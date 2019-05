Chàng trai 19 tuổi đoạt quán quân American Idol 2019

Laine Hardy đến từ bang Louisiana (Mỹ) giành chiến thắng trước hai đối thủ Alejandro Aranda và Madison VanDenburg.

Tối 19/5 (theo giờ Mỹ), chung kết cuộc thi diễn ra tại thành phố New York. Mỗi thí sinh trong top 3 thi tài với ba ca khúc. Quán quân American Idol 2019 là thí sinh có số phiếu bình chọn cao nhất từ khán giả.

Kết quả, nam ca sĩ 19 tuổi Laine Hardy giành chiến thắng. Anh sẽ nhận một hợp đồng thu âm với hãng Hollywood Records và một khoản tiền mặt. Danh ca Lionel Richie đánh giá nam thí sinh có đủ các yếu tố từ ngoại hình, tính cách và tài năng để trở thành quán quân Thần tượng Mỹ 2019.

Laine Hardy - quán quân American Idol 2019. Ảnh: ABC.

Trong đêm thi, Laine biểu diễn các ca khúc Home (của Marc Broussard), Jambalaya (của Hank Williams) và Bring it On Home to Me (của Sam Cooke). Ngoài vẻ ngoài thư sinh, anh có giọng hát trầm và nam tính. Thế mạnh của Laine là những ca khúc rock, funk và country giàu năng lượng. Anh được công chúng biết đến lần đầu khi vào top 50 cuộc thi American Idol năm 2016.

Laine Hardy - Jambalaya (On the Bayou) quán quân American Idol Laine Hardy biểu diễn trong đêm chung kết American Idol 2019.

Alejandro Aranda, chàng trai đến từ California, là á quân của cuộc thi. Anh để lại ấn tượng với khán giả bằng tài chơi nhạc cụ và viết nhạc. Trong đêm chung kết, Alejandro biểu diễn các ca khúc tự sáng tác như Millennial Love, Tonight, 10 Years, Out Loud. Madison VanDenburg, người được mệnh danh là "Kelly Clarkson mới", về ba chung cuộc. Nữ ca sĩ 16 tuổi đến từ New York thể hiện các ca khúc Shallow (của Lady Gaga), Breakaway (của Kelly Clarkson) và Speechless (của Dan + Shay).

Đêm chung kết American Idol chào đón nhiều nghệ sĩ khách mời nổi tiếng. Adam Lambert giới thiệu single mới New Eyes và bản hit Bohemian Rhapsody của Queen. Cựu vương mùa bốn Carrie Underwood biểu diễn ca khúc mới Southbound. Ban nhạc Weezer thể hiện liên tiếp ba ca khúc Africa, Everybody Wants to Rule the World và Take on Me. Nhóm Kool & the Gang cũng thể hiện ba ca khúc Hollywood Singing, Ladies Night và Celebrate.

Adam Lambert biểu diễn tại American Idol 2019 Adam Lambert giới thiệu ca khúc mới "New Eyes".

Ba giám khảo Katy Perry, Lionel Richie và Luke Bryan kết hợp các thí sinh đã bị loại tại mùa năm nay biểu diễn Dancing on the Ceiling, Con Calma, Knocking Boots giữa các phần thi. Quán quân Laine Hardy khép lại đêm thi với ca khúc Flame do anh sáng tác.

Đạt Phan (theo Goldderby)