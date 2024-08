Dàn mỹ nhân trong 'Deadpool 3'

Blake Lively, 37 tuổi, là diễn viên người Mỹ, bắt đầu sự nghiệp với vai trong Sandman (1998). Kể từ đó, nghệ sĩ đóng nhiều phim điện ảnh và truyền hình như The Sisterhood of the Traveling Pants (2005), Accepted (2006), Gossip Girl (2007-2012), The Age of Adaline (2015), All I See Is You (2016). Năm 2021, Blake đạo diễn MV I Bet You Think About Me (2021) của Taylor Swift.

Ryan và Blake làm đám cưới năm 2012, sau hai năm hẹn hò. Hai người gặp nhau trên trường quay The Green Lantern năm 2010. Ryan Reynolds khi đó vừa chấm dứt cuộc hôn nhân với người đẹp Scarlett Johansson. Ngoài Inez và Olin, cả hai còn có hai con gái, James 10 tuổi và Betty năm tuổi. Ảnh: Instagram Blake Lively