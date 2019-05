Katy Perry giới thiệu MV phong cách retro

Nữ ca sĩ ra mắt ca khúc "Never Really Over" hợp tác cùng DJ Zedd.

Ngày 31/5, Katy đăng tải MV ca khúc mới trên Youtube. MV Never Really Over làm theo phong cách retro, trang phục và khung cảnh lấy cảm hứng từ xã hội Mỹ trong hai thập niên 1960 và 1970.

Katy Perry - Never Really Over MV "Never Really Over" của Katy Perry.

Trong MV, Katy hóa thân thành một cô gái hippie. Nữ ca sĩ đưa khán giả tham quan thế giới lý tưởng do cô tưởng tượng ra, nơi con người hòa hợp thiên nhiên và chú trọng các hoạt động nâng cao sức khỏe thể chất lẫn tinh thần như vũ đạo, thiền, yoga... Cô nói: "Đó là nơi bạn chữa lành trái tim và rũ bỏ những năng lượng tiêu cực".

Never Really Over được Katy viết khi đang lưu diễn. Ca sĩ nói về nội dung ca khúc: "Chúng ta đều có những mối tình dang dở nhưng không thể quên. Bài hát là cách tôi quên đi những mối tình đó". Ca sĩ cho biết rất tâm đắc với phần lời, đặc biệt là câu: I guess I should try to go to therapy to try to get you out of my brain/ I can’t even go on the internet, without even checking your name (tạm dịch: Em nghĩ mình nên đi điều trị tâm lý để quên được anh. Em không thể lên mạng mà không tìm kiếm tên anh).

Ca khúc được phát hành theo dạng đĩa đơn, nhằm quảng bá cho album thứ sáu của Katy. Witness - album gần nhất của cô được phát hành tháng 6/2017. Từ năm 2018, Katy tạm dừng các dự án cá nhân để làm giám khảo American Idol. Mùa mới nhất cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc Mỹ vừa kết thúc ngày 19/5. Nữ ca sĩ cho biết sẽ dành phần thời gian còn lại của năm nay hoàn thành album mới.

