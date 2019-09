'Game of Thrones' đại thắng Emmy

MỹSeries cổ trang 18+ "Game of thrones" thắng 12 hạng mục ở giải thưởng được xem là "Oscar của phim truyền hình".

Ở buổi lễ ngày 23/9 (giờ Hà Nội) tại Los Angeles, Game of Thrones được trao "Series chính kịch xuất sắc" (một trong hai giải quan trọng nhất). Tác phẩm vượt qua các ứng viên Better Call Saul, Bodyguard, Killing Eve, Ozark, Pose, Succession và This Is Us. Dù bị giới phê bình, khán giả đánh giá sụt giảm phong độ, mùa tám (cũng là mùa cuối) của Game of Thrones vẫn được vinh danh.

Peter Dinklage nhận giải Emmy. Ảnh: AFP.

Trong dàn diễn viên series, chỉ Peter Dinklage (vai Quỷ Lùn Tyrion) chiến thắng (giải nam phụ). Lập kỷ lục số lần thắng hạng mục này (bốn), tài tử Mỹ xúc động chia sẻ: "Tôi may mắn là thành viên của một cộng đồng giàu lòng khoan dung và ủng hộ sự đa dạng. Bởi không nơi nào khác cho tôi cơ hội đứng trên sân khấu như vậy" (theo Variety). Dinklage muốn nhắc đến việc anh chỉ cao 132 cm nhưng vẫn có thể tỏa sáng trong làng phim.

Nam diễn viên cũng tri ân David Benioff và D.B. Weiss - hai biên kịch của Game of Thrones, bị chỉ trích nặng nề do mùa tám. "Đã 10 năm từ khi tôi gặp Dave và Dan. Tôi biết họ rất thông minh. Chúng tôi thật sự đi qua băng và lửa vì các anh. Tôi sẵn sàng lặp lại điều đó ngay lúc này", anh nói.

Tyrion Lannister là vai diễn đổi đời trong sự nghiệp diễn viên sinh năm 1969. Nhân vật là con thứ ba trong gia tộc Lannister, bị gia đình và người ngoài khinh thường vì vẻ ngoài xấu xí, thấp bé. Tuy nhiên, Tyrion sống sót qua nhiều biến loạn nhờ trí thông minh, khả năng thuyết phục người khác. Cuối cùng, anh trở thành một trong những người có thế lực nhất lục địa Westeros.

Trailer tập cuối 'Game of Thrones' gây sốt tuần qua Cảnh phim tập cuối "Game of Thrones". Video: HBO.

Những giải còn lại của Game of Thrones là ở mục âm nhạc, casting (tuyển diễn viên), chỉnh âm, trang phục trong phim giả tưởng/khoa học viễn tưởng, thiết kế tựa phim, cascadeur, dựng phim, hòa âm, hóa trang, chỉ đạo nghệ thuật. Tính cả tám mùa, series lập kỷ lục với 58 giải Emmy.

Billy Porter (Pose) thắng hạng mục nam chính trong series chính kịch với vai người dẫn chương trình. Anh là diễn viên da đen đồng tính đầu tiên giành giải này. Bài phát biểu nhận giải của Porter được nhiều báo trích đăng, nhận xét là xúc động. "Tôi có quyền. Bạn có quyền. Chúng ta đều có quyền. Có nhiều người giúp tôi đạt điều này. Tôi chỉ muốn nói cảm ơn các bạn. Chúa ơi. Chúng ta là những nghệ sĩ phải thay đổi trái tim và tâm trí của những người sống trên hành tinh này. Xin đừng thôi làm chuyện đó. Xin đừng thôi kể sự thật", anh nói.

Billy Porter nhận giải. Ảnh: AFP.

Jodie Comer giành giải nữ chính trong series chính kịch với Killing Eve. Trong phim, cô hóa thân sát thủ bất ổn tâm lý bị ám ảnh với nữ sĩ quan đối đầu mình (Sandra Oh đóng). "Sandra, tôi thật may mắn có trải nghiệm đóng phim cùng cô", Comer nói trên sân khấu. Sandra Oh cũng được đề cử Emmy cùng hạng mục với Jodie.

Ở mảng hài, Fleabag vượt ứng viên nặng ký The Marvelous Mrs. Maisel để thắng giải series hay nhất năm. Loạt phim kể về một phụ nữ trẻ hay nổi cáu, sống ở London (Anh), thường dùng thủ pháp "phá vỡ bức tường thứ tư" để nhân vật chính trò chuyện với khán giả. Chernobyl - kể về thảm họa năm 1986 ở nhà máy điện hạt nhân Chernobyl - cũng thắng lớn với 10 giải, bao gồm "Series ngắn tập xuất sắc".

Emmy là giải thưởng thường niên của Viện Hàn lâm Nghệ thuật và Khoa học Truyền hình Mỹ. Giải lần 71 vinh danh các phim truyền hình chiếu từ ngày 1/6/2018 đến 31/5 năm nay.

Các giải chính ở Emmy 2019 Chính kịch Series xuất sắc: Game of Thrones Nam chính: Billy Porter (Pose) Nữ chính: Jodie Comer (Killing Eve) Nam phụ: Peter Dinklage (Game of Thrones) Nữ phụ: Julia Garner (Ozark) Hài kịch Series xuất sắc: Fleabag Nam chính: Bill Hader (Barry) Nữ chính: Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) Nam phụ: Tony Shalhoub (The Marvelous Mrs. Maisel) Nữ phụ: Alex Borstein (The Marvelous Mrs. Maisel) Khác Series ngắn tập: Chernobyl Phim truyện truyền hình: Black Mirror: Bandersnatch Nam chính series ngắn tập/phim truyện truyền hình: Jharrel Jerome (When They See Us) Nữ chính series ngắn tập/phim truyện truyền hình: Michelle Williams (Fosse/Verdon) Nam phụ series ngắn tập/phim truyện truyền hình: Ben Whishaw (A Very English Scandal) Nữ phụ series ngắn tập/phim truyện truyền hình: Patricia Arquette (The Act)

Ân Nguyễn