MCU, từng xuất hiện ở series The Falcon and the Winter Soldier (2021).

Khán giả còn bắt gặp Wolverine bị đóng đinh trên thanh chữ X khổng lồ, gợi nhớ một trong những bìa truyện tranh nổi tiếng nhất Marvel - Uncanny X-Men #251 - do Marc Silvestri sáng tạo vào năm 1989. Tác phẩm đánh dấu giai đoạn đau khổ với Wolverine khi bị nhóm Reavers, do Donald Pierce cầm đầu, bắt giữ và tra tấn.

Một trong những biến thể gây sốc nhất là Cavillrine, do Henry Cavill thủ vai. Năm 2022, Cavill chia tay vai diễn Superman. Người hâm mộ lúc đó mong chờ anh gia nhập MCU. Trong phim, nhân vật Deadpool nói với Cavillrine: "Chúng tôi sẽ đối xử với anh tốt hơn nhiều so với những kẻ tồi tệ dưới phố", ám chỉ cách hãng DC và Warner Bros. Discovery từng thông báo sự tái xuất của anh nhưng thay đổi khi James Gunn và Peter Safran tiếp quản Vũ trụ Điện ảnh DC.

Hôn nhân của Jennifer Garner và Ben Affleck

Jennifer Garner trong vai Elektra. Ảnh: Marvel Studios

Jennifer Garner tái xuất vai siêu anh hùng Elektra sau hơn 20 năm. Vai diễn lần đầu xuất hiện trong phim Daredevil (2003), đóng cùng chồng cũ Ben Affleck (vai Daredevil). Năm 2005, nhân vật của cô được phát triển thành phim độc lập nhưng thất bại về doanh thu. Cùng năm, cô cưới Ben Affleck sau khoảng một năm hẹn hò, ly dị năm 2018. Họ có ba con chung là Violet, 18 tuổi, Seraphina, 15 tuổi và Samuel, 12 tuổi.

Do Deadpool là thương hiệu nổi tiếng với việc phá vỡ "bức tường thứ tư" (thuật ngữ dùng để chỉ bức tường giả tưởng ngăn cách phim với đời thực), các diễn viên trong phim có cơ hội để liên kết vai diễn với cuộc sống ngoài đời thật.

Trong phim, Elektra tồn tại ở The Void cùng một số nhân vật khác nhưng vắng bóng Daredevil, do bị phản diện Cassandra Nova (Emma Corrin) giết. Deadpool chia buồn về cái chết của Daredevil, sau đó Elektra nhún vai và cho rằng cô không sao, khiến người xem liên tưởng đến việc nhân vật đùa về mối quan hệ của Garner và Affleck.

Nhại lại Will Smith tại lễ trao giải Oscar 2022

Tài tử Will Smith đánh Chris Rock Will Smith tát Chris Rock trên sân khấu Oscar cuối tháng 3/2022. Video: ABC

Ở phân cảnh Deadpool đối đầu lực lượng của Cơ quan phương sai thời gian Time Variance Authority (TVA) đầu phim, một nhân viên TVA trêu chọc về đất nước Canada, quê hương tài tử Ryan Reynolds. Nhân vật Deadpool ném thanh kiếm vào miệng anh ta, nói: "Bỏ tên nước tôi ra khỏi miệng anh". Theo ScreenRant, lời thoại nhại lại khoảnh khắc Will Smith nói với Chris Rock tại lễ trao giải Oscar 2022: "Cấm nhắc tên vợ tôi bằng cái mồm thối của anh", sau khi diễn viên tiến lên sân khấu và tát MC.

Sự trở lại của Chris Evans

Teaser 'Deadpool & Wolverine' có Chris Evans Teaser "Deadpool & Wolverine" có Chris Evans tham gia. Video: IGN

Chris Evans là diễn viên khách mời (cameo) gây bất ngờ nhất với người hâm mộ Marvel. Thay vì vào vai Captain America, anh tái xuất với nhân vật Johnny Storm/ Human Torch, siêu anh hùng đầu tiên Evans thủ vai trong Fantastic Four năm 2005 và 2007.

Anh tham gia cùng Tyler Mane (Sabretooth), Jennifer Garner (Elektra), Wesley Snipes (Blade), Dafne Keen (X-23) và Channing Tatum (Gambit). Các nhân vật này xuất hiện ở The Void, ngụ ý họ bị 20th Century Fox loại bỏ trước khi Disney mua lại hãng phim.

Lần đầu gặp Chris Evans ở MCU, Deadpool nghĩ anh vào vai Captain America nên bày tỏ lòng yêu mến nhân vật. Nhưng khi nhận ra anh không phải Đội trưởng Mỹ, Deadpool gài bẫy Johny Storm, để anh nói xấu Cassandra Nova sau đó tố cáo với kẻ phản diện. Khi Storm chết, Deadpool mỉa mai hãng phim tốn nhiều tiền mời Chris Evans làm cameo nhưng chỉ xuất hiện trong vài phút.

>>> Xem tiếp các easter egg trong Deadpool & Wolverine

Quế Chi (theo ScreenRant, IGN)