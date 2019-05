One Republic ra MV về bạo lực học đường

"Rescue Me"- đĩa đơn mới nhất của nhóm nhạc Mỹ - bày tỏ suy nghĩ về tình bạn, các mối quan hệ xã hội trong cuộc sống.

Ngày 17/5, ban nhạc rock của Mỹ phát hành đĩa đơn và MV cho Release Me. MV ca khúc có sự xuất hiện của vũ công nhí Cody Bingham - thí sinh Dancing with the Stars: Juniors. Cody vào vai một thiếu niên bị lũ đầu gấu truy đuổi. Khi bị dồn tới đường cùng, cậu bé may mắn được bạn bè đến giải cứu.

MV 'Rescue' của OneRepublic

Ca sĩ Ryan Tedder là tác giả của bài hát. Về chủ đề Rescue Me, anh chia sẻ: "Tình bạn cần có sự cho và nhận. Đôi khi bạn phải tự hỏi liệu tình cảm bạn trao đi có được đáp lại". Theo Rolling Stone, Ryan có ý tưởng về ca khúc từ nhiều năm. Anh tình cờ hoàn thiện ca khúc trong một buổi tập chỉ kéo dài 10 phút cùng tay guitar bass Brent Kutzle của nhóm.

Rescue Me là ca khúc mới nhất của OneRepublic sau Connection, ra mắt tháng 6/2018. Ban nhạc cũng giới thiệu ca khúc trên chương trình truyền hình The Ellen DeGeneres Show tối 17/5 (Mỹ, giờ địa phương).

OneRepublic là một trong những ban nhạc duy trì phong độ gần 20 năm qua, với chất nhạc Pop Rock - Alternative đặc trưng. Tính đến nay, nhóm bán được hơn 10 triệu bản thu khắp thế giới. Những ca khúc nổi bật của họ gồm Apologize, All the Right Moves, Counting Stars. Billboard đánh giá Apologize của nhóm là một trong 10 bài hát hay nhất thập niên 2000.

Đạt Phan (theo Rolling Stone)