Chủ nhật, 22/12/2019, 18:00 (GMT+7)

Nhan sắc 'Mẹ Rồng' Emilia Clarke trên màn ảnh

Emilia Clarke gắn liền hình tượng gợi cảm, nữ tính trong thập niên qua với "Game of Thrones", "Me Before You" hay "Last Christmas".

Emilia Clarke có một năm thành công trong sự nghiệp, ở cả mảng truyền hình và điện ảnh. Mỹ nhân Anh là diễn viên được quan tâm thứ ba trên toàn cầu năm nay (tính cả nam lẫn nữ, theo IMDb). Trên màn bạc, phim Last Christmas cô đóng chính đạt doanh thu trên 100 triệu USD, gấp bốn lần kinh phí. Clarke được khen khi hóa nhân vật nữ sống phóng túng, gặp nhiều vấn đề cá nhân nhưng dần sống tích cực hơn sau khi gặp anh chàng bí ẩn (Henry Golding đóng). Ảnh: Universal. Last Christmas (Giáng Sinh năm ấy) Trailer "Last Christmas". Ở màng truyền hình, Emilia Clarke nhận đề cử Emmy với vai nữ hoàng Daenerys (tức Mẹ Rồng) trong mùa cuối Game of Thrones. Đây là vai diễn gắn liền tên tuổi cô từ năm 2011. Hình ảnh Mẹ Rồng với nhan sắc đẹp thoát tục, quyến rũ và đầy khí chất trở thành biểu tượng "đóng đinh" với Emilia Clarke mỗi khi khán giả nhắc đến cô. Ở các mùa đầu, sao nữ thường khỏa thân để đóng cảnh "nóng" nhưng tiết chế điều này trong giai đoạn sau của series. Ảnh: HBO. Daenerys cưỡi rồng xung trận trong mùa bảy Game of Thrones Cảnh Mẹ Rồng xung trận trong "Game of Thrones". Ngoài ra, trong mười năm qua, Emilia Clarke có số vai diễn khá phong phú, biến hóa nhiều dạng nhân vật. Trong phim điện ảnh đầu tiên - Spike Island (2012), cô vào vai một trong năm người bạn thân, trải qua nhiều gian nan để giành chiếc vé xem buổi diễn của nhóm nhạc thần tượng The Stone Roses. Clarke được đánh giá cao bởi khả năng ứng biến cảm xúc đồng điệu với sự phát triển của nhân vật, cùng nguồn năng lượng dồi dào trên màn ảnh. Ảnh: Universal. Phim ngắn Shackled (2012) xoay quanh Malu (Emilia Clarke) - cô gái bị nhốt trong rạp xiếc vào thập niên 1950. Tác phẩm đạt được những thành công nhất định, trong đó có giải thưởng Golden Palm tại Liên hoan phim Quốc tế Mexico. Emilia Clarke mang vẻ đẹp đậm chất cổ điển trong phim. Ảnh: Shorts International. Năm 2013, trong Dom Hemingway (2013), Emilia Clarke hóa ca sĩ tên Evelyn, cô con gái từng bị cha ghẻ lạnh. Với mái tóc ngắn, tạo hình của người đẹp khác biệt nhiều hình ảnh quen thuộc trong series Game of Thrones hay các phim tình cảm sau này. Ảnh: Lionsgate. Trong Terminator: Genisys (2015), Emilia Clarke hóa "đả nữ" trong vai Sarah Connor - nữ chiến binh trong cuộc chiến người và máy. Cô lăn xả ở những cảnh hành động, rượt đuổi. Chiếc áo khoác đen giúp tôn vóc dáng khỏe khoắn của người đẹp. Ảnh: Paramount. Với Me Before You (2016), Emilia Clarke đóng Louisa Clark, một cô gái lạc quan, yêu đời đem lòng yêu Will Traynor, chàng trai đang tuyệt vọng vì bị liệt sau tai nạn giao thông. Clarke biến hóa với phong cách thời trang đa sắc, lối diễn đan xen yếu tố hài và tình cảm. Ảnh: Warner Bros. Emilia Clarke đóng vai gợi cảm trong tác phẩm kinh dị Voice From A Stone (2017). Cô vào vai nữ y tá Verena được thuê đến lâu đài để giúp cậu bé Jakob đột nhiên câm lặng sau khi mẹ mất. Trong thời gian giúp đỡ cậu bé, Verena đã phải lòng cha của cậu. Sao nữ có cảnh khỏa thân cùng tài tử Martin Csokas. Ảnh: Zanuck Independent. Clarke khẳng định vị thế khi được hãng Disney mời tham gia bom tấn Solo: A Star Wars Story (2018). Cô vào vai Qi’ra, một thành viên trong băng đảng Crimson Dawn mà nhân vật chính Han Solo tham gia. Cô đồng thời là bạn thanh mai trúc mã, từng cùng Solo lớn lên trong những khu ổ chuột tăm tối. Nhân vật đẹp sắc sảo, bí ẩn và có phần nguy hiểm khiến mọi kẻ thù phải dè chừng. Ảnh: Disney. Hà Trang